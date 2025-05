A Rússia afirmou que as suas tropas tomaram a aldeia de Basivka, na região ucraniana de Sumy, e que estavam a atacar as forças ucranianas numa série de povoações da zona.

Mais de dois anos após o início da guerra Rússia-Ucrânia, Kiev enviou milhares de tropas através da fronteira para a região russa de Kursk em agosto do ano passado, embora uma ofensiva russa nos últimos meses tenha empurrado a maioria das forças ucranianas para fora de Kursk.

O Presidente russo, Vladimir Putin, tem sugerido repetidamente que as forças russas criem uma zona tampão ao longo da fronteira.

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que tinha tomado a aldeia de Basivka, logo a seguir à fronteira de Sudzha, e que tinha atingido as forças ucranianas em 12 outros pontos na região de Sumy.

A Rússia derrotou unidades ucranianas nas povoações russas de Gornal, Guevo e Oleshnya.

Controlo sobre o outro

O mapa de guerra pró-ucraniano do DeepState mostra que a Ucrânia controla cerca de 63 quilómetros quadrados do território russo, contra os 1.400 quilómetros quadrados reivindicados por Kiev no ano passado.

Outros 81 quilómetros quadrados de território ao longo da fronteira - incluindo Basivka - são classificados pelo DeepState como de controlo “desconhecido”.

A Rússia controla atualmente um pouco menos de um quinto da Ucrânia, incluindo a Crimeia, que anexou em 2014, e a maior parte, mas não a totalidade, de quatro outras regiões que Moscovo afirma fazerem parte da Rússia - uma reivindicação não reconhecida pela maioria dos países.

A Rússia controla a totalidade da Crimeia, quase toda a região de Luhansk e mais de 70% das regiões de Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson, segundo estimativas russas. Também controla uma parte da região de Kharkiv.