O Presidente da Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, declarou um ponto de viragem histórico na luta de décadas da Türkiye contra o terrorismo, na sequência do desarmamento simbólico dos terroristas do PKK no norte do Iraque.

“Hoje é um novo dia; uma nova página abriu-se na história”, declarou Erdogan no sábado, considerando esta ação um passo decisivo para pôr fim ao que descreveu como “um flagelo de 47 anos de terrorismo”.

Na sexta-feira, 30 terroristas do PKK queimaram as suas armas na boca de uma gruta no norte do Iraque - um acto altamente simbólico interpretado por Ancara como o início do desmantelamento do grupo.

Este acontecimento marca um dos gestos mais significativos na longa campanha de terror contra a Türkiye levada a cabo pelo PKK, que é considerado uma organização terrorista por Ancara, pelos EUA e pela UE.

“A partir de ontem, o flagelo do terrorismo entrou num processo de extinção”, declarou Erdogan. “A Türkiye começou a encerrar um capítulo doloroso e cheio de lágrimas. As portas de uma grande e poderosa Türkiye foram escancaradas.”

Avançar para uma Türkiye livre de terrorismo

Enquadrando o momento como uma cura nacional e uma vitória estratégica, Erdogan reiterou o compromisso do seu governo com uma Türkiye livre de terrorismo, comprometendo-se a avançar com a unidade e a reforma jurídica.

“Vamos criar uma comissão no nosso parlamento para discutir os requisitos legais do processo”, anunciou. “Trabalharemos juntos, ombro a ombro, e ultrapassaremos todos os obstáculos.”

Erdogan sublinhou que a conquista não pertence apenas ao governo, mas a toda a nação turca.

“A Türkiye ganhou, a minha nação ganhou. Turcos, curdos, árabes - cada um dos nossos 86 milhões de cidadãos ganhou”, disse.

“O que quer que façamos, fá-lo-emos pela Türkiye, pela nossa nação, pela nossa independência, pelo nosso futuro”.

Sublinhando a sua firme posição sobre a soberania nacional, Erdogan declarou: “Não deixaremos que ninguém pise a honra do nosso país e nunca baixaremos a cabeça. Não participaremos em nenhuma iniciativa que ameace a nossa unidade, a nossa pátria, a nossa nação ou a nossa paz”.

Enquanto o país olha para o futuro, Erdogan enquadrou o momento como o início de uma nova era. “Hoje, o alvorecer de uma grande e poderosa Türkiye está a despontar”, afirmou. “É com este entendimento que estamos a prosseguir o nosso projecto por uma Türkiye sem terrorismo. Este é o século da Türkiye".