Um grupo de terroristas do PKK depôs as suas armas e destruiu-as na província de Sulaymaniyah, no norte do Iraque, na sexta-feira, sob o olhar do mundo.

Enquanto os jornalistas filmavam a cena, o grupo saiu de uma gruta situada nos limites do sub-distrito de Surdas, em Sulaymaniyah, e dirigiu-se para a área preparada para o processo de desarmamento.

O grupo de terroristas do PKK, incluindo mulheres, destruiu as suas armas, atirando-as para um grande caldeirão em chamas.

Estiveram presentes no local para testemunhar o processo, autoridades da Organização Nacional de Informações da Türkiye (MIT), autoridades iraquianas, representantes do Governo Regional Curdo do Iraque, membros do Partido DEM da Türkiye, bem como participantes de algumas organizações não governamentais e jornalistas.

Em maio, o grupo terrorista PKK decidiu dissolver-se e depor as armas.

O anúncio foi feito na sequência de uma declaração proferida em fevereiro pelo líder do PKK, Abdullah Ocalan, que se encontra na prisão e que apelou à dissolução do PKK e dos seus grupos afiliados, apelando ao fim da campanha armada que dura há mais de quatro décadas.

O Estado da Türkiye alargou a sua guerra contra o terrorismo à arena diplomática.

Anos de pressão constante sobre os parceiros internacionais - especialmente na Europa e no Médio Oriente - deram resultados.

A capacidade do grupo terrorista PKK para actuar livremente em capitais estrangeiras, lavar dinheiro e angariar fundos sob vários disfarces políticos diminuiu significativamente. A crescente influência geopolítica da Türkiye significa que as suas preocupações são cada vez mais levadas a sério pelas potências mundiais.

Através de laços económicos, da diplomacia energética e de parcerias regionais, Ancara tem vindo a estrangular gradualmente as redes de apoio do PKK no estrangeiro.

Na sua campanha de terror contra a Türkiye, o PKK - classificado como organização terrorista pela Türkiye, EUA e UE - foi responsável pela morte de mais de 40.000 pessoas, incluindo mulheres, crianças, bebés e idosos.

Os terroristas do PKK utilizaram o norte do Iraque, junto à fronteira com a Türkiye, para se esconderem e planearem ataques contra a Türkiye.