O Presidente Recep Tayyip Erdogan manteve conversações aprofundadas com o Primeiro-Ministro arménio, Nikol Pashinyan, em Istambul, numa reunião descrita como um passo histórico para a paz regional.

As conversações entre os dois líderes tiveram lugar no Palácio Dolmabahçe, na sexta-feira, e duraram pouco mais de uma hora, informou o gabinete da presidência turca.

A Türkiye apoiará os esforços de paz da Arménia com o Azerbaijão, afirmou o gabinete de Erdogan após a rara visita bilateral.

O gabinete de Erdogan disse que os dois discutiram a recente explosão de violência entre Israel e o Irão, que faz fronteira com a Türkiye e a Arménia.

“O Presidente Erdogan sublinhou a importância do consenso alcançado nas negociações de paz em curso entre o Azerbaijão e a Arménia, tendo em conta as circunstâncias actuais” e disse que a Türkiye continuará a “apoiar plenamente os esforços destinados a desenvolver a região com uma abordagem ‘win-win’”.

O comunicado refere ainda que os dois países abordaram “potenciais medidas a tomar no âmbito do processo de normalização entre a Türkiye e a Arménia”.

Erdogan também disse a Pashinyan que a Türkiye estava a tomar “todos os meios diplomáticos para garantir a estabilidade, não só no Cáucaso, mas em toda a região”, nomeadamente envolvendo-se com outros líderes “para evitar os riscos” colocados pelo impasse Irão-Israel.

Pashinyan elogia conversações com Erdogan

Numa publicação no X, Pashinyan disse ter tido uma “troca aprofundada” com Erdogan, na qual “discutiram o processo de normalização Arménia-Türkiye, os desenvolvimentos regionais e a importância de um diálogo sustentado”.

Assegurou ao líder turco que a Arménia está “empenhada em construir a paz e a estabilidade na nossa região”.

Antes da reunião, o presidente do parlamento arménio, Alen Simonyan, disse aos jornalistas: “Esta é uma visita histórica, pois será a primeira vez que um chefe da República da Arménia visita a Türkiye a este nível”.

O Presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, deslocou-se na quinta-feira à Türkiye para se encontrar com Erdogan.

Aliyev saudou a aliança “significativa” entre as duas nações, num encontro em que o líder turco reiterou o seu apoio ao “estabelecimento da paz entre o Azerbaijão e a Arménia”.

Pashinyan tem procurado activamente normalizar as relações com Baku e Ancara.

“Pashinyan está muito interessado em tirar a Arménia do seu isolamento e a melhor forma de o fazer é um acordo de paz com o Azerbaijão e um acordo de normalização com a Türkiye”, disse à AFP Thomas de Waal, membro sénior da Carnegie Europe.

Visitou a Türkiye apenas uma vez, aquando da tomada de posse de Erdogan em 2023.

Ancara e Yerevan nomearam enviados especiais no final de 2021 para liderar um processo de normalização, um ano após a derrota da Armênia em uma guerra com o Azerbaijão pela região de Karabakh.

Um ano mais tarde, a Türkiye e a Arménia retomaram os voos comerciais após uma pausa de dois anos.