O Banco Mundial declarou ter aprovado mais de mil milhões de dólares para projectos de infra-estruturas e de reconstrução no Iraque, na Síria e no Líbano.

O maior montante foi para o Iraque, onde o Banco Mundial aprovou 930 milhões de dólares para ajudar a melhorar as infra-estruturas ferroviárias do país, impulsionar o comércio interno, criar emprego e diversificar a economia.

Segundo o Banco Mundial, o projecto de extensão e modernização dos caminhos-de-ferro iraquianos irá melhorar os serviços e aumentar a capacidade de transporte de mercadorias entre o porto de Umm Qasr, no Golfo Pérsico, no sul do Iraque, e a cidade de Mossul, no norte do país.

“À medida que o Iraque passa da reconstrução para o desenvolvimento, o reforço do comércio e da conectividade pode estimular o crescimento, criar emprego e reduzir a dependência do petróleo”, afirmou Jean-Christophe Carret, diretor da divisão do Médio Oriente do Banco Mundial.

Para o Líbano, que está a recuperar de 14 meses de ataques israelitas durante o conflito com o Hezbollah, o Banco Mundial aprovou 250 milhões de dólares para apoiar reparações urgentes e a reconstrução de infra-estruturas públicas críticas e serviços essenciais.

O Banco Mundial aprovou também para a Síria, devastada pela guerra, uma subvenção de 146 milhões de dólares para ajudar a restabelecer uma eletricidade fiável e acessível e apoiar a recuperação económica do país.

O Banco Mundial afirmou que o Projecto de Emergência de Eletricidade da Síria irá recuperar linhas de transmissão e subestações transformadoras danificadas.

No mês passado, a Síria assinou um acordo com um consórcio de empresas do Catar, da Türkiye e dos EUA para o desenvolvimento de um projecto energético de 5.000 megawatts para revitalizar grande parte da sua rede eléctrica, devastada pela guerra.