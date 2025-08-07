O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o Presidente russo, Vladimir Putin, podem reunir-se para uma cimeira já na próxima semana, informou o Kremlin nesta quinta-feira.

O encontro será o primeiro entre um presidente em exercício dos EUA e da Rússia desde que Joe Biden se reuniu com Putin em Genebra, em junho de 2021, e ocorre enquanto Trump tenta mediar o fim do ataque militar da Rússia à Ucrânia.

"A pedido do lado americano, foi alcançado um acordo, em princípio, para realizar uma cimeira bilateral nos próximos dias", disse o assessor do Kremlin, Yuri Ushakov, citado por agências de notícias estatais russas.

"Estamos agora a começar a trabalhar nos detalhes com os nossos colegas americanos", acrescentou Ushakov. "A próxima semana foi definida como data prevista."