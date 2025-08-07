MUNDO
Kremlin sugere encontro Trump-Putin nos "próximos dias"
Esta notícia surge um dia depois de o enviado dos EUA, Steve Witkoff, se ter encontrado com dirigentes russos em Moscovo.
Trump tem demonstrado crescente frustração com Putin nas últimas semanas por causa da guerra na Ucrânia. / Reuters
O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o Presidente russo, Vladimir Putin, podem reunir-se para uma cimeira já na próxima semana, informou o Kremlin nesta quinta-feira.

O encontro será o primeiro entre um presidente em exercício dos EUA e da Rússia desde que Joe Biden se reuniu com Putin em Genebra, em junho de 2021, e ocorre enquanto Trump tenta mediar o fim do ataque militar da Rússia à Ucrânia.

"A pedido do lado americano, foi alcançado um acordo, em princípio, para realizar uma cimeira bilateral nos próximos dias", disse o assessor do Kremlin, Yuri Ushakov, citado por agências de notícias estatais russas.

"Estamos agora a começar a trabalhar nos detalhes com os nossos colegas americanos", acrescentou Ushakov. "A próxima semana foi definida como data prevista."

Ushakov também afirmou que o local da reunião "foi acordado em princípio", mas não deu mais detalhes sobre onde seria realizada.

O anúncio surge um dia após o enviado dos EUA, Steve Witkoff, se encontrar com Putin em Moscovo.

Witkoff propôs uma reunião trilateral com o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, mas a Rússia não respondeu a essa proposta, disse Ushakov. "O lado russo deixou essa opção completamente sem comentários", acrescentou.

