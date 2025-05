O Primeiro-Ministro da Arménia, Nikol Pashinyan, declarou-se pronto a assinar o projeto de acordo de paz acordado entre o seu país e o vizinho Azerbaijão.

“O projeto de acordo entre a Arménia e o Azerbaijão está acordado e à espera de ser assinado. Estou pronto a assinar o projeto acordado”, declarou Pashinyan numa declaração no X na quarta-feira.

As declarações de Pashinyan surgiram no momento em que o Azerbaijão e a Arménia anunciaram separadamente um acordo sobre o projeto de acordo de paz na quinta-feira passada, que deverá pôr fim a um conflito de décadas e estabelecer laços diplomáticos entre Baku e Yerevan.

As relações entre as duas antigas repúblicas soviéticas têm sido tensas desde 1991, quando o exército arménio ocupou Karabakh - um território internacionalmente reconhecido como parte do Azerbaijão - e sete regiões adjacentes.

A maior parte do território foi libertada pelo Azerbaijão durante uma guerra de 44 dias no outono de 2020, que terminou após um acordo de paz mediado pela Rússia que abriu a porta a conversações de normalização e demarcação.

Em setembro de 2023, o Azerbaijão estabeleceu a soberania total em Karabakh depois de as forças separatistas da região se terem rendido.