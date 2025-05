O Ministro da Defesa da Arábia Saudita, o Príncipe Khalid bin Salman, chegou a Teerão para se reunir com as autoridades, numa visita que antecede as negociações entre o Irão e os Estados Unidos sobre o programa nuclear iraniano.

O Ministro da Defesa entregou uma mensagem do Rei saudita Salman bin Abdulaziz ao líder supremo iraniano Ali Khamenei na quinta-feira, informaram os meios de comunicação social estatais iranianos, sem dar mais pormenores sobre o conteúdo da mensagem.

Numa mensagem publicada na sua conta do X, o Príncipe Khalid afirmou: “Discutimos as nossas relações bilaterais e temas de interesse comum entre os dois países”.

Khamenei confirmou a reunião na sua conta do X, também sem fornecer pormenores sobre o conteúdo da mensagem.

O Príncipe Khalid também se reuniu com o Presidente iraniano Masoud Pezeshkian, onde analisaram as relações entre Arábia Saudita e Irão e exploraram formas de as melhorar.

“Também abordámos os acontecimentos regionais e internacionais e os esforços relacionados”, acrescentou.

As negociações entre o Irão e os EUA em Roma

O Irão e os Estados Unidos vão realizar a segunda ronda de negociações em Roma, este fim de semana, sobre o programa de enriquecimento de urânio de Teerão.

“A nossa convicção é que a relação entre a República Islâmica do Irão e a Arábia Saudita seja benéfica para ambos os países”, afirmou Khamenei durante a reunião, de acordo com a imprensa iraniana.

Khamenei manifestou a disponibilidade de Teerão para ultrapassar os obstáculos que dificultam à melhoria das relações com Riade.

O Irão e a Arábia Saudita concordaram, num acordo de 2023 mediado pela China, em restabelecer relações após anos de hostilidade que ameaçaram a estabilidade e a segurança no Golfo.

A Arábia Saudita apreciou as negociações nucleares do Irão com os EUA, afirmando que apoiava os esforços para resolver disputas regionais e internacionais, numa declaração publicada pela agência de notícias oficial do país no sábado.

“Os laços entre as forças armadas sauditas e iranianas têm melhorado desde o acordo de Pequim”, disse o chefe do Estado-Maior das forças armadas iranianas, Mohammad Bagheri, depois de se ter encontrado com o ministro saudita em Teerão, segundo a imprensa estatal iraniana.

Bagheri sublinhou que a segurança regional é um “interesse estratégico partilhado” pelos países da região, acrescentando que a política de Teerão se baseia no fortalecimento das relações com os seus vizinhos.

“Portanto, a expansão e a solidificação dos laços entre as forças armadas de ambos os países podem estabelecer uma base sólida para uma cooperação regional mais alargada”, afirmou, de acordo com a agência noticiosa oficial iraniana IRNA.

Relações desde 2016

A visita de quinta-feira marca a segunda visita de um alto membro da defesa saudita a Teerão desde o retomar das relações diplomáticas entre os dois países.

Em novembro de 2024, o Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas da Arábia Saudita, Tenente-General Fayyadh bin Hamed Al-Ruwaili, visitou Teerão para conversações militares bilaterais.

As relações diplomáticas entre as duas potências regionais foram restabelecidas em março de 2023, na sequência de negociações mediadas pela China em Pequim, pondo fim a um congelamento de 7 anos que teve início em 2016, depois de as missões diplomáticas sauditas no Irão terem sido atacadas durante os protestos contra a execução do clérigo xiita Nimr al-Nimr pela Arábia Saudita.