Um tribunal federal de recurso dos EUA bloqueou temporariamente a administração Trump de pôr fim ao estatuto de proteção temporária (TPS) para milhares de cidadãos afegãos que vivem no país, segundo documentos judiciais.

O Tribunal de Apelação do Quarto Circuito emitiu uma suspensão de emergência sobre a ordem de rescisão na segunda-feira, que entraria em vigor a 15 de julho.

A decisão foi tomada na sequência de um pedido do grupo de defesa da imigração CASA, que está a contestar a decisão do Departamento de Segurança Interna de acabar com o TPS para afegãos e camaroneses.

“A suspensão administrativa permanecerá em vigor até 21 de julho”, diz a ordem judicial, dando ao governo dos EUA até às 23h59 (horário da costa leste dos EUA) de quarta-feira para responder.

A CASA interpôs a ação judicial depois de a administração Trump ter anunciado, em abril, que iria pôr termo ao TPS para os cidadãos do Afeganistão e dos Camarões, argumentando que as condições em ambos os países já não justificavam as proteções.

O estatuto de proteção para os Camarões está programado para expirar a 4 de agosto.

Em abril, o Departamento de Segurança Interna afirmou que a deterioração das condições tinha melhorado o suficiente para levantar as proteções de deportação para ambos os países.

O TPS permite que os estrangeiros elegíveis permaneçam e trabalhem legalmente nos EUA devido a conflitos, desastres naturais ou outras condições extraordinárias nos seus países de origem.

Mais de 82.000 afegãos foram evacuados para os EUA na sequência da tomada do poder pelos talibãs em 2021, após a retirada caótica dos EUA.

Destes, mais de 70.000 entraram em “liberdade condicional” temporária, o que permitiu a entrada legal e a permanência por até dois anos.