A operadora do complexo nuclear de Fukushima Daiichi, que se encontra em situação crítica, retomou na terça-feira os testes de remoção de resíduos de combustível da central nuclear, de acordo com a imprensa local.

A Companhia de Energia Eléctrica de Tóquio (TEPCO) iniciou o procedimento experimental no reator n.º 2 para recuperar uma pequena quantidade de resíduos de combustível nuclear, informou a NHK World.

Em novembro do ano passado, a TEPCO recuperou com sucesso, pela primeira vez, um pequeno pedaço de combustível derretido de um reator danificado pelo enorme sismo e tsunami de 2011.

A TEPCO planeia seguir um método semelhante ao do primeiro teste, inserindo um dispositivo fino em forma de tubo no recipiente de contenção e recolhendo vários gramas de detritos acumulados no fundo, segundo a emissora. A operadora espera recolher a amostra na próxima semana, se o processo decorrer sem problemas.

Cerca de 880 toneladas de resíduos de combustível permanecem em três reactores da central nuclear de Fukushima Daiichi, que sofreram colapsos no núcleo durante o desastre nuclear. A central nuclear de Fukushima foi danificada quando um sismo de magnitude 9, seguido de um tsunami, atingiu o Japão em 2011.