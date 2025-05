O Bazar Assírio de Mardin, com 400 anos de existência, foi reaberto após um restauro completo. Os trabalhos realizados no âmbito do “Projeto Saúde das Ruas” são de grande importância para a proteção do património histórico e cultural da região.



O Bazar Assírio, que foi o coração do comércio e da vida social da região durante séculos, foi restaurado de acordo com o original através de um trabalho meticuloso. No âmbito do projeto, foram renovados cerca de 600 metros da área histórica do bazar. Enquanto o restauro de 62 lojas foi concluído, foram demolidos 8 edifícios de betão. Foram efectuadas melhorias em termos de infra-estruturas, iluminação e isolamento nas lojas registadas. Além disso, foram efectuados trabalhos de melhoramento em 15 casas não registadas localizadas na parte superior do bazar.

Património cultural preservado

O projeto de restauro não é apenas uma renovação física, mas visa também revitalizar o comércio secular e a cultura comunitária da região. Tuncay Akkoyun, Governador de Mardin, sublinhou, no seu discurso na cerimónia de abertura, que o projeto é de grande importância para a proteção do património cultural da região. “O nosso património cultural não se limita apenas aos edifícios históricos, mas também à nossa unidade, solidariedade e consciência comunitária”, afirmou o Governador Akkoyun.



Contribuição económica para a região

Espera-se que o projeto de restauração contribua economicamente para a região. O projeto visa atrair mais visitantes, aumentando o potencial turístico da região. Além disso, com a revitalização do bazar, espera-se que o comércio na região seja revitalizado.



Declarações das autoridades

O Governador do Distrito, Muhammed Enes İpek, declarou que o Bazar Assírio está no centro do comércio e da vida social da região e que a sua identidade histórica foi preservada com o restauro. “O nosso projeto restaurou com êxito esta área única, preservando a sua identidade histórica e tornando-a adequada às necessidades modernas”, afirmou İpek.

O restauro do Bazar Assírio, com 400 anos, é considerado um passo importante para a preservação do património histórico e cultural de Mardin. O projeto dará um contributo cultural e económico significativo para a região.