UNICEF: Em média, 28 crianças morrem diariamente em Gaza
A agência da ONU alerta para o aumento das mortes de crianças devido a bombardeamentos, fome forçada e falta de ajuda, enquanto a guerra genocida de Israel em Gaza continua sem controlo.
UNICEF: Em média, 28 crianças morrem diariamente em Gaza
Crianças de Gaza, que enfrentam dificuldades para ter acesso a alimentos, aguardam para receber refeições quentes em Gaza. / AA
5 de agosto de 2025

Uma média de 28 crianças estão a ser mortas todos os dias em Gaza, em meio à carnificina contínua de Israel e ao bloqueio quase total da ajuda humanitária, disse o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF).

"Morte por bombardeamentos. Morte por desnutrição e fome. Morte por falta de ajuda e serviços vitais", afirmou a UNICEF numa publicação no X na segunda-feira.

"Em Gaza, uma média de 28 crianças por dia — o tamanho de uma sala de aula — têm sido mortas".

A agência apelou ao acesso humanitário imediato e ao fim dos conflitos, sublinhando que as crianças em Gaza necessitam desesperadamente de comida, água potável, medicamentos e proteção.

"Mais do que tudo, precisam de um cessar-fogo, AGORA", afirmou.

O genocídio de Israel em Gaza

Desde 7 de outubro de 2023, Israel tem levado a cabo um genocídio em Gaza.

Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, quase 61.000 palestinianos foram mortos — quase metade deles mulheres e crianças — enquanto dezenas de milhares mais ficaram feridos.

A guerra devastou a infraestrutura de saúde e saneamento de Gaza, forçou o encerramento de quase todos os hospitais e levou o território para à beira da fome.

As agências de ajuda humanitária afirmam que a entrega de alimentos, medicamentos e combustível tem sido severamente obstruída pelas restrições israelitas nas passagens fronteiriças.

Apesar dos crescentes apelos internacionais para um cessar-fogo, Israel continuou o seu genocídio.

A UNICEF e outros grupos humanitários alertam que, sem um fim imediato da violência, o número já terrível de mortes de crianças em Gaza aumentará ainda mais.

