Uma média de 28 crianças estão a ser mortas todos os dias em Gaza, em meio à carnificina contínua de Israel e ao bloqueio quase total da ajuda humanitária, disse o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF).
"Morte por bombardeamentos. Morte por desnutrição e fome. Morte por falta de ajuda e serviços vitais", afirmou a UNICEF numa publicação no X na segunda-feira.
"Em Gaza, uma média de 28 crianças por dia — o tamanho de uma sala de aula — têm sido mortas".
A agência apelou ao acesso humanitário imediato e ao fim dos conflitos, sublinhando que as crianças em Gaza necessitam desesperadamente de comida, água potável, medicamentos e proteção.
"Mais do que tudo, precisam de um cessar-fogo, AGORA", afirmou.
O genocídio de Israel em Gaza
Desde 7 de outubro de 2023, Israel tem levado a cabo um genocídio em Gaza.
Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, quase 61.000 palestinianos foram mortos — quase metade deles mulheres e crianças — enquanto dezenas de milhares mais ficaram feridos.
A guerra devastou a infraestrutura de saúde e saneamento de Gaza, forçou o encerramento de quase todos os hospitais e levou o território para à beira da fome.
As agências de ajuda humanitária afirmam que a entrega de alimentos, medicamentos e combustível tem sido severamente obstruída pelas restrições israelitas nas passagens fronteiriças.
Apesar dos crescentes apelos internacionais para um cessar-fogo, Israel continuou o seu genocídio.
A UNICEF e outros grupos humanitários alertam que, sem um fim imediato da violência, o número já terrível de mortes de crianças em Gaza aumentará ainda mais.