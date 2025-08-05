Uma média de 28 crianças estão a ser mortas todos os dias em Gaza, em meio à carnificina contínua de Israel e ao bloqueio quase total da ajuda humanitária, disse o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF).

"Morte por bombardeamentos. Morte por desnutrição e fome. Morte por falta de ajuda e serviços vitais", afirmou a UNICEF numa publicação no X na segunda-feira.

"Em Gaza, uma média de 28 crianças por dia — o tamanho de uma sala de aula — têm sido mortas".

A agência apelou ao acesso humanitário imediato e ao fim dos conflitos, sublinhando que as crianças em Gaza necessitam desesperadamente de comida, água potável, medicamentos e proteção.

"Mais do que tudo, precisam de um cessar-fogo, AGORA", afirmou.

O genocídio de Israel em Gaza