O Presidente da Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, afirmou esperar que os passos importantes dados rumo a uma Türkiye livre do terrorismo “produzam resultados positivos”, depois de um grupo de terroristas do PKK ter deposto as armas.

Numa declaração publicada no X na sexta-feira, Erdogan desejou o sucesso de Deus no caminho para garantir “a segurança da nossa nação, a paz do nosso povo e o estabelecimento de uma paz duradoura na nossa região”.

O grupo de terroristas do PKK depôs as suas armas e destruiu-as na província de Sulaymaniyah, no norte do Iraque.

Grupo terrorista dissolvido

Um grupo de terroristas, incluindo 15 mulheres, destruiu as suas armas, atirando-as para um grande caldeirão em chamas.

Em maio, o grupo terrorista decidiu dissolver-se e depor as armas. O anúncio foi feito na sequência de uma declaração feita em fevereiro pelo líder do PKK, Abdullah Ocalan, que se encontra na prisão e que apelou à dissolução da organização e dos seus grupos afiliados, apelando ao fim da campanha armada que dura há mais de quatro décadas.

Nos seus 40 anos de campanha terrorista contra a Türkiye, o PKK - classificado como organização terrorista pela Türkiye, pelos EUA e pela UE - foi responsável pela morte de mais de 40.000 pessoas, incluindo mulheres, crianças, bebés e idosos.