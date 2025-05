O líder da oposição alemã, Friedrich Merz, declarou vitória depois de os seus democratas-cristãos (CDU/CSU) terem obtido quase 29% dos votos nas eleições federais de domingo, assegurando uma clara vantagem sobre os outros partidos.

Ansioso por se tornar o próximo chanceler da Alemanha, Merz enfrenta um cenário político e social profundamente dividido. “O mundo não está à nossa espera e não está à espera de longas conversações de coligação. Temos de recuperar rapidamente a nossa capacidade de acção”, declarou o líder conservador.

Mas isso não parece muito fácil, tendo em conta o clima político da Alemanha, enquanto alguns permanecem cépticos quanto à sua intenção de unificar a nação.

De acordo com Mahmoud Abu-Odeh, um activista político radicado na Alemanha, é mais provável que Merz explore as divisões sociais para se manter no poder do que para as ultrapassar.

“Para construir pontes numa sociedade fortemente dividida, é preciso querer genuinamente ultrapassar essas divisões. Mas não creio que Merz e a CDU queiram isso”, diz Abu-Odeh à TRT World.

“O que eles realmente querem é manter-se no poder e usar as divisões sociais em seu proveito”.

Esta estratégia, segundo muitos, acaba por beneficiar mais a Alternativa para a Alemanha (AfD).

“Dividir a sociedade em questões-chave, especialmente em torno dos migrantes, é o trabalho diário da AfD, e a CDU está a tentar aproveitar esta atmosfera com as suas posições anti-migrantes”, explica.

O candidato a chanceler menos popular?

O político de 69 anos assumiu o comando da União Democrata-Cristã (CDU), de centro-direita, em 2022, depois de Angela Merkel ter deixado a política activa.

Mas, ao contrário de Merkel, cuja liderança calma e orientada para o consenso a ajudou a ultrapassar as divisões e a ganhar um apoio generalizado, o estilo conflituoso de Merz e as suas observações divisionistas fizeram dele um dos candidatos a chanceler menos favorecidos da Alemanha.

A sua popularidade está muito aquém, com uma sondagem recente da Ipsos a revelar que apenas 21% dos homens e 15% das mulheres o vêem como um chanceler adequado. O seu apoio entre os jovens eleitores é ainda mais baixo, com apenas 13%.

“Merz nunca foi um político popular, e continua a não o ser. Não espero que se torne uma figura simpática na sociedade. Muitos eleitores escolheram-no não porque o apoiem pessoalmente, mas porque não gostam do racismo aberto e da posição de extrema-direita da AfD”, diz Abu-Odeh.

“A AfD é claramente racista e nazista. Merz, por outro lado, apresenta-se como um conservador de linha dura, mas não abertamente extremista”, explica.

Governar um eleitorado dividido

Os resultados eleitorais põem em evidência uma paisagem política fracturada. A AfD, de extrema-direita, alcançou o seu melhor resultado de sempre numa eleição federal, ficando em segundo lugar com 20,8% - quase duplicando a sua anterior quota de votos.

Entretanto, o Partido Social-Democrata (SPD) do chanceler Olaf Scholz, de centro-esquerda, sofreu perdas históricas, caindo para 16,4%, o seu pior resultado desde 1949.

O Partido Verde da Ministra dos Negócios Estrangeiros, Annalena Baerbock, ficou em quarto lugar, com 11,6%, enquanto o Partido da Esquerda registou um aumento para 8,8%, ganhando 3,9 pontos percentuais em relação à eleição anterior.

Abu-Odeh considera que estas eleições resultaram num dos parlamentos mais à direita que a Alemanha alguma vez viu. “Nenhum partido se opôs à chamada resolução antissemitismo, que é claramente racista e visa a causa palestiniana e os migrantes”, afirma.

Como nenhum partido obteve uma maioria absoluta, o primeiro desafio de Merz será a formação de coligações. A CDU/CSU obteve 208 lugares, seguida pela AfD com 152, o SPD com 120, os Verdes com 85 e o Partido da Esquerda com 62. Para obter a maioria no Bundestag, são necessários pelo menos 316 lugares, o que exclui a possibilidade de um governo de partido único.

Uma coligação com o SPD daria aos democratas-cristãos 328 lugares, enquanto uma aliança a três com os Verdes resultaria em 413 lugares.

E a AfD?

Um dos maiores desafios de Merz será contrariar a crescente influência da AfD de extrema-direita, embora muitos suspeitem que não é esse o seu objectivo.

Recentemente, Merz causou polémica ao propor uma legislação anti-imigração no Parlamento, na esperança de a aprovar com o apoio da AfD.

No entanto, a aposta de Merz em colaborar com os extremistas saiu-lhe pela culatra, uma vez que o projecto de lei foi rejeitado após um aceso debate parlamentar, com cerca de uma dúzia de legisladores do seu próprio bloco CDU/CSU a romperem as fileiras e a recusarem-se a apoiar a legislação.

A medida desencadeou motins a nível nacional, com dezenas de milhares de pessoas a acusarem Merz de normalizar a política de extrema-direita e de minar o consenso do pós-guerra contra a colaboração com partidos extremistas.

Perante as reacções adversas, Merz recuou e garantiu ao público que os democratas-cristãos não iriam cooperar nem negociar com o AfD após as eleições.

Apoio aos criminosos de guerra

O líder conservador também tem sido um forte apoiante de Israel, afirmando repetidamente que a segurança de Israel faz parte da “razão de estado” da Alemanha.

“Um governo liderado por mim irá reforçar as nossas relações com Israel. Vou acabar imediatamente com o embargo de facto às exportações do atual governo”, declarou no seu recente discurso em Berlim.

Espera-se que o governo de Merz vá mais longe, prosseguindo políticas anti-imigração e suprimindo opiniões pró-palestinianas em nome do “antissemitismo”.

“Merz é um sionista convicto que irá provavelmente promover leis policiais mais rigorosas que afectarão desproporcionadamente os palestinianos”, afirma Abu-Odeh.

“O movimento palestiniano na Alemanha deve preparar-se não só para se proteger, mas também para defender os direitos humanos básicos e as leis constitucionais que estas medidas podem violar.”

Nunca exerceu funções executivas

Durante a sua campanha, Merz criticou fortemente o governo de coligação do Chanceler Olaf Scholz, culpando as suas políticas pela estagnação económica da Alemanha.

Para reanimar a economia, Merz propôs uma série de medidas favoráveis às empresas, incluindo a redução dos impostos sobre as sociedades, a garantia de energia a preços acessíveis e a redução da burocracia.

No entanto, de acordo com Abu-Odeh, Merz vai impulsionar agressivamente o crescimento económico, provavelmente à custa dos trabalhadores e do sistema social.

“Espera-se que aprove leis que reduzam os benefícios sociais, enfraqueçam os direitos dos trabalhadores e minem os sindicatos. Também terá como alvo os progressistas, abrindo caminho para que o AfD e forças de extrema-direita ainda mais radicais ganhem poder.”

O seu mandato como Presidente da BlackRock Alemanha, de 2016 a 2020, é especialmente controverso, com os políticos de esquerda a argumentarem que os seus laços estreitos com as empresas multinacionais e o sector financeiro podem levá-lo a dar prioridade aos grupos de pressão em detrimento do bem-estar público.

Os comentadores também lançaram dúvidas sobre as credenciais de liderança de Merz. Apesar da sua longa carreira política e do seu passado empresarial, Merz nunca ocupou um cargo executivo - nem como líder de um estado nem como ministro federal.

Como a maioria dos grandes partidos adopta cada vez mais políticas anti-imigração, muitas minorias na Alemanha sentem-se politicamente não representadas.

“Merz representa tudo o que muitos na Alemanha temem e não há alternativas reais”, diz Abu-Odeh.

“Não havia nenhum partido que nos representasse verdadeiramente; havia apenas um bloco unificado anti-migrante que se estendia desde o Partido da Esquerda até à AfD.

“Estamos a passar por um período difícil, mas, em muitos aspectos, é apenas uma continuação do que já viviamos.”