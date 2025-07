O presidente do Ruanda disse que o seu país cumprirá a sua parte do acordo de paz recentemente mediado pelos EUA e assinado com a República Democrática do Congo (RDC).

Foram primeiros comentários públicos do Kagame, desde que o acordo foi assinado em Washington, que muitos esperam que ponha fim ao conflito no leste da RDC.

Paul Kagame disse numa conferência de imprensa em Kigali na sexta-feira que apreciou a mediação dos EUA, que garantiu um acordo de paz. Disse que a administração Trump olhou para uma combinação de três questões que precisavam de ser abordadas — política, segurança e economia.

O acordo de 27 de junho apela ao cessar das hostilidades entre os dois exércitos vizinhos.

Responde às principais preocupações da RDC, incluindo o respeito pela sua integridade territorial, o desarmamento de grupos armados e a implementação de medidas para restaurar a estabilidade duradoura na região.

"Concordámos em fazer várias coisas juntamente com outros, e faremos isso. Nunca encontrarão o Ruanda em falta na implementação do que concordámos fazer, nunca. Mas se o lado com quem estamos a trabalhar fizer truques e nos trouxer de volta ao problema, então lidamos com o problema como temos lidado com ele", disse.

Notando que a parte principal da crise do Congo é externa, Kagame disse que o sucesso do acordo de paz dependerá da boa vontade de todas as partes no conflito.

"Agradeço a decisão do Presidente Trump. A propósito, mesmo que não funcione, não acho que eles (EUA) devam ser os culpados porque, no final, não são eles que implementam o que concordámos. É a nossa tarefa para nós na região, RDC ou Ruanda, implementar a nossa parte do acordo."

Décadas de violência

A Ministra dos Negócios Estrangeiros da RDC, Therese Kayikwamba, disse aos jornalistas em Kinshasa na quinta-feira que o seu governo continuará a pressionar para traduzir o acordo numa paz duradoura, desenvolvimento sustentável e a pacificação completa das províncias orientais e da região mais ampla dos Grandes Lagos.

O governo e o M23 disseram na quinta-feira que enviariam delegações de volta ao Catar para negociações paralelas destinadas a terminar o conflito.

O leste da RDC tem sido afetado pela violência durante décadas.

O ressurgimento do grupo rebelde M23 em 2021 exacerbou o conflito.

Os confrontos entre o M23 e as forças governamentais da RDC no leste do Congo deslocaram pelo menos 500.000 pessoas e mataram mais de 3.000 até ao final de fevereiro, segundo o Centro Africano para Estudos Estratégicos.