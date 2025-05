A segunda ronda de negociações entre os EUA e a Rússia teve início em Istambul.

Uma delegação dos EUA chegou ao Consulado Geral da Rússia em Istambul às 9h45, hora local (06h45 GMT), de quinta-feira, para negociações destinadas a normalizar as operações das embaixadas entre os dois países.

Na terça-feira, a porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Tammy Bruce, disse que as delegações vão reunir-se para uma segunda ronda de negociações em Istambul para abordar os esforços para “estabilizar ainda mais as operações das suas missões bilaterais”.

Afirmando que "não há questões políticas ou de segurança na agenda", a porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, sublinhou que as questões relacionadas com a Ucrânia "absolutamente, não estão na agenda".

As conversações, que terão lugar na residência do cônsul-geral da Rússia em Istambul, deverão durar várias horas, mas é pouco provável que sejam tão longas como a ronda anterior, que durou mais de seis horas.

A delegação russa será chefiada pelo embaixador da Rússia nos EUA, Alexander Darchiev, enquanto a delegação dos EUA será chefiada pela Vice-secretária adjunta, Sonata Coulter.

Antes da reunião, Darchiev anunciou que já se tinham registado alguns progressos em diversas questões.