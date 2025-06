Um esforço diplomático de alto risco para acalmar as tensões entre Israel e o Irão terá início na sexta-feira com uma importante reunião internacional em Genebra, numa altura em que as potências mundiais se esforçam por evitar um conflito mais vasto no Médio Oriente.

A reunião deverá lançar uma janela de duas semanas para garantir uma resolução pacífica para a escalada do impasse.

Diplomatas de alto nível do Reino Unido, da França e da Alemanha reunir-se-ão com o Ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, para discutir o programa nuclear de Teerão e explorar possíveis vias de saída para o confronto. A chefe da política externa da União Europeia, Kaja Kallas, também deverá estar presente.

A reunião de Genebra surge no meio de uma preocupação crescente de que a região esteja à beira de um conflito aberto. Segundo as autoridades, as conversações têm como objetivo criar uma dinâmica diplomática antes da cimeira dos líderes da NATO, a realizar na próxima semana em Haia, onde estão agendadas discussões mais amplas sobre a segurança no Médio Oriente.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, David Lammy, expressou a sua preocupação numa publicação no X: "A situação no Médio Oriente continua perigosa. Estamos determinados a que o Irão nunca tenha uma arma nuclear". Lammy afirmou que “discutiu a forma como um acordo poderia evitar um conflito mais profundo” na Casa Branca com o Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, e o enviado especial dos EUA, Steve Witkoff.

“Existe agora uma janela nas próximas duas semanas para alcançar uma solução diplomática”.

Lammy acrescentou que na sexta-feira "irá a Genebra para se encontrar com o Ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, juntamente com os meus homólogos francês, alemão e europeu. Chegou o momento de pôr fim aos graves cenários no Médio Oriente e evitar uma escalada regional que não beneficiará ninguém".

A cimeira da NATO, agendada para 24 e 25 de junho em Haia, deverá atrair figuras-chave como o Presidente dos EUA, Donald Trump, o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e outros líderes da aliança.