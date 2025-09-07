A senadora norte-americana, Maria Cantwell, disse no sábado que planeia apresentar legislação para criar um enviado especial permanente para investigar assassinatos de civis americanos por militares estrangeiros.

A democrata do estado de Washington citou o assassinato em 2024 da ativista turco-americana Aysenur Ezgi Eygi na Cisjordânia ocupada.

Cantwell disse numa declaração nas redes sociais que, sob a sua proposta legislativa, o enviado especial investigaria os assassinatos por militares ou serviços de informações estrangeiros desde 2024.

"Esta legislação também exigiria que o Enviado Especial providenciasse apoio e informações às famílias daqueles que foram mortos, procurasse responsabilização do governo estrangeiro e fornecesse um relatório anual ao Congresso sobre os esforços do Governo norte-americano para obter respostas para as famílias de americanos que foram mortos", disse ela.