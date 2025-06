Um alto conselheiro do líder supremo do Irão, Ali Khamenei, afirmou que as reservas de urânio enriquecido do país permanecem intactas apesar dos ataques aéreos dos EUA às suas instalações nucleares.

Ali Shamkhani, uma figura de topo do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão, disse que os ataques não tinham conseguido minar as capacidades nucleares do Irão.

“Mesmo que as instalações nucleares sejam destruídas, o jogo ainda não acabou. Os materiais enriquecidos, os conhecimentos autóctones e a vontade política permanecem”, escreveu no X.

“Com direitos de defesa legítimos, a iniciativa política e operacional está agora do lado de quem joga de forma inteligente e evita ataques cegos. As surpresas vão continuar!”, acrescentou.

Irão alega evacuações preventivas antes dos ataques

A emissora estatal iraniana, a Radiodifusão da República Islâmica do Irão (IRIB), informou que as instalações nucleares visadas tinham sido evacuadas antes do ataque.

Os materiais sensíveis foram transferidos para locais seguros em antecipação aos ataques aéreos, embora não tenham sido fornecidos mais pormenores.

Ao início do dia, o Presidente norte-americano, Donald Trump, confirmou que as forças norte-americanas tinham atacado três instalações nucleares – Fordow, Natanz e Isfahan – em coordenação com Israel.

De acordo com as autoridades norte-americanas, o ataque incluiu seis bombas de fragmentação lançadas por bombardeiros furtivos B-2 em Fordow, e dezenas de mísseis de cruzeiro lançados por submarinos disparados contra Natanz e Isfahan.

Os ataques marcam a última escalada de uma campanha militar israelita apoiada pelos EUA contra o Irão, que teve início em 13 de junho, levando Teerão a lançar ataques de mísseis de retaliação contra Israel.