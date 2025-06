Quando a China, o Paquistão e o Afeganistão participaram numa cimeira informal de alto nível no final de maio, isso marcou potencialmente um ponto de viragem significativo na diplomacia regional, bem como nas relações bilaterais entre os vizinhos.

Organizada pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros interino do Afeganistão, Amir Khan Muttaqi, a reunião à porta fechada contou com a presença do enviado especial da China, Yue Xiaoyong, e do enviado especial do Paquistão, Mohammad Sadiq.

Esta cimeira constitui uma componente crítica do mecanismo de diálogo trilateral que está em vigor desde 2017.

Durante a cimeira, as discussões centraram-se em medidas concretas para reforçar a confiança política, coordenar os esforços de combate ao terrorismo e promover a integração económica.

Estes pontos da agenda não só reforçam o papel mediador da China entre o Afeganistão e o Paquistão, como também sublinham a sua crescente influência na definição da dinâmica regional emergente.

Esta iniciativa de cooperação trilateral assume grande importância, uma vez que surge num contexto político instável na região, marcado pelo recente conflito militar entre a Índia e o Paquistão.

Dinâmica subjacente ao desacordo entre o Paquistão e o Afeganistão

A trajetória tensa das relações entre o Paquistão e o Afeganistão tem origem numa complexa interação de fatores históricos, étnicos e estratégicos.

No cerne dessa tensão duradoura está o Acordo da Linha Durand, assinado em 1893 entre a Índia Britânica e o Emirado do Afeganistão.

Durante décadas, os debates em torno da legitimidade da Linha Durand passaram a simbolizar disputas mais amplas sobre soberania e identidade nacional entre os dois países.

O Afeganistão historicamente recusou-se a reconhecer a linha como uma fronteira oficial, e sua aspiração de longa data de unificar as comunidades pashtuns dos dois lados da fronteira é vista pelo Paquistão como uma séria ameaça à sua segurança nacional.

O governo talibã continua a defender essa postura tradicional na política externa do Afeganistão.

As relações entre o Paquistão e o Talibã começaram a tomar forma em meados da década de 1990, um período marcado pela rápida ascensão do Talibã no Afeganistão.

De acordo com algumas alegações divulgadas nos media, o Estado paquistanês — particularmente por meio da sua agência de inteligência, a Inter-Services Intelligence (ISI) — forneceu ao Talibã apoio logístico, financeiro e militar.

Este apoio desempenhou um papel crucial ao permitir que o Talibã ganhasse vantagem sobre a Aliança do Norte. O apoio do Paquistão não foi apenas de natureza estratégica, mas também refletiu uma forma de alinhamento sectário e ideológico com o movimento Talibã.

No entanto, após o regresso ao poder dos talibãs em 2021, as expectativas do Paquistão em termos de profundidade estratégica e influência operacional sobre o grupo permaneceram em grande parte por satisfazer.

Pelo contrário, as alegações de que o Tehrik-i-Taliban Paquistão (TTP) encontrou refúgio nas regiões fronteiriças do Afeganistão — e é, por vezes, indiretamente apoiado por elementos dentro dos talibãs — passaram a representar um risco de segurança inaceitável para o governo em Islamabad.

De facto, o 35.º relatório do Conselho de Segurança das Nações Unidas corrobora as alegações de que o Talibã afegão forneceu ao TTP apoio logístico, operacional e financeiro.

De acordo com o relatório, a presença e a capacidade operacional do TTP no Afeganistão permanecem intactas, com o grupo a realizar mais de 600 ataques contra o Paquistão ao longo de 2024.

Além disso, observa-se que o TTP estabeleceu novos campos de treino nas províncias de Kunar, Nangarhar, Khost e Paktika (Barmal) e também recrutou militantes das fileiras do Talibã afegão.

O facto de uma parte significativa dos ataques a bomba realizados no Paquistão estar ligada ao TTP também provocou uma crescente reação pública contra o Talibã afegão.

A liderança do Talibã, no entanto, nega categoricamente essas alegações, afirmando que as questões relativas ao TTP são internas ao Paquistão.

No entanto, fatores como afinidade ideológica, cruzamentos militantes e mecanismos fracos de controlo de fronteiras continuam a lançar dúvidas sobre a viabilidade prática dessa distinção no terreno.

Mediação da China num contexto de preocupações com a segurança

A cimeira trilateral realizada sob a mediação da China é particularmente digna de nota, dado o seu momento — num contexto de tensões renovadas entre a Índia e o Paquistão e um aumento das atividades do TTP ao longo da fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão.

Neste contexto, a cimeira é vista como um marco significativo, tanto em termos de arquitetura de segurança regional quanto de funcionalidade dos corredores comerciais.

De uma perspectiva histórica, o Paquistão há muito considera o Afeganistão como uma retaguarda estratégica em sua rivalidade duradoura com a Índia.

Essa perspectiva, comummente referida como a doutrina da «profundidade estratégica», visa garantir a segurança do flanco ocidental do Paquistão em caso de um confronto militar com a Índia.

Assim, garantir a neutralidade do Afeganistão — ou, no mínimo, o seu alinhamento indireto com os interesses paquistaneses — tem constituído uma prioridade estratégica consistente para Islamabad.

Por outro lado, o crescente envolvimento da China nesta equação pode ser interpretado como um reflexo da crescente ênfase de Pequim em garantir investimentos seguros e corredores de transporte em toda a Ásia Meridional, no âmbito mais amplo da Iniciativa Uma Faixa, Uma Rota (BRI).

O envolvimento da China no Afeganistão vai além do mero investimento económico; Pequim vê o país como uma porta de entrada crítica para a Ásia Ocidental no âmbito da BRI.

Além da sua carteira de investimentos de US$ 14 mil milhões, os esforços da China para estabelecer uma nova rota de transporte através do Corredor Wakhan, em Badakhshan, ligando o triângulo Irão-Afeganistão-China, ressaltam a natureza estratégica e de longo prazo da sua presença no Afeganistão.

Embora seja tecnicamente viável chegar à fronteira chinesa através do Corredor de Wakhan, a rota permanece praticamente inacessível em termos práticos por enquanto.

Como resultado, a maior parte do comércio entre a China e o Afeganistão continua a ser realizada através de rotas marítimas pelo Paquistão.

Nesse contexto, o crescente envolvimento diplomático da China com o governo talibã e sua emergência como um ator de equilíbrio entre o Paquistão e o Talibã assumem um significado considerável.

Os esforços do Ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi, para receber em Pequim autoridades do Talibã e do Paquistão a fim de restaurar o diálogo diplomático entre as duas partes, ressaltam a intenção de Pequim de solidificar sua influência de longo prazo no Afeganistão.

Além disso, é evidente que os desenvolvimentos na região transcendem a dinâmica bilateral. O papel ativo da China na mediação entre Cabul e Islamabad também pode ser interpretado como impulsionado por uma necessidade estratégica de salvaguardar o seu investimento de 50 mil milhões de dólares no Corredor Económico China-Paquistão (CPEC).

Por seu lado, o Paquistão vê a crescente presença e relações da China no Afeganistão como um contrapeso à influência indiana e, por isso, acolhe com agrado o envolvimento mais ativo de Pequim nos assuntos afegãos.

A inclusão de questões de segurança juntamente com temas económicos na agenda da cimeira trilateral reflete a evolução da postura da China — de um ator puramente económico para um com um papel implícito de garante da segurança regional.

A capacidade da China de cumprir efetivamente a sua função de garante dependerá em grande parte da sua capacidade de garantir compromissos tácitos entre a administração talibã e o Paquistão.

Além disso, a capacidade de Pequim de impedir qualquer aproximação estratégica entre o Talibã e a Índia surgiu como uma variável fundamental que poderia influenciar diretamente a trajetória dos equilíbrios diplomáticos regionais.

De uma perspetiva histórica, é evidente que, na era pós-Guerra Fria, apesar do elevado volume de acordos de cooperação bilateral, a cooperação trilateral permaneceu notavelmente limitada.

Desde 1950, foram assinados mais de 350 acordos entre a China e o Paquistão, enquanto o número é de aproximadamente 150 entre a China e o Afeganistão e 250 entre o Afeganistão e o Paquistão.

No entanto, o número de acordos assinados conjuntamente pelos três países continua a ser mínimo.

Isto indica que a cooperação regional tem sido predominantemente realizada numa base bilateral, sem que exista atualmente um quadro trilateral institucionalizado.

Por outras palavras, a cimeira trilateral China-Paquistão-Afeganistão não é apenas um encontro simbólico; marca também uma nova fase no equilíbrio de poder regional.

As decisões adotadas durante a cimeira demonstram que a China se está a posicionar não só como um ator económico, mas também como um interveniente fundamental nos domínios da segurança e da diplomacia.

As medidas tomadas para aliviar as tensões entre o Paquistão e o governo talibã e para expandir a cooperação económica estão a abrir caminho para uma integração regional mais profunda, ao mesmo tempo que tornam cada vez mais visíveis as aspirações da China de atuar como garante regional.

No entanto, a sustentabilidade desse processo depende não apenas de gestos diplomáticos, mas também da gestão eficaz da dinâmica de segurança no terreno.

Para todos os efeitos práticos, a cimeira foi um teste ao papel da China na definição da arquitetura regional e no estabelecimento do tom para futuros modelos de cooperação.