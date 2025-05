Sob as luzes brilhantes do Centro Cultural Ataturk de Istambul, um rapaz entrou no palco ladeado pelos seus colegas e pelo seu professor. O seu nome é Muhammed Eymen. Ainda criança, fugiu da Síria em 2011. Em 2024, regressou com a sua família após a queda do regime de Assad. A presença de Eymen na cimeira foi uma sugestão de encerramento: uma criança criada na Türkiye, que agora regressa a casa.

O Presidente Recep Tayyip Erdogan fez uma pausa no seu discurso para lhe dar as boas-vindas na cimeira intitulada “O modelo de gestão das migrações da Türkiye no século turco”, realizada em Istambul na segunda-feira, 28 de abril. Eymen estava ao lado dos seus colegas e do professor da escola primária Ahmet Kabakli. A sua presença deu vida ao sucesso da integração, da solidariedade e do crescimento partilhado.

“Estes pequenos refugiados que aqui vêm são os nossos filhos”, afirmou o Presidente. “Os seus professores criaram-nos com carinho. É isto que significa ser Ansar - oferecer não só proteção, mas também pertença”.

O Presidente Erdogan falou da história da migração do país não apenas em termos de números ou de crise, mas como uma continuação da história e um reflexo da identidade.

“Dissemos que nunca viraríamos as costas aos que fogem das bombas”, disse, invocando uma promessa anterior, mais transacional, do antigo líder da oposição, Kemal Kilicdaroglu, de enviar os sírios de volta. “Vimos a sua migração não como uma crise, mas como uma Hégira (fuga do Profeta Maomé de Meca para Medina). A nossa perspetiva era diferente”.

Para o Presidente Erdogan, a migração não é uma questão de tolerância pública, mas sim um “dever civilizacional”. Citou o papel da Anatólia como refúgio histórico: para os judeus que fugiam da Inquisição, para os cristãos da Europa de Leste, para os exilados muçulmanos dos Balcãs e para as vítimas do regime nazi.

“Enquanto as potências ocidentais desencadeiam muitas destas crises, continuam ausentes quando se trata de partilhar o fardo”, afirmou o Presidente Erdogan. “Atualmente, três em cada quatro refugiados não são acolhidos por países ricos, mas sim por países de baixo e médio rendimento”.

“Hoje em dia, quem quer que esteja em apuros na nossa região, graças a Deus, volta-se primeiro para a Türkiye como um porto seguro”, afirmou.

De regresso, esperança e gratidão

Um sentimento semelhante ecoou nos antigos refugiados durante as suas entrevistas à TRT World. As famílias sírias descreveram escolhas difíceis, moldadas não só pela segurança, mas também pela memória, dignidade e saudade.

Noor M., mãe de três filhos, explicou a decisão da sua família de regressar:

“O meu marido regressou à Síria para arranjar alojamento e encontrar um emprego. Depois voltará para nos levar como família. Regressaremos à Síria quando as escolas dos meus filhos fecharem no final do ano letivo. Conseguimos viver na Türkiye durante a guerra na Síria, mas agora que a guerra acabou, queremos regressar a casa.”

Rana B., que fugiu de Alepo com os filhos em 2013, refletiu sobre os dois lados da viagem: “Foi difícil para nós quando viemos para a Türkiye e estabelecemos as nossas vidas durante a guerra na Síria”, disse. “No entanto, será novamente difícil quando regressarmos à Síria para recomeçar, mas nunca esqueceremos a simpatia do povo turco que nos abriu o coração e nos ajudou nestes tempos difíceis. A nossa amizade como duas nações permanecerá para sempre”.

Gerir a migração com dignidade

O Prof. Dr. Sare Aydin, académico da Universidade de Comércio de Istambul e Presidente da Associação Internacional de Migração e Refugiados, situou os debates da cimeira num contexto global e falou à TRT World:

“Atualmente, existem cerca de 260 milhões de migrantes, mais de 71 milhões de pessoas deslocadas e mais de 26 milhões de refugiados em todo o mundo. A migração não é apenas uma questão de escolha económica - é uma questão de sobrevivência”.

Aydin, cujo pai foi um trabalhador convidado na Alemanha em 1969, recordou as indignidades da exclusão. “Sei o que se sente quando se é rotulado, quando se é excluído. A migração não é algo a temer. É algo que deve ser gerido - de forma ponderada, humana e corajosa”.

Elogiou a generosidade histórica da Türkiye: “Somos uma sociedade que abre as suas portas, partilha o seu pão e acredita na dignidade para todos. Mas temos de ir além das políticas de curto prazo e criar estruturas de integração social, económica e cultural, porque a investigação mostra que apenas cerca de 30% dos refugiados regressam a casa”.

“Nós somos o abrigo”

Durante o seu discurso, o Presidente Erdogan afirmou: “A Anatólia sempre foi uma pátria de imigrantes ao longo da história. Todos os oprimidos que foram sujeitos a opressão, perseguição e violência nos locais onde vivem sempre viram a Anatólia e as terras da Türkiye como um porto seguro”.

A cimeira decorreu num contexto de estatísticas impressionantes. Segundo o Presidente Erdogan, há mais de 281 milhões de migrantes em todo o mundo e mais de 120 milhões de pessoas deslocadas à força. Segundo Erdogan, pelo menos 20 pessoas são obrigadas a fugir a cada minuto devido a guerras, catástrofes ou perseguições.

A Türkiye, sublinhou, absorveu muito mais do que a sua quota-parte, acolhendo atualmente 4,03 milhões de migrantes, incluindo 2,77 milhões de sírios sob proteção temporária, 1,09 milhões de residentes legais e 176.000 requerentes de asilo sob proteção internacional.

O Presidente Erdogan encerrou o seu discurso reafirmando a espinha dorsal ética da abordagem da Türkiye: “Não somos apenas uma paragem na estrada. Somos o abrigo”, afirmou. “Não rejeitamos os oprimidos, porque a nossa história não o permite. Somos os herdeiros daqueles que disseram: 'Eu daria a minha coroa e o meu trono, mas não entregaria aqueles que procuram refúgio'”.

E algures nessa visão estava Muhammed Eymen, o jovem estudante que atravessou uma fronteira, aprendeu uma língua, subiu a um palco e preparou-se mais uma vez para regressar a casa com dignidade.