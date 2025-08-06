O governo de Pequim está disposto a colaborar com o Brasil para fortalecer a cooperação bilateral em resposta ao que considera tarifas "arbitrárias" dos Estados Unidos, afirmou o Ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi, nesta quarta-feira.

Wang prestou estas declarações durante uma ligação telefónica com Celso Amorim, principal assessor do Presidente do Brasil, de acordo com um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China.

O principal diplomata enfatizou o apoio da China ao Brasil "na defesa do seu direito ao desenvolvimento e na oposição às práticas de intimidação das tarifas arbitrárias", destacando que o uso de tarifas como arma viola a Carta das Nações Unidas e enfraquece as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC).

Os comentários de Wang surgem após a recente decisão do Presidente dos EUA, Donald Trump, de impor uma tarifa de 50% sobre as importações brasileiras, medida que ele descreveu como uma "caça às bruxas" contra o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, acusado de tentar reverter os resultados das eleições de 2022, vencidas pelo atual Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.