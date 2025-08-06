POLÍTICA
Ministro dos Negócios Estrangeiros Wang: "China apoia o Brasil contra tarifas 'arbitrárias' dos EUA"
O Ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi, conversou ao telefone com Celso Amorim, principal conselheiro do presidente brasileiro, assegurando que Pequim utilizará todas as medidas necessárias para defender os seus interesses.
Ministros dos Negócios Estrangeiros do BRICS, Brasil / AP
há 11 horas

O governo de Pequim está disposto a colaborar com o Brasil para fortalecer a cooperação bilateral em resposta ao que considera tarifas "arbitrárias" dos Estados Unidos, afirmou o Ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi, nesta quarta-feira.

Wang prestou estas declarações durante uma ligação telefónica com Celso Amorim, principal assessor do Presidente do Brasil, de acordo com um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China.

O principal diplomata enfatizou o apoio da China ao Brasil "na defesa do seu direito ao desenvolvimento e na oposição às práticas de intimidação das tarifas arbitrárias", destacando que o uso de tarifas como arma viola a Carta das Nações Unidas e enfraquece as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC).

Os comentários de Wang surgem após a recente decisão do Presidente dos EUA, Donald Trump, de impor uma tarifa de 50% sobre as importações brasileiras, medida que ele descreveu como uma "caça às bruxas" contra o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, acusado de tentar reverter os resultados das eleições de 2022, vencidas pelo atual Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O Presidente Lula da Silva anunciou na terça-feira que o Brasil utilizará todos os recursos disponíveis, incluindo a OMC, para proteger os seus interesses contra as novas tarifas dos EUA.

"Em 2025, recorreremos a todas as medidas possíveis, começando pela OMC, para defender os nossos interesses", afirmou Lula, durante um evento em Brasília.

"Na verdade, o governo já estava a tomar medidas para fortalecer o comércio exterior e gerar novas oportunidades para as empresas nacionais antes da mudança de administração nos Estados Unidos."

As tensões entre o Brasil e os Estados Unidos aumentaram após a decisão de Washington de impor sanções ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pelo seu papel na investigação de uma tentativa de golpe ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

