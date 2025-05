Quatro soldados taiwaneses, incluindo três de uma unidade responsável pela segurança do gabinete do Presidente, foram condenados a penas de prisão por terem fotografado e divulgado informações confidenciais à China, decidiu um tribunal local.



Três membros de uma unidade militar encarregada da segurança do gabinete presidencial e um soldado do comando de informação e telecomunicações do Ministério da Defesa foram condenados por violarem a lei de segurança nacional, informou o tribunal distrital de Taipé na quarta-feira.



“Os seus actos traíram o país e puseram em perigo a segurança nacional”, anunciou o tribunal em comunicado.



O número de pessoas processadas por espionagem a favor de Pequim aumentou acentuadamente nos últimos anos, sendo os membros reformados e no ativo das forças armadas de Taiwan os principais alvos dos esforços de infiltração chineses, segundo dados oficiais.



O Presidente Lai Ching-te anunciou este mês a intenção de reintegrar juízes militares para julgarem casos de espionagem chinesa e outros delitos que envolvam militares taiwaneses.



Os quatro foram condenados a penas de prisão que variam entre os 5 anos e 10 meses e os 7 anos, por terem transmitido “informações militares internas que deveriam ser mantidas confidenciais a agentes dos serviços secretos chineses durante vários meses”, segundo o tribunal.



Os crimes ocorreram entre 2022 e 2024, disse o tribunal, acrescentando que os quatro receberam pagamentos que variaram entre cerca de 7.850 e 20.000 dólares, disse, sem especificar que tipo de informação foi divulgada.

'Extremamente sensível'



Os arguidos trabalharam para “unidades extremamente sensíveis e importantes, mas violaram os seus deveres ao aceitarem subornos e roubaram segredos através de fotografias”, refere o comunicado.



Segundo o Ministério Público, os soldados utilizaram os seus telemóveis para fotografar informações militares.



Três dos soldados foram dispensados das forças armadas antes do início de uma investigação em agosto do ano passado, na sequência de uma denúncia ao Ministério da Defesa, e o quarto foi suspenso.



A agência de inteligência de Taiwan informou anteriormente que 64 pessoas foram processadas por espionagem chinesa em 2024, em comparação com 48 pessoas em 2023 e 10 em 2022.



Pequim reivindica a ilha autogovernada como parte do seu território e ameaçou usar a força para a colocar sob o seu controlo.



Há décadas que ambos os lados do Estreito de Taiwan se espiam mutuamente. Mas os analistas alertaram para o facto de a espionagem ser um problema maior para Taiwan, que enfrenta a ameaça existencial de uma invasão chinesa.