Islamabad rejeitou a alegação do Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, de que cidadãos paquistaneses estariam a lutar contra o seu país em nome da Rússia.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Paquistão rejeitou categoricamente, na terça-feira, as alegações “sem base e infundadas” de envolvimento de cidadãos paquistaneses no conflito na Ucrânia.

“Até à data, o Paquistão não foi formalmente contactado pelas autoridades ucranianas, nem foram apresentadas quaisquer provas verificáveis para fundamentar tais alegações”, afirmou.

Zelenskyy afirmou na segunda-feira que as suas forças no nordeste da Ucrânia estavam a combater “mercenários” estrangeiros de vários países, incluindo o Paquistão.