Islamabad rejeitou a alegação do Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, de que cidadãos paquistaneses estariam a lutar contra o seu país em nome da Rússia.
O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Paquistão rejeitou categoricamente, na terça-feira, as alegações “sem base e infundadas” de envolvimento de cidadãos paquistaneses no conflito na Ucrânia.
“Até à data, o Paquistão não foi formalmente contactado pelas autoridades ucranianas, nem foram apresentadas quaisquer provas verificáveis para fundamentar tais alegações”, afirmou.
Zelenskyy afirmou na segunda-feira que as suas forças no nordeste da Ucrânia estavam a combater “mercenários” estrangeiros de vários países, incluindo o Paquistão.
“Os nossos guerreiros neste sector estão a relatar a participação de mercenários da China, Tajiquistão, Uzbequistão, Paquistão e países africanos na guerra. Iremos responder”, afirmou o Presidente da Ucrânia no X, quando visitava as tropas ucranianas na frente de Vovchansk, no nordeste da Ucrânia.
No entanto, Islamabad afirmou que irá abordar estas alegações com as autoridades ucranianas e procurar obter esclarecimentos sobre a questão.
O Paquistão também reafirmou o seu compromisso com a resolução pacífica do conflito na Ucrânia através do diálogo e da diplomacia, em conformidade com os princípios da Carta das Nações Unidas.