Foi declarado estado de emergência no Condado de Kerr no estado de Texas, nos EUA, após cheias "catastróficas" terem matado pelo menos 13 pessoas e deixado outras desaparecidas, confirmaram as autoridades.

As cheias começaram na quinta-feira à noite e continuaram até na madrugada de sexta-feira, com fortes chuvas a inundarem o rio Guadalupe, empurrando-o numa altitude de mais de 11,8 metros, ultrapassando a segunda maior cheia moderna da região ocorrido em 1987.

O Gabinete do Xerife do Condado de Kerr confirmou as mortes numa conferência de imprensa.

O Vice-Governador do Texas, Dan Patrick, disse que cerca de 20 pessoas continuavam desaparecidas, maioria delas do Camp Mystic, um campo de férias de verão só para raparigas.

Descrevendo as cheias como de "nível catastrófico", Patrick confirmou que "centenas de pessoas", juntamente com pelo menos 14 helicópteros e 12 drones, estavam no terreno a efetuar operações de busca e salvamento.

A declaração de desastre, assinada pelo Juiz do Condado Rob Kelly, declarava que as cheias causaram "danos generalizados e severos, ferimentos e perda de vidas", e que continua a existir "uma ameaça iminente de fazer mais desastres".

As celebrações do 4 de Julho no condado foram canceladas, uma vez que as águas das cheias submergiram parques e forçaram a evacuação de casas ao longo do rio.

Os residentes foram instados a deslocarem-se para terreno mais alto se estivessem perto de ribeiros ou riachos.

Famílias imploram

Dezenas de famílias partilharam em grupos locais do Facebook que receberam chamadas telefónicas devastadoras de funcionários de segurança informando-as de que as suas filhas ainda não tinham sido localizadas entre as cabanas do acampamento arrastadas e árvores que caíram.

O Camp Mystic disse num email aos pais que se não forem contactados diretamente, isso significa que as suas filhas já foram encontradas.

O acampamento situa-se numa faixa conhecida como "beco das cheias repentinas", disse Austin Dickson, diretor executivo da Community Foundation of the Texas Hill Country, uma instituição de caridade que está a recolher donativos para ajudar as organizações sem fins lucrativos que estão a trabalhar no local de catástrofe.

"Quando chove, a água não penetra no solo", disse Dickson. "Corre pela colina abaixo."

Os líderes do acampamento disseram que estão sem eletricidade, Wi-Fi e água corrente, e a autoestrada que leva ao acampamento foi arrastada pelas águas.

Os que estão nos dois outros acampamentos no rio, o Camp Waldemar e o Camp La Junta, disseram em publicações no Instagram que todos os campistas e funcionários estavam seguros.