O Presidente do Tajiquistão, Emomali Rahmon, está a realizar uma visita de Estado de dois dias ao Quirguistão para finalizar um acordo fronteiriço aguardado há muito tempo com o Presidente Sadyr Japarov.



Em 2021-22, registaram-se confrontos fronteiriços mortais entre os dois países em zonas situadas no fértil vale de Fergana, uma área crucial para as economias da Ásia Central devido às suas ricas fontes de água e de agricultura. Desde então, os dois países têm procurado chegar a um acordo para delimitar as suas fronteiras.



O acordo marca a resolução do último conflito fronteiriço da Ásia Central, um processo que se arrastava há décadas.



“Ninguém fez mediação. Os países disseram que nós próprios resolveríamos o nosso litígio. Não precisamos de ninguém. Nem os Estados Unidos, nem a Rússia, nem o Uzbequistão, nem o Cazaquistão. Vamos fazê-lo nós próprios”, afirmou Djoomart Otorbaev, antigo Presidente do Conselho de Ministros do Quirguistão, durante uma entrevista exclusiva à TRT World. Acrescentou que o acordo contribuirá para o crescimento das actividades económicas nas regiões fronteiriças, em especial no vale de Fergana, para garantir a paz entre as duas nações.

Aqui está a entrevista completa:



TRT World: Pode explicar-nos as causas profundas dos conflitos fronteiriços e os antecedentes do acordo?



Djoomart Otorbaev: Grande parte das nossas disputas fronteiriças está relacionada com o Vale de Fergana, que é um dos locais mais populosos da Ásia Central. De facto, o Vale de Fergana, que ocupa pouco território, alimenta praticamente toda a Ásia Central com os seus produtos agrícolas. Em média, a densidade populacional na Ásia Central é de 19 pessoas por quilómetro quadrado. Mas no Vale de Fergana, a densidade populacional é de 800 pessoas por quilómetro quadrado. É muito populoso e, nos últimos 20 anos, a população do Vale de Fergana aumentou 40% devido à situação demográfica saudável na Ásia Central.



Não dispomos de terras férteis suficientes na Ásia Central. Também não temos água suficiente para irrigar os nossos campos. Por isso, este pequeno oásis na Ásia Central é de facto muito importante para todas as economias da Ásia Central.

Uzbequistão

Durante o período pré-soviético, os tadjiques, os uzbeques e os quirguizes viviam juntos sem fronteiras. Por vezes, havia conflitos, mas não havia choques fundamentais entre as diferentes nações. Mas quando a União Soviética começou a dividir os seus territórios em repúblicas, uma das zonas mais complicadas foi o Vale de Fergana, porque na mesma zona viviam uzbeques, quirguizes e tadjiques. Como traçar a fronteira? Era muito complicado e, para ser sincero, os soviéticos não terminaram a delimitação e a demarcação das fronteiras. Na altura, ninguém prestou atenção a este problema porque vivíamos no mesmo país. Mas, em 1991, todas as repúblicas tornaram-se independentes e os problemas começaram a aumentar, desde a segurança ao patrulhamento das fronteiras, à utilização da água e da terra.

Vivemos num tabuleiro de xadrez: preto, branco, preto, branco e preto, etc. Tajiques, quirguizes e uzbeques vivem nas mesmas aldeias. Era muito complicado. Durante 33 anos, tivemos problemas, mas o que está a acontecer desde 2016 é que a situação começou a mudar positivamente devido ao novo Presidente do Uzbequistão, Shavkat Mirziyoyev. O novo Presidente do Uzbequistão, Shavkat Mirziyoyev, demonstrou uma verdadeira vontade política para fixar as fronteiras entre o Uzbequistão, o Tajiquistão e o Quirguistão. Este processo foi, de facto, bem sucedido, sem grandes perturbações.



Infelizmente, não foi o que aconteceu entre o Quirguistão e o Tajiquistão, duas nações irmãs, em parte porque a densidade populacional na parte tajique é muito mais elevada do que na parte quirguize. A situação demográfica no Tajiquistão tornou-se realmente mais complicada e, nessa altura, houve confrontos. Durante muitos anos, mais de 33 anos, quirguizes e tajiques tentaram encontrar uma solução que satisfizesse toda a gente. Não foi fácil porque não existe um mapa.

Porque é que não havia mapas? Os soviéticos não produziram esses mapas para traçar as fronteiras entre as repúblicas?



DO: Não, porque no vale de Fergana, quirguizes, tadjiques e uzbeques vivem nas mesmas aldeias. Por exemplo, há mais tadjiques a viver em zonas fronteiriças como Voruque, no Quirguistão. Os soviéticos não prestaram muita atenção a este caso, precisamente porque estávamos no mesmo país, governados pelo mesmo governo. Mas depois de 1991, quando todas as repúblicas se tornaram independentes, a questão tornou-se premente.

Uma nação diz que precisamos de mais e melhores terras, e outra diz que também queremos ter melhor acesso à água, desencadeando um debate interminável durante mais de 30 anos. Mas, felizmente, há cerca de quatro anos, os governos do Quirguistão e do Tajiquistão deram mostras de vontade política para resolver a questão num formato mutuamente acordado.



O Presidente do Tajiquistão, Rahmon, encontra-se numa visita de estado histórica a Bisqueque, no Quirguizistão, para assinar o acordo fronteiriço. O documento final mostra a delimitação da fronteira com uma descrição pormenorizada de quem fará o quê e quando, incluindo a troca de terras e as medidas para a deslocação de pessoas de uma nacionalidade para outra.



Por exemplo, a aldeia de Dostuk, onde vivem dezenas de famílias quirguizes, será cedida ao Tajiquistão. O Tajiquistão cederá uma parcela de terreno semelhante ao Quirguistão. O Quirguistão deverá então realojar essas famílias e dar-lhes parcelas de terreno semelhantes e construir as casas. A parte tajique também fará o mesmo. Será um processo muito difícil, mas o que é fundamental é o facto de ambas as partes terem dito que temos de resolver o problema.

Quem foi o mediador entre as duas nações?



DO: Ninguém fez a mediação. Os países disseram que nós próprios resolveríamos o nosso litígio. Não precisamos de ninguém. Nem os Estados Unidos, nem a Rússia, nem o Uzbequistão, nem o Cazaquistão. Vamos fazê-lo nós próprios. Mas o próprio Presidente uzbeque foi, de facto, muito instrumental e eficiente ao pedir a ambas as partes que chegassem a um compromisso.

No Noruz, no final de março, realizar-se-á uma cimeira no Vale de Fergana entre os três presidentes. Será mais um passo na unificação fraterna do Vale de Fergana. Primeiro, precisamos de nos separar e depois podemos abrir as fronteiras para tudo, desde o comércio ao intercâmbio de pessoas e exercícios conjuntos, seja o que for. Depois de resolver este diferendo, o último problema da Ásia Central desaparecerá. Será uma espécie de amizade para sempre.



Após este acordo, estas três nações irão criar uma espécie de zona económica no vale de Fergana para melhor gerir as suas actividades económicas?



DO: Sem dúvida. Depois de 2016, o Presidente uzbeque deixou bem claro que a sua prioridade seria a cooperação regional na Ásia Central. Por isso, esforçou-se muito para estabelecer relações amigáveis com todos os vizinhos e foi bem sucedido, porque também tem o Turquemenistão, outro vizinho do Uzbequistão.



Depois de termos resolvido os nossos problemas fronteiriços com o Uzbequistão, iniciou-se um enorme comércio e cooperação ao longo da fronteira. Temos alguns milhões de uzbeques que vêm para o Quirguistão todos os anos e muitos milhões de quirguizes que vão para o Uzbequistão livremente, o que antes era difícil. Agora fazem negócios na natureza do mercado livre. Agora há um livre intercâmbio de pessoas, uma vez que os jovens casam entre si, fazem comércio, criam famílias, criam projectos e investimentos conjuntos. Isto deve-se ao facto de termos vivido juntos durante séculos e séculos.

Espera que o mesmo aconteça com o Tajiquistão, certo?



DO: Absolutamente, sim, absolutamente. Temos muitas coisas em comum. Também temos concorrência, mas a concorrência é sempre boa.



A Ásia Central tornou-se uma região unida do mundo. Somos cinco países unidos. Já devem ter ouvido falar de muitas cimeiras no formato 5 + 1 (Uzbequistão, Quirguistão, Turquemenistão, Cazaquistão e Tajiquistão + Azerbaijão). Grandes potências como os EUA, a UE, a China, a Rússia, a Türkiye, o Japão e a Coreia querem reunir-se connosco neste formato. Porquê? Porque demonstrámos uma frente unida. A nossa população não é tão grande como poderia ser, ou seja, apenas 80 milhões de pessoas, um pouco semelhante à da Türkiye, mas por algumas razões, muitas grandes potências quiseram cooperar connosco.

Que modelo estão a utilizar para resolver os vossos problemas?



DO: Não existe um modelo universal. Tudo é completamente único. Não se trata de um modelo, mas sim de uma vontade política dos dirigentes para resolver este problema sem o fazer à custa dos outros. Temos de corrigir as fronteiras a que poucos prestarão atenção no futuro.



Tal como na União Europeia, onde é que fica a fronteira entre a Bélgica e os Países Baixos? Ninguém sabe. Temos de avançar na mesma direção.



Existe alguma regulamentação em matéria de vistos entre o Uzbequistão e o Quirguistão?



DO: Não é necessário visto. O Tajiquistão e o Quirguistão também não têm regulamentação em matéria de vistos. Entre todos os países da antiga União Soviética, com exceção dos Estados Bálticos, não temos qualquer visto. Também não temos vistos com a Türkiye.

Após este acordo, o Tajiquistão e o Quirguistão irão construir postos fronteiriços ao longo da linha de fronteira?



DO: Em primeiro lugar, deve ser feita a delimitação, que é uma descrição pormenorizada de cada metro. Mas depois há um outro elemento, que é a demarcação, a colocação de alguns objectos físicos na linha de fronteira e talvez algumas vedações, bem como sinais que orientem as pessoas para áreas onde devem mostrar o passaporte aos guardas fronteiriços.



Isso deve ser feito, caso contrário será uma confusão, tendo em conta que temos diferentes regimes fiscais e aduaneiros, bem como diferentes preços de materiais, gasolina ou bens de consumo. Não queremos que o contrabando se torne um fenómeno popular na nossa fronteira.



Falou sobre a unificação da Ásia Central. Qual é a situação atual?



DO: Temos no nosso ADN um sentimento de fraternidade. O que o nosso Presidente e o nosso Governo dizem é que é vantajoso para todos. Temos de ser amigos dos nossos vizinhos. Será vantajoso para todos num sentido amplo, todos compreendem. Será um mercado único em vez de cinco mercados minúsculos. Uma entidade única. É claro que temos de harmonizar a legislação e temos de trabalhar arduamente para ajudar as pessoas a não viajarem para os países vizinhos. Trata-se, portanto, de uma espécie de reforço da confiança entre as nossas nações, que irá continuar.

Como é que vão todos definir esta entidade única? Chamar-se-á União da Ásia Central ou outra coisa qualquer?



DO: Não discutimos a criação de uma entidade jurídica com uma carta que estabeleça obrigações e exija a uniformidade da legislação. Todos os anos, os nossos cinco presidentes - por vezes convidam outros, como o presidente do Azerbaijão - reúnem-se na cimeira no chamado formato consultivo. Da UE à China, passando pelos EUA e pela Türkiye, todos querem reunir-se connosco neste formato (5+1). Iniciámos o processo de aproximação e de reforço da confiança. Não posso especular se vamos criar uma entidade jurídica como a UE. O processo deve ser natural e passo a passo para nos aproximarmos uns dos outros.



Que tipo de papel pode a Türkiye desempenhar na unificação da Ásia Central?



DO: Somos membros da Organização dos Estados Turcos (OTS), juntamente com a Türkiye (o Tajiquistão, um país de língua persa, não é membro da OTS). Todos os anos, estas cimeiras produzem resultados cada vez mais interessantes, frutuosos e ambiciosos, especialmente no domínio da cooperação económica. Por isso, temos também de estar mais próximos uns dos outros. A este respeito, gostaria de sublinhar que estamos a assistir à chamada revolução ferroviária euro-asiática, que descrevi no meu livro “O Renascimento Económico da Ásia Central na Sombra do Novo Grande Jogo”.

Este caminho de ferro assegura um grande comércio entre a China e a Europa. Um tráfego enorme. A cada hora, dois comboios totalmente carregados circulam entre a Europa e a China através da Ásia Central, especialmente através do chamado Corredor Médio, que liga a China ao Mar Cáspio, ao Azerbaijão, à Geórgia, à Türkiye e ao Mar Negro.



Esta é a nova Rota da Seda, mas é também uma nova rota emocional para nós, porque une os irmãos turcos. É muito difícil fazer comércio por via marítima entre a Ásia Central e a Türkiye, mas agora, por via ferroviária, vamos avançar rapidamente. O nosso comércio irá florescer. Os nossos povos visitar-nos-ão cada vez mais. Os negócios, os investimentos, as relações interpessoais, os eventos culturais e os projectos humanitários serão reforçados porque teremos boas oportunidades logísticas de transporte. São necessários 12 dias para viajar de comboio de Chongqing, na China, para Duisburg, na Alemanha. Significa que, entre Bisqueque e Istambul, serão necessários apenas seis dias. Este comércio eurasiático está a crescer através da rota turca. É assim que as nações turcas se unificarão mais do que nunca.

(Esta entrevista foi editada por razões de extensão e clareza)