Na cimeira desta semana, os líderes da NATO deverão revelar um novo e ambicioso compromisso em matéria de despesas com a defesa, que obrigará todos os países membros a gastar 5% da respectiva produção económica em despesas militares.

No entanto, mesmo antes do anúncio, os principais aliados estão a garantir excepções e há dúvidas sobre a aplicabilidade do objectivo.

A Espanha chegou a um acordo para ser excluída do objectivo dos 5%, confirmou o primeiro-ministro Pedro Sanchez no domingo, enquanto a NATO finaliza a redação de um comunicado da cimeira de uma página. O texto deverá abandonar a formulação anterior que exigia que “todos os aliados” se comprometessem com o objectivo.

Entretanto, o Presidente dos EUA, Donald Trump, uma força motriz por detrás da pressão para aumentar as despesas de defesa dos aliados, disse que o valor de referência de 5% deve aplicar-se apenas aos parceiros da América e não aos próprios Estados Unidos.

“Não acho que devamos, mas acho que eles devem”, disse Trump na sexta-feira, chamando o Canadá de “um pagador baixo” e acrescentando: “A NATO vai ter que lidar com a Espanha”.

O que implica os 5%?

O objectivo de despesa de 5% proposto inclui duas partes. A primeira - e a mais exigente - é um compromisso de 3,5% do PIB para despesas militares essenciais, um aumento acentuado em relação ao valor de referência de 2% da NATO, que apenas 22 dos 32 aliados cumpriram.

O segundo 1,5% inclui investimentos mais alargados em infra-estruturas civis, ciberdefesa e resiliência social - medidas como a modernização de estradas, portos e aeródromos para facilitar o rápido destacamento militar, bem como os preparativos para a guerra híbrida e cibernética.

Embora a maioria dos países possa cumprir a segunda categoria com relativa facilidade, o compromisso de 3,5% com a defesa representa um grande desafio, especialmente para países como a Espanha.

A Espanha gasta atualmente apenas 1,28% do seu PIB na defesa, segundo as estimativas da NATO, o valor mais baixo da aliança. Sanchez afirma que o seu governo vai aumentar esse valor para 2,1%, o que, segundo ele, é suficiente para cumprir os “objectivos de capacidade” da NATO, que dizem respeito às funções militares específicas e às contribuições de equipamento atribuídas a cada membro.

Ventos contrários internos

O governo de Sanchez enfrenta uma pressão crescente a nível interno, onde depende de uma coligação frágil e se debate com alegações de corrupção que afectam o seu círculo político mais próximo. Os partidos da oposição já começaram a insistir na realização de eleições antecipadas, o que complica qualquer esforço para aumentar significativamente as despesas militares.

A Espanha é também um dos mais pequenos contribuintes europeus de ajuda militar à Ucrânia.

Aumento das apostas para a Europa

A pressão por maiores gastos surge no meio do crescente alarme sobre a guerra da Rússia com a Ucrânia e dos sinais de expansão da guerra híbrida — desde ataques cibernéticos a bloqueios de GPS e sabotagem de infraestruturas — em todo o continente. Os planeadores da NATO afirmam que a defesa da Europa contra um potencial ataque russo exige um mínimo de 3% do PIB em investimento militar.

Espera-se que vários países da linha da frente e do norte da Europa, incluindo a Alemanha, a Noruega, a Suécia, os Países Baixos e os países bálticos, atinjam ou excedam a meta total de 5%. Só a Holanda estima que necessitará de 16 a 19 mil milhões de euros (18 a 22 mil milhões de dólares) adicionais para cumprir com as suas obrigações.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol, José Manuel Albares, defendeu na segunda-feira que o foco deve estar nas capacidades, e não apenas nas percentagens. “Espanha pode satisfazer as necessidades da aliança com 2,1%”, insistiu.

Um prazo a pronto?

A aliança está também a debater a rapidez com que os membros devem aumentar os seus gastos.

Foi proposto um prazo de 2032, o que é muito mais agressivo do que as anteriores metas abertas da NATO. Mas as preocupações com a capacidade da Rússia de se reagrupar militarmente nos próximos cinco a dez anos estão a impulsionar a urgência.

Enquanto uns, como a Itália, pedem uma década inteira para cumprir a meta, outros querem um prazo mais curto. As discussões incluíram até uma possível revisão em 2029 e um prazo alargado para 2035 para os membros atrasados.

Ainda assim, como Trump deixou claro, a paciência está a esgotar-se. “Já carregamos a NATO há tempo suficiente”, disse. “Agora é a vez deles”.