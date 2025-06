A Türkiye planeia expandir um sistema de defesa aérea em camadas por todo o país através de um investimento no seu sistema de defesa "Cúpula de Aço", de acordo com fontes do Ministério da Defesa da Türkiye, na quinta-feira.

"Planeamos investir principalmente no nosso sistema de defesa aérea — a Cúpula de Aço — e expandir o nosso sistema de defesa aérea em camadas a nível nacional", afirmaram as fontes na quinta-feira.

As melhorias previstas incluem investimento em sistemas de mísseis — hipersónicos, balísticos e de cruzeiro — bem como aeronaves, navios de guerra, tanques e sistemas não tripulados em terra, mar e ar, porta-aviões e fragatas de próxima geração, acrescentaram as fontes.

As fontes também sublinharam que a Türkiye ultrapassou o objetivo da NATO de gastar 2% em defesa.

"A Türkiye, com o segundo maior exército da aliança, está entre os cinco principais contribuintes para as missões e operações da NATO", disseram as fontes, acrescentando que o país cumpriu todos os objetivos de capacidade atribuídos e continua a investir na pesquisa e desenvolvimento (P&D) da indústria de defesa.