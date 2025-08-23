GUERRA EM GAZA
Um relatório interno criticou a Reuters por evitar o termo “Palestina” e por não cobrir as alegações de especialistas de que Israel está a cometer genocídio em Gaza.
Funcionários da Reuters revelam suas disputas com a gerência sobre a cobertura da Palestina. / Reuters
23 de agosto de 2025

Vários funcionários da agência de notícias britânica Reuters manifestaram-se numa reportagem divulgada na quinta-feira sobre o que consideram ser um viés pró-Israel entre os editores e a administração da empresa.

No início deste mês, após o assassinato do jornalista palestiniano Anas Al Sharif por Israel, a Reuters publicou uma manchete afirmando: “Israel mata jornalista da Al Jazeera que, segundo afirma, era líder do Hamas”.

A escolha de uma manchete tão controversa gerou polêmica, especialmente porque Al Sharif fazia parte da equipa da Reuters que ganhou o Prêmio Pulitzer em 2024, informou o Declassified UK.

A manchete provocou reações negativas online e causou inquietação entre os funcionários da Reuters, alguns dos quais expressaram em privado as suas preocupações sobre o que descrevem como uma tendência pró-Israel nas decisões editoriais da agência noticiosa.

A Reuters, fundada em Londres em 1851 e que agora alcança mais de mil milhões de pessoas diariamente, enfrenta um escrutínio crescente a partir de dentro.

Vários funcionários actuais e antigos da Reuters, falando anonimamente ao Declassified UK, descreveram uma cultura editorial que minimiza o sofrimento palestiniano.

Um viés significativo

Um editor de mesa demitiu-se em agosto de 2024, afirmando que os seus valores já não se alinhavam com a abordagem da empresa em relação à cobertura da guerra de Israel em Gaza.

O editor anexou um relatório e uma carta aberta, instando a administração a aderir aos princípios jornalísticos fundamentais; no entanto, o departamento de comunicação da Reuters nega ter recebido esses documentos.

No entanto, fontes internas confirmaram à Declassified UK que, após a guerra de Israel em Gaza, um grupo de jornalistas da Reuters realizou uma revisão interna de quase 500 reportagens sobre Israel e a Palestina publicadas ao longo de cinco semanas.

As suas conclusões revelaram um viés significativo, uma vez que muito mais recursos e atenção foram dedicados às perspetivas e vítimas israelitas, apesar do número muito maior de mortes entre os palestinianos em Gaza.

Naquela altura, mais de 11.000 palestinianos tinham sido mortos, cerca de dez vezes o número de mortes israelitas.

“Foi realizada uma investigação interna abrangente, com análises quantitativas e qualitativas da nossa reportagem”, segundo uma fonte da Reuters, que disse ao Declassified UK:

“Algumas semanas após a guerra de Israel contra Gaza, vários jornalistas da Reuters reconheceram que a nossa cobertura da guerra entre Israel e Gaza carecia de objectividade.”

O relatório interno dos jornalistas também criticou a Reuters por evitar o termo “Palestina” e por não cobrir as alegações de especialistas de que Israel está a cometer genocídio, uma acusação que a Reuters tem relatado mais abertamente ao cobrir as ações da Rússia na Ucrânia.

Apesar destas críticas, a Reuters não abordou publicamente se aceitou alguma das recomendações internas.

Algumas mudanças simbólicas foram feitas em maio de 2024, permitindo que os repórteres usassem “genocídio” com atribuição, mas a análise mostra que o termo continua a ser raramente empregado na cobertura do conflito.

Eufemismos

Eufemismos como “guerra”, “campanha” ou “ataque” dominam, e quando o genocídio é mencionado, as negações de Israel são frequentemente incluídas, ao contrário das negações semelhantes dos grupos de resistência palestinianos, que não recebem o mesmo peso.

As actualizações do guia de estilo interno baseiam-se fortemente nas perspetivas israelitas, omitindo contextos críticos, como os papéis dos EUA e de Israel no enfraquecimento dos cessar-fogos, as realidades do colonialismo israelita e as condições de apartheid na Palestina.

O guia também ignora o estatuto de Gaza como a zona de conflito mais mortal para jornalistas desde a Guerra Civil Americana, segundo o Declassified UK.

Os críticos da cobertura da mídia ocidental, incluindo o ex-advogado de direitos humanos da ONU Craig Mokhiber, acusam veículos como a Reuters de ocultar conscientemente o genocídio e desumanizar as vítimas palestinianas para proteger os perpetradores israelitas da responsabilização.

O jornalista israelita Gideon Levy lamentou recentemente a falta de reportagens corajosas que poderiam ter evitado a actual escalada militar.

Um porta-voz da Reuters, no entanto, defendeu a cobertura da agência como “justa e imparcial”.

