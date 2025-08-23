Vários funcionários da agência de notícias britânica Reuters manifestaram-se numa reportagem divulgada na quinta-feira sobre o que consideram ser um viés pró-Israel entre os editores e a administração da empresa.

No início deste mês, após o assassinato do jornalista palestiniano Anas Al Sharif por Israel, a Reuters publicou uma manchete afirmando: “Israel mata jornalista da Al Jazeera que, segundo afirma, era líder do Hamas”.

A escolha de uma manchete tão controversa gerou polêmica, especialmente porque Al Sharif fazia parte da equipa da Reuters que ganhou o Prêmio Pulitzer em 2024, informou o Declassified UK.

A manchete provocou reações negativas online e causou inquietação entre os funcionários da Reuters, alguns dos quais expressaram em privado as suas preocupações sobre o que descrevem como uma tendência pró-Israel nas decisões editoriais da agência noticiosa.

A Reuters, fundada em Londres em 1851 e que agora alcança mais de mil milhões de pessoas diariamente, enfrenta um escrutínio crescente a partir de dentro.

Vários funcionários actuais e antigos da Reuters, falando anonimamente ao Declassified UK, descreveram uma cultura editorial que minimiza o sofrimento palestiniano.

Um viés significativo

Um editor de mesa demitiu-se em agosto de 2024, afirmando que os seus valores já não se alinhavam com a abordagem da empresa em relação à cobertura da guerra de Israel em Gaza.

O editor anexou um relatório e uma carta aberta, instando a administração a aderir aos princípios jornalísticos fundamentais; no entanto, o departamento de comunicação da Reuters nega ter recebido esses documentos.

No entanto, fontes internas confirmaram à Declassified UK que, após a guerra de Israel em Gaza, um grupo de jornalistas da Reuters realizou uma revisão interna de quase 500 reportagens sobre Israel e a Palestina publicadas ao longo de cinco semanas.

As suas conclusões revelaram um viés significativo, uma vez que muito mais recursos e atenção foram dedicados às perspetivas e vítimas israelitas, apesar do número muito maior de mortes entre os palestinianos em Gaza.

Naquela altura, mais de 11.000 palestinianos tinham sido mortos, cerca de dez vezes o número de mortes israelitas.

“Foi realizada uma investigação interna abrangente, com análises quantitativas e qualitativas da nossa reportagem”, segundo uma fonte da Reuters, que disse ao Declassified UK: