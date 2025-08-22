De acordo com uma notícia publicada no site Declassifieduk.org, quando Israel matou o jornalista palestiniano Anas el-Sharif no início deste mês, a agência de notícias Reuters publicou uma notícia intitulada «Israel matou jornalista da Al Jazeera que alegadamente seria líder do Hamas».
O artigo afirma que este título foi escolhido apesar do facto de el-Sharif ter trabalhado anteriormente para eles - ele era membro da equipa da Reuters que ganhou o Prémio Pulitzer de 2024.
Exemplos como este geraram reações na Internet, mas também causaram preocupação entre alguns trabalhadores da influente agência de notícias global, fundada em Londres em 1851 e que atualmente tem mais de mil milhões de leitores diários.
Vários trabalhadores da Reuters falaram à Declassified sobre o preconceito pró-Israel que viram entre os editores e a administração da empresa. Todos pediram para permanecer anónimos por medo de retaliação.
Num outro caso, um editor que se demitiu em agosto de 2024, disse aos colegas num e-mail: «Ao acompanhar as notícias sobre o que chamamos de guerra entre Israel e o Hamas, percebi que os meus valores não estavam alinhados com os da empresa».
O e-mail dizia ainda: «Adicionei um relatório... e, juntamente com alguns colegas, enviámos uma carta aberta à administração, na esperança de que a Reuters apoiasse os princípios básicos do jornalismo, mas agora compreendo que é improvável que a administração superior mude ou deixe de reprimir ativamente as críticas.»
A Diretora Sénior de Comunicação da Reuters, Heather Carpenter, negou à Declassified que a empresa tivesse recebido esta carta.
No entanto, uma fonte da Reuters disse à Declassified: «Algumas semanas após o ataque de 7 de outubro, vários jornalistas da Reuters perceberam que as nossas notícias sobre a guerra entre Israel e Gaza careciam de objetividade.»
Em resposta a isso, um grupo de jornalistas — a trabalhar em tempo integral — conduziu uma investigação interna abrangente, realizando análises quantitativas e qualitativas.
As conclusões serviram de base para uma carta aberta partilhada internamente, com o objetivo de identificar e relacionar jornalistas da redação comprometidos em fortalecer a abordagem jornalística da Reuters em relação a Gaza.
Os trabalhos internos vistos pela Declassified analisaram 499 reportagens publicadas entre 7 de outubro e 14 de novembro de 2023 com a etiqueta «Israel-Palestina».
Encontraram «um padrão consistente de alocação de mais recursos para cobrir histórias que afetam os israelitas, em vez de histórias que afetam os palestinianos». Durante as suas análises, foi relatado que no entanto, mais de 11.000 palestinianos foram mortos em Gaza, o que era cerca de dez vezes mais do que o número de mortos israelitas.
De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, o número mais recente de mortos é de cerca de 62.000. Espera-se que os números reais sejam cerca de três vezes maiores.
Além disso, os especialistas questionaram a Reuters por não ter dado mais destaque às alegações de que Israel cometeu genocídio em Gaza e compararam isto com a forma como a agência de notícias abordou alegações semelhantes sobre o comportamento da Rússia na Ucrânia.
Os autores também criticaram: «Um exemplo claro de como a nossa escolha de proibir o uso da palavra “Palestina” sugere preconceito... A Palestina pode não ser reconhecida como um Estado em alguns países ocidentais, mas não precisamos de fingir que não é um lugar real».
A administração da Reuters não respondeu às perguntas da Declassified sobre se alguma recomendação de revisão interna foi aceite.
«Jornalismo não crítico»
No entanto, até maio deste ano, havia alguns sinais de mudanças no guião de estilo que refletiam as críticas internas anteriores.
Howard S. Goller, editor de qualidade e estilo da redação global da Reuters, enviou um e-mail com o assunto «Atualização do estilo da Reuters sobre o conflito no Médio Oriente».
A atualização permite que os jornalistas da Reuters usem a palavra «genocídio» usando referências, mas ainda limita o termo «Palestina» a «referências à Palestina histórica desde a antiguidade... até 1948».
Apesar das restrições mais flexíveis ao termo «genocídio», a análise da Declassified descobriu que a Reuters usou essa palavra em apenas 14 das 300 reportagens publicadas na secção «Israel e Hamas em guerra» entre 21 de junho e 7 de agosto.
Em vez disso, foram amplamente utilizados termos como «guerra», «campanha», «conflito», «escalada» e «ataque».
Quando se falou de genocídio, foi quase sempre acompanhado pela negação de Israel — uma prática que não se aplica a outras partes beligerantes, como as Forças de Apoio Rápido apoiadas pelos Emirados Árabes Unidos no Sudão ou a Rússia.
O duplo padrão nas notícias sobre o genocídio em Gaza e outros crimes contra a humanidade foi assinalado no estudo acima mencionado.
O Dr. Assal Rad, especialista em história do Médio Oriente conhecido nas redes sociais como «corretor de títulos», disse à Declassified: «O padrão que mencionou é, na verdade, a negação do genocídio».
«A Reuters, apesar do consenso entre especialistas em direitos humanos e instituições internacionais de que Israel está a cometer genocídio, enquadra as atrocidades de Israel em Gaza como parte de uma «guerra» ou «campanha militar» em curso, em vez de as chamar de genocídio», disse ele.
O e-mail de Goller citava trechos do guia de estilo intitulado «Guerra de Gaza (2023-presente)» e «Contexto mais amplo», que fornece detalhes principalmente da perspectiva de Israel.
As secções atualizadas vistas pela Declassified não incluem detalhes críticos, como o papel dos EUA e de Israel na sabotagem das negociações de cessar-fogo.
Eles ignoraram completamente a colonização ilegal e o apartheid de Israel e subestimaram significativamente a dimensão da destruição na Palestina.
Por exemplo, a atualização do guia de 27 de maio não faz referência às conclusões da revista The Lancet: «Não é possível excluir a possibilidade de que o atual conflito em Gaza tenha causado 186 000 mortes ou mais.»
A atualização também ignora o facto de Gaza ter se tornado a zona de conflito mais mortal para jornalistas desde a Guerra Civil Americana de 1861.
Em agosto do ano passado, o ex-advogado de direitos humanos da ONU Craig Mokhiber escreveu para a Mondweiss: «Não é nada convincente sugerir que as empresas de comunicação social ocidentais não sabem o que está a acontecer no terreno e o que estão a fazer para ocultar os factos...
“Eles fizeram escolhas conscientes para ocultar o genocídio dos seus públicos, desumanizar sistematicamente as vítimas palestinianas e proteger os perpetradores israelitas da responsabilização.”
Mais recentemente, em maio, o jornalista israelita Gideon Levy escreveu para o Haaretz: ”Um órgão de media corajoso e íntegro poderia ter impedido esta operação militar, mas não temos nada parecido com isso.”
Um porta-voz da Reuters disse à Declassified que acredita que as suas notícias são «justas e imparciais, de acordo com os Princípios de Confiança da Thomson Reuters».
«Tal como acontece em muitas redacções, as nossas notícias sobre a guerra foram alvo de uma análise minuciosa, incluindo pelos nossos próprios jornalistas, e recebemos feedback de várias fontes.»