De acordo com uma notícia publicada no site Declassifieduk.org, quando Israel matou o jornalista palestiniano Anas el-Sharif no início deste mês, a agência de notícias Reuters publicou uma notícia intitulada «Israel matou jornalista da Al Jazeera que alegadamente seria líder do Hamas».

O artigo afirma que este título foi escolhido apesar do facto de el-Sharif ter trabalhado anteriormente para eles - ele era membro da equipa da Reuters que ganhou o Prémio Pulitzer de 2024.

Exemplos como este geraram reações na Internet, mas também causaram preocupação entre alguns trabalhadores da influente agência de notícias global, fundada em Londres em 1851 e que atualmente tem mais de mil milhões de leitores diários.

Vários trabalhadores da Reuters falaram à Declassified sobre o preconceito pró-Israel que viram entre os editores e a administração da empresa. Todos pediram para permanecer anónimos por medo de retaliação.

Num outro caso, um editor que se demitiu em agosto de 2024, disse aos colegas num e-mail: «Ao acompanhar as notícias sobre o que chamamos de guerra entre Israel e o Hamas, percebi que os meus valores não estavam alinhados com os da empresa».

O e-mail dizia ainda: «Adicionei um relatório... e, juntamente com alguns colegas, enviámos uma carta aberta à administração, na esperança de que a Reuters apoiasse os princípios básicos do jornalismo, mas agora compreendo que é improvável que a administração superior mude ou deixe de reprimir ativamente as críticas.»

A Diretora Sénior de Comunicação da Reuters, Heather Carpenter, negou à Declassified que a empresa tivesse recebido esta carta.

No entanto, uma fonte da Reuters disse à Declassified: «Algumas semanas após o ataque de 7 de outubro, vários jornalistas da Reuters perceberam que as nossas notícias sobre a guerra entre Israel e Gaza careciam de objetividade.»

Em resposta a isso, um grupo de jornalistas — a trabalhar em tempo integral — conduziu uma investigação interna abrangente, realizando análises quantitativas e qualitativas.

As conclusões serviram de base para uma carta aberta partilhada internamente, com o objetivo de identificar e relacionar jornalistas da redação comprometidos em fortalecer a abordagem jornalística da Reuters em relação a Gaza.

Os trabalhos internos vistos pela Declassified analisaram 499 reportagens publicadas entre 7 de outubro e 14 de novembro de 2023 com a etiqueta «Israel-Palestina».

Encontraram «um padrão consistente de alocação de mais recursos para cobrir histórias que afetam os israelitas, em vez de histórias que afetam os palestinianos». Durante as suas análises, foi relatado que no entanto, mais de 11.000 palestinianos foram mortos em Gaza, o que era cerca de dez vezes mais do que o número de mortos israelitas.

De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, o número mais recente de mortos é de cerca de 62.000. Espera-se que os números reais sejam cerca de três vezes maiores.

Além disso, os especialistas questionaram a Reuters por não ter dado mais destaque às alegações de que Israel cometeu genocídio em Gaza e compararam isto com a forma como a agência de notícias abordou alegações semelhantes sobre o comportamento da Rússia na Ucrânia.

Os autores também criticaram: «Um exemplo claro de como a nossa escolha de proibir o uso da palavra “Palestina” sugere preconceito... A Palestina pode não ser reconhecida como um Estado em alguns países ocidentais, mas não precisamos de fingir que não é um lugar real».

A administração da Reuters não respondeu às perguntas da Declassified sobre se alguma recomendação de revisão interna foi aceite.

«Jornalismo não crítico»

No entanto, até maio deste ano, havia alguns sinais de mudanças no guião de estilo que refletiam as críticas internas anteriores.