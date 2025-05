A decisão do Presidente dos EUA, Donald Trump, de levantar as sanções contra a Síria marca um “ponto de viragem fundamental”, disse o Ministro dos negócios estrangeiros do país.

"Congratulamo-nos com os recentes comentários do Presidente Donald Trump sobre o levantamento das sanções impostas à Síria em resposta aos crimes de guerra cometidos pelo regime de Assad", disse Asaad al-Shaibani à agência estatal Syrian Arab News Agency (SANA) na terça-feira.

Shaibani descreveu o anúncio como "um ponto de viragem fundamental para o povo sírio, à medida que avançamos para um futuro de estabilidade, autos-suficiência e reconstrução genuína após anos de guerra devastadora".

"Vemos este anúncio de forma muito positiva e estamos prontos para construir uma relação com os EUA baseada no respeito mútuo, na confiança e nos interesses partilhados", acrescentou.

Shaibani afirmou que Trump "tem o potencial de garantir um acordo de paz histórico e uma verdadeira vitória para os interesses americanos na Síria" e "já fez mais pelo povo sírio do que os seus antecessores, que permitiram que os criminosos de guerra ultrapassassem as linhas vermelhas e cometessem massacres".

Mais cedo, em Riade, Trump disse que vai ordenar a remoção das sanções "brutais e incapacitantes" dos EUA à Síria, após conversas com o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e outros líderes regionais.

"Depois de discutir a situação na Síria com o príncipe herdeiro, o vosso príncipe herdeiro, e também com o Presidente Erdogan da Türkiye, que me telefonou no outro dia e me pediu uma coisa muito semelhante, entre outros, e amigos meus, pessoas por quem tenho muito respeito no Médio Oriente, vou ordenar a cessação das sanções contra a Síria, a fim de lhes dar uma oportunidade de grandeza", disse Trump na terça-feira em Riade, ao dirigir-se a um fórum de investimento.

'Oportunidade de grandeza'

Trump disse, durante o Fórum de Investimento Saudita-EUA 2025, em Riade, que iria ordenar a remoção das sanções "brutais e incapacitantes" dos EUA contra a Síria para dar a esse país "uma oportunidade de grandeza".

O anúncio de Trump levou a que os sírios fizessem celebrações nas ruas em muitas cidades, incluindo na capital Damasco.

Entretanto, o Presidente da Síria, Ahmed Alsharaa, chegou a Riade na terça-feira, um dia antes do seu possível encontro com Trump.

Trump chegou à Arábia Saudita no início do dia, dando início a uma digressão pelo Golfo que continuará com visitas ao Catar e aos Emirados Árabes Unidos - a sua primeira grande viagem internacional no seu segundo mandato, para além de uma breve visita a Itália para o funeral do Papa Francisco.

O novo governo da Síria apela a um apoio internacional e regional abrangente para ajudar o país a recuperar do legado do governante deposto Bashar al-Assad.

Após a queda do regime, o governo de transição sublinhou que as actuais sanções dos EUA e da União Europeia impedem os esforços de reconstrução.

Embora os EUA e a UE tenham anteriormente aliviado algumas sanções em sectores específicos, esta seria a primeira revogação ampla desde 2011.

Assad, que governou a Síria durante quase 25 anos, fugiu para a Rússia em dezembro, pondo fim ao domínio de décadas do Partido Baath, iniciado em 1963.