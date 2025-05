Cerca de 200.000 pessoas compareceram no funeral do Papa Francisco no sábado, informou o Vaticano.

A polícia italiana estimou anteriormente o número em cerca de 150.000, com aproximadamente 50.000 pessoas a preencher a Praça de São Pedro.

Algumas pessoas esperaram durante a noite para serem as primeiras na fila para a cerimónia, que contou com a presença de líderes mundiais, incluindo o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e Volodymyr Zelensky, da Ucrânia – que podem se encontrar à margem do evento, segundo um alto representação informou à AFP.

O pontífice argentino faleceu na segunda-feira aos 88 anos, após 12 anos de papado.

Cerca de 250.000 pessoas prestaram as suas homenagens diante do seu caixão durante os três dias em que esteve em câmara ardente na Basílica de São Pedro, e um grande número de fiéis reuniu-se desde o amanhecer de sexta-feira para participar na sua despedida final.

"Ele não era apenas o papa, ele era a definição do que significa ser humano", disse Andrea Ugalde, 39 anos, que viajou de Los Angeles para assistir à missa de sábado.

A cerimónia começou às 10h (0800 GMT) e atraiu cerca de 200.000 pessoas.

As autoridades italianas e do Vaticano montaram uma grande operação de segurança para a cerimónia, com mais de 50 chefes de estado na lista de convidados.

Foi definida uma zona de exclusão aérea, em que os caças estão de prontidão e atiradores de elite foram posicionados nos telhados ao redor do pequeno estado da cidade.

"Passámos a noite toda aqui no carro com as crianças", disse a peruana Gabriela Lazo, de 41 anos.

"Estamos muito tristes com a morte dele, porque temos um papa sul-americano nos nossos corações."

O funeral marca o início dos nove dias de luto oficial do Vaticano por Francisco, que assumiu o papado após a renúncia do Papa Bento XVI em 2013.

Após o período de luto, os cardeais vão reunir-se no conclave para eleger um novo papa que liderará os 1,4 mil milhões de católicos no mundo.