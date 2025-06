Israel lançou ataques contra o que diz serem “instalações nucleares e militares” do Irão, com os meios de comunicação social iranianos a relatarem explosões na capital, Teerão, e a declararem os assassinatos do chefe do exército Mohammad Bagheri e do chefe da Guarda Revolucionária Hossein Salami.

“O Major-General Mohammad Bagheri, Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, foi martirizado”, afirmou a emissora.

Bagheri, que foi morto nos ataques de sexta-feira, liderava as forças armadas iranianas desde 2016 e era visto como o arquiteto do programa de mísseis balísticos de Teerão.

Salami era uma figura-chave na liderança militar do Irão e um dos comandantes mais proeminentes do Corpo de Guardas da Revolução (ou IRGC).

O General Gholam Ali Rashid, o Vice-Comandante do Exército e os cientistas nucleares Fereydoun Abbasi, Mohammad Mahdi, Abdolhamid Minoucher e Ahmadreza Zolfaqari também foram mortos nos ataques, informou a imprensa estatal iraniana.

“Foram ouvidas fortes explosões em diferentes locais da capital Teerão”, noticiou a televisão estatal, referindo que muitas pessoas, incluindo civis, foram mortas nos ataques.

Foram também ouvidas explosões na cidade de Natanz, na província de Isfahan, no centro do Irão, uma área onde se situa uma instalação nuclear chave, acrescentou a televisão estatal.

“Uma nova explosão foi ouvida nas instalações de enriquecimento de urânio de Natanz”, na província de Isfahan, informou a emissora horas mais tarde, mostrando um espesso fumo negro a sair das instalações.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão condenou os ataques israelitas, considerando-os uma “clara violação do direito internacional”. Numa breve declaração, o ministério afirmou que o Irão “reserva-se o direito de responder de forma decisiva” e que “o regime israelita enfrentará as consequências da sua agressão”.

As forças armadas iranianas prometeram uma “resposta forte” ao ataque israelita, acrescentando que Telavive “pagará um preço elevado”.

‘Preparados em todas as fronteiras’

Há instantes, “dezenas de jactos da IAF (Força Aérea Israelita) concluíram a primeira fase que incluiu ataques a dezenas de alvos militares, incluindo alvos nucleares em diferentes áreas do Irão”, afirmou o exército israelita em comunicado.

O Primeiro-Ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou que Israel tinha como alvo os principais cientistas nucleares iranianos e que também tinha atingido o coração do programa de mísseis balísticos do Irão.

Não ficou imediatamente claro o que foi atingido por Israel, embora tenha sido registado fumo a sair de Chitgar, um bairro no oeste de Teerão. Não se conhecem instalações nucleares nessa zona, mas não ficou imediatamente claro se os ataques tinham atingido outras partes do país.

O Chefe do Estado-Maior de Israel, Eyal Zamir, afirmou que Israel está a convocar dezenas de milhares de soldados.

"Estamos preparados em todas as fronteiras. Aviso que qualquer pessoa que tente desafiar-nos pagará um preço elevado", afirmou Zamir.

EUA afirmam não ter qualquer papel no ataque ao Irão

Um oficial militar israelita afirmou que Israel tinha como alvo as instalações nucleares iranianas, sem as identificar.

O oficial falou aos jornalistas sob condição de anonimato para discutir a ofensiva em curso, que também tem como alvo “instalações militares”.

O Ministro da Defesa israelita, Israel Katz, afirmou que as forças armadas israelitas estavam a levar a cabo ataques contra o Irão e, simultaneamente, declarou o estado de emergência em todo o país.

Katz também anunciou uma “situação especial” em Israel, dizendo que as escolas estariam fechadas em todo o país na sexta-feira. Katz considerou os ataques como um ataque “preventivo” contra Teerão.

“Na sequência do ataque preventivo de Israel contra o Irão, espera-se um ataque de mísseis e drones contra o Estado de Israel e a sua população civil a curto prazo”, afirmou o Ministério da Defesa israelita em comunicado.

Entretanto, o Secretário de Estado norte-americano Marco Rubio afirmou que Israel agiu unilateralmente.

"Israel tomou medidas unilaterais. Não estamos envolvidos em ataques contra o Irão", afirmou Rubio em comunicado.

“O Irão não deve visar os interesses ou o pessoal dos EUA”.