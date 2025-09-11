O Diretor do FBI, Kash Patel, afirmou que um suspeito detido após o assassinato do comentador conservador americano Charlie Kirk foi libertado após ser interrogado.

"O indivíduo detido foi libertado após um interrogatório pelas autoridades," escreveu Patel na plataforma X na quarta-feira. "A nossa investigação continua e continuaremos a divulgar informações no interesse da transparência."

O Departamento de Segurança Pública de Utah (DPS) e o FBI estão a liderar a investigação em conjunto com o Departamento do Procurador do Condado de Utah, o Gabinete do Xerife do Condado de Utah e departamentos de polícia locais.

Detalhes adicionais não foram disponibilizados inicialmente, posteriormente as autoridades numa conferência de imprensa descreveram o indivíduo sob custódia como uma "pessoa relevante".

"Temos uma pessoa sob custódia. A investigação está em a decorrer, mas quero deixar absolutamente claro agora para quem fez isto: Nós vamos encontrá-lo, julgá-lo e responsabilizá-lo no máximo cumprimento rigoroso da lei," disse o governador do Utah, Spencer Cox, aos repórteres.

Questionado por um repórter sobre a afirmação de Patel de que um suspeito foi detido, Cox reiterou: "Temos uma pessoa sob custódia que está a ser questionada neste momento."

"Assassinato político"

Num comunicado divulgado pelo DPS do Utah horas depois, o suspeito inicialmente detido foi identificado como George Zinn. No entanto, Zinn foi rapidamente acusado de obstrução e libertado. Um segundo suspeito, Zachariah Qureshi, também foi detido e libertado após ser interrogado pelas autoridades.

"Não há ligações atuais entre o tiroteio e nenhum desses indivíduos," observou o comunicado do DPS de Utah, acrescentando que continua a busca pelo responsável.

Cox, no entanto, afirmou que o assassinato de Kirk foi um "assassinato político." Ele disse que, com base nas informações reunidas até agora, não há indicação de que outra pessoa esteja envolvida no tiroteio.

O Comissário do Departamento de Segurança Pública do Utah, Beau Mason, afirmou que as únicas informações disponíveis sobre o suspeito foram obtidas de imagens de câmaras de circuito fechado e alertou que a qualidade das filmagens é baixa.

"Temos essas imagens. Estamos a analisar, mas são filmagens de câmaras de segurança, então é possível imaginar a qualidade," disse ele. "Sabemos que o suspeito estava vestido com roupas escuras, mas não temos uma descrição muito melhor além disso."

Questionado se a pessoa sob custódia corresponde à pessoa vista nas imagens, Mason respondeu: "É isso que estamos a tentar determinar agora."

O relatório do DPS de Utah afirmou que, no estágio atual da investigação, acredita-se que o tiroteio foi um ataque direcionado, em que o atirador disparou do telhado de um prédio em direção ao local do evento público no pátio na universidade.