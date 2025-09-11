O Diretor do FBI, Kash Patel, afirmou que um suspeito detido após o assassinato do comentador conservador americano Charlie Kirk foi libertado após ser interrogado.
"O indivíduo detido foi libertado após um interrogatório pelas autoridades," escreveu Patel na plataforma X na quarta-feira. "A nossa investigação continua e continuaremos a divulgar informações no interesse da transparência."
O Departamento de Segurança Pública de Utah (DPS) e o FBI estão a liderar a investigação em conjunto com o Departamento do Procurador do Condado de Utah, o Gabinete do Xerife do Condado de Utah e departamentos de polícia locais.
Detalhes adicionais não foram disponibilizados inicialmente, posteriormente as autoridades numa conferência de imprensa descreveram o indivíduo sob custódia como uma "pessoa relevante".
"Temos uma pessoa sob custódia. A investigação está em a decorrer, mas quero deixar absolutamente claro agora para quem fez isto: Nós vamos encontrá-lo, julgá-lo e responsabilizá-lo no máximo cumprimento rigoroso da lei," disse o governador do Utah, Spencer Cox, aos repórteres.
Questionado por um repórter sobre a afirmação de Patel de que um suspeito foi detido, Cox reiterou: "Temos uma pessoa sob custódia que está a ser questionada neste momento."
"Assassinato político"
Num comunicado divulgado pelo DPS do Utah horas depois, o suspeito inicialmente detido foi identificado como George Zinn. No entanto, Zinn foi rapidamente acusado de obstrução e libertado. Um segundo suspeito, Zachariah Qureshi, também foi detido e libertado após ser interrogado pelas autoridades.
"Não há ligações atuais entre o tiroteio e nenhum desses indivíduos," observou o comunicado do DPS de Utah, acrescentando que continua a busca pelo responsável.
Cox, no entanto, afirmou que o assassinato de Kirk foi um "assassinato político." Ele disse que, com base nas informações reunidas até agora, não há indicação de que outra pessoa esteja envolvida no tiroteio.
O Comissário do Departamento de Segurança Pública do Utah, Beau Mason, afirmou que as únicas informações disponíveis sobre o suspeito foram obtidas de imagens de câmaras de circuito fechado e alertou que a qualidade das filmagens é baixa.
"Temos essas imagens. Estamos a analisar, mas são filmagens de câmaras de segurança, então é possível imaginar a qualidade," disse ele. "Sabemos que o suspeito estava vestido com roupas escuras, mas não temos uma descrição muito melhor além disso."
Questionado se a pessoa sob custódia corresponde à pessoa vista nas imagens, Mason respondeu: "É isso que estamos a tentar determinar agora."
O relatório do DPS de Utah afirmou que, no estágio atual da investigação, acredita-se que o tiroteio foi um ataque direcionado, em que o atirador disparou do telhado de um prédio em direção ao local do evento público no pátio na universidade.
No entanto, "quaisquer esclarecimentos adicionais não podem ser fornecidos para proteger a integridade de nossa investigação," diz o comunicado.
Bandeiras em todo o país a meio mastro
Kirk foi fatalmente baleado durante um evento universitário no estado de Utah na quarta-feira. Imagens publicadas nas redes sociais parecem mostrar Kirk sentado sob um toldo, falando para centenas de estudantes reunidos na Utah Valley University, quando um som semelhante a um tiro é ouvido, Kirk retrai-se e os estudantes começam a fugir em massa.
Um vídeo separado, gravado próximo do local onde Kirk estava a falar, parece mostrar uma bala a atingir o pescoço de Kirk, seguida por uma perda massiva de sangue. Ele foi levado para o Hospital Regional de Timpanogos e, horas depois, foi declarado morto.
O Departamento da Polícia da Utah Valley University tinha seis elementos a trabalhar para garantir a segurança do evento, além da equipa de segurança pessoal de Kirk, que o acompanhava constantemente. Aproximadamente 3.000 pessoas participavam no evento no pátio ao ar livre da universidade.
O Presidente dos EUA, Donald Trump, confirmou que Kirk morreu após ser baleado, dizendo que ele "não está mais entre nós."
"O Grande, e até Lendário, Charlie Kirk, está morto. Ninguém entendia ou tinha o coração da juventude nos Estados Unidos da América melhor do que Charlie," escreveu ele na sua plataforma Truth Social. "Ele era amado e admirado por TODOS, especialmente por mim, e agora, ele não está mais entre nós."
Trump ordenou que as bandeiras em todo o país fossem hasteadas a meio mastro em homenagem ao comentador político.
Conhecido por debates controversos nos campus universitários
Kirk, de 31 anos, co-fundou a Turning Point USA em 2012. A organização sem fins lucrativos trabalhou para mobilizar estudantes conservadores em escolas e universidades. A sua missão declarada é "identificar, educar, treinar e organizar estudantes para promover os princípios de responsabilidade fiscal, mercados livres e governo limitado."
O grupo, onde Kirk atuava como diretor executivo, tornou-se um ator-chave na política republicana, organizando regularmente grandes conferências e atraindo figuras de destaque do círculo de Trump. Kirk também emergiu como uma voz importante no movimento MAGA (Make America Great Again) de Trump.
Após o seu assassinato, a Turning Point USA divulgou um comunicado na plataforma X pedindo às pessoas que respeitassem a privacidade e a dignidade da família de Kirk, acrescentando: "Que ele seja recebido nos braços misericordiosos de nosso amado Salvador, que sofreu e morreu por Charlie."
Nascido e criado nos subúrbios de Chicago, Kirk deixou a faculdade para se concentrar no ativismo político em tempo integral. Ele construiu uma grande base de seguidores por meio de eventos em campus, redes sociais e do The Charlie Kirk Show, um popular programa de entrevistas e podcast.
Ele era conhecido por debates controversos em campus universitários, incluindo as suas sessões "prove me wrong" (provem que estou errado), como parte da "American Comeback Tour," onde membros da audiência debatiam com o ativista num ambiente público. O tiroteio de quarta-feira na Universidade Utah Valley ocorreu durante um desses eventos.