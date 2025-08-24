A carta de Emine Erdogan, na qual ela pede a Melania Trump que demonstre a mesma sensibilidade que demonstrou em relação à guerra na Ucrânia também em relação à crise humanitária em Gaza, foi manchete em várias agências e sites de notícias da imprensa mundial.
- Reino Unido
A emissora britânica BBC partilhou a carta de Emine Erdogan na conta da empresa norte-americana X, com cerca de 50 milhões de seguidores nas redes sociais, e na conta do Instagram, com 29,4 milhões de seguidores, também nos Estados Unidos.
A BBC também publicou uma notícia sobre a carta no seu site, com o título «Primeira-dama turca apela a Melania Trump em prol das crianças de Gaza».
A notícia destacou a frase «Devemos unir as nossas vozes e forças contra esta injustiça», presente na carta em que Emine Erdogan apela a Melania Trump para que se pronuncie em favor das crianças que sofrem em Gaza.
O jornal «The Telegraph» também indicou na sua notícia que a carta tinha como objetivo atrair Melania Trump para os esforços de paz em Gaza.
A notícia referia que a primeira-dama da Türkiye, Emine Erdogan, apelava na carta à salvação das crianças de Gaza.
A Reuters também usou o título «Primeira-dama da Türkiye convida Melania Trump a falar sobre Gaza» na sua reportagem sobre a carta.
A reportagem mencionou que Emine Erdogan indicou na carta que se inspirou na carta que Melania Trump enviou no início deste mês ao presidente russo, Vladimir Putin, sobre as crianças na Ucrânia e na Rússia.
A emissora britânica Sky News também noticiou que a Primeira-dama da Türkiye escreveu uma carta a Melania Trump pedindo que ela demonstrasse o mesmo interesse pelas crianças de Gaza que demonstrou pelas crianças ucranianas afetadas pela guerra.
A notícia referiu que Emine Erdogan, na carta, lembrou a compaixão demonstrada por Melania Trump pelas 648 crianças ucranianas que perderam a vida nos conflitos e apelou para que ela demonstrasse o mesmo esforço pelas crianças de Gaza.
- França
A revista francesa «Le Point», numa notícia intitulada «Temos de unir as nossas vozes: Emine Erdogan apelou a Melania Trump para apoiar as crianças de Gaza», referiu que Erdogan pediu a Trump para discutir com o Primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, a situação das crianças em Gaza.
A notícia referia que Erdogan fez este apelo a Trump após a publicação do relatório das Nações Unidas (ONU) que chamava a atenção para a fome em Gaza e que «queria que a sensibilidade demonstrada pelas crianças ucranianas fosse também demonstrada por Gaza».
O jornal francês «20 minutes» publicou uma notícia intitulada «Gaza: Emine Erdogan faz apelo a Melania Trump pelas crianças palestinianas que passam fome» destacou que Erdogan chamou a atenção para o facto de 18 mil crianças terem morrido em Gaza nos últimos dois anos e que pediu a Trump que enviasse uma carta a Netanyahu para pôr fim à crise humanitária em Gaza, lembrando que isso era «uma responsabilidade histórica para o povo palestiniano».
O jornal francês «Le Figaro» publicou uma notícia intitulada «Como mãe, mulher e ser humano: Emine Erdogan apelou a Melania Trump para defender os direitos das crianças em Gaza“, citou as palavras de Erdogan na carta: ”Como mãe, mulher e ser humano, partilho profundamente os sentimentos expressos na sua carta e desejo que a mesma esperança floresça também para as crianças de Gaza, sedentas de paz e tranquilidade."
- Alemanha
O portal de notícias online do canal alemão «NTV» divulgou a notícia com o título «Esposa de Erdogan escreveu carta emocionante a Melania Trump», que incluía as seguintes declarações:
«A esposa do Presidente da Türkiye, Emine Erdogan, tal como fez pelas crianças ucranianas, pediu a Melania Trump que falasse com o Primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, em nome das crianças palestinianas da Faixa de Gaza. Na carta enviada ao presidente dos Estados Unidos e publicada pela Presidência da Türkiye, Emine Erdogan afirmou: «Acredito que a compaixão que demonstrou pelas 648 crianças ucranianas que perderam a vida na guerra se refletirá também na Faixa de Gaza, onde, em menos de dois anos, 62 mil civis inocentes, dos quais 18 mil crianças, foram brutalmente assassinados.»
A revista alemã Der Spiegel publicou uma notícia com o título «Emine Erdogan escreveu uma carta a Melania Trump». Na notícia, foram utilizadas as seguintes palavras:
«A esposa do Presidente turco Recep Tayyip Erdogan, Emine Erdogan, escreveu uma carta a Melania Trump. Na carta, apelou ao apoio às crianças de Gaza. Erdogan afirmou que a expressão «bebé desconhecido», gravada nos túmulos de milhares de crianças de Gaza, «abriu feridas irreparáveis nas nossas consciências» e acredita que «a importante compaixão que demonstrou pelos 648 crianças ucranianas que perderam a vida na guerra também se refletirá na Faixa de Gaza».
- Bulgária
Com base numa notícia publicada pela agência noticiosa estatal BTA, a maior emissora de televisão privada da Bulgária, a bTV, também publicou uma notícia intitulada «Depois de Olena Zelenska (esposa do Presidente ucraniano Volodimir Zelensky), Emine Erdogan também escreveu uma carta a Melania Trump: “Mostre a mesma empatia por Gaza”».
Na notícia, a bTV afirmou que «a Primeira-dama da Türkiye pediu a Melania Trump que apelasse ao Primeiro-ministro de Israel para que pusesse fim à crise humanitária em Gaza».
O jornal Dnevnik, publicado no ambiente virtual pela imprensa búlgara, também utilizou a notícia da BTA sem comentários. As partilhas nas redes sociais sobre a carta de Emine Erdogan basearam-se na notícia da Agência Anadolu.
- Grécia
A carta de Emine Erdogan a Melania Trump também teve grande destaque na imprensa grega.
O jornal «To Vima» publicou a notícia com o título «O pedido de Emine Erdogan a Melania», salientando que Erdogan pediu a Melania que demonstrasse a mesma sensibilidade que demonstrou pelas crianças ucranianas também pelas crianças palestinianas.
O jornal «EFSYN» publicou a seguinte notícia: «Enquanto em Gaza se vivem genocídios e ataques mortais, Erdogan enviou uma carta a Melania sobre as crianças de Gaza».
O jornal «Kathimerini» também referiu na sua notícia que Emine Erdogan pediu a Melania que interviesse em favor das crianças de Gaza, expressando a tragédia que estas vivem.
- Suíça
A carta da esposa do Presidente Recep Tayyip Erdogan, Emine Erdogan, pedindo à esposa do Presidente dos EUA, Donald Trump, Melania Trump, que demonstrasse a mesma sensibilidade que demonstrou pela guerra na Ucrânia em relação à crise humanitária em Gaza, também recebeu ampla cobertura na imprensa suíça.
O site «Swissinfo» publicou a notícia com o título «A esposa de Erdogan, Emine Erdogan, dirigiu-se a Melania Trump por causa das mais de 18 mil crianças “mortas” em Gaza».
A notícia informou que Emine Erdogan pediu a Melania Trump que demonstrasse a mesma preocupação que demonstrou pelas crianças que perderam a vida na Ucrânia como resultado da guerra com a Rússia também pelas mais de 18 mil crianças palestinas “brutalmente assassinadas” em Gaza.
O único jornal de circulação nacional na Suíça, o «Blick», publicou a notícia com o título «Emine Erdogan pediu ajuda a Melania Trump para as crianças de Gaza».
A notícia referia que Emine Erdogan apelou a Melania Trump para que levantasse a sua voz em prol das crianças da Faixa de Gaza.
O jornal francófono «20 Minuten» optou pelo título «A Sra. Erdogan dirigiu-se à Sra. Trump em nome das crianças de Gaza».
A notícia referia que «a Primeira-dama da Türkiye apelou à sua homóloga americana para que enviasse uma carta de «paz» a Benjamin Netanyahu, tal como fez com Vladimir Putin».
As palavras de Emine Erdogan, «Como mãe, mulher e ser humano, partilho sinceramente os sentimentos expressos na sua carta e espero que possa dar a mesma esperança às crianças de Gaza, que anseiam por paz e tranquilidade», também foram incluídas na notícia.
- Bélgica
O jornal francófono belga «La Libre», citando a agência noticiosa oficial Belga, escreveu que Emine Erdogan, numa carta dirigida a Melanie Trump, pediu que esta apelasse a Netanyahu em prol das crianças de Gaza. Segundo a notícia, Erdogan lembrou a sensibilidade demonstrada anteriormente por Melania Trump em relação às crianças que perderam a vida na guerra na Ucrânia e pediu que uma voz humanitária semelhante se levantasse também por Gaza.
A notícia citou as palavras de Erdogan: «Espero que a sensibilidade que demonstrou pelas 648 crianças que perderam a vida na Ucrânia se aplique também às 18 mil crianças e ao total de 62 mil civis que perderam a vida em Gaza em menos de dois anos».
Lembrando que a ONU declarou oficialmente a fome em Gaza, Emine Erdogan enfatizou que Melania Trump poderia assumir uma responsabilidade histórica em nome do povo de Gaza.
A emissora pública flamenga da Bélgica, VRT, também publicou a notícia com base na Belga, com o título «Emine Erdogan escreveu uma carta a Melania Trump sobre Gaza: “Transformou-se num cemitério infantil”».
A notícia dizia: «A Primeira-dama da Türkiye, Emine Erdogan, após o seu discurso sobre as crianças na Ucrânia, quer que a sua homóloga americana, Melania Trump, também fale sobre o sofrimento das crianças na Faixa de Gaza. Ela expressa isso numa carta. É notável? Emine Erdogan levanta frequentemente a sua voz (sobre Gaza).»
A notícia também incluiu o texto completo da carta.
- República Checa
O jornal «Blesk», publicado na República Checa, também abordou o assunto com a manchete «Esposa de Erdogan escreveu carta a Melania Trump sobre as crianças de Gaza».
A notícia referia que Emine Erdogan elogiou a sensibilidade de Melania Trump em relação às crianças ucranianas e a exortou a demonstrar o mesmo interesse pelas crianças de Gaza.
- Bósnia-Herzegovina, Sérvia e Montenegro
O «Klix», um dos portais de notícias mais lidos da Bósnia-Herzegovina, deu grande destaque à carta enviada por Emine Erdogan a Melania Trump sobre Gaza, usando o título «Comunicação entre as primeiras-damas».
O site de notícias do jornal mais lido do país, «Dnevni Avaz», também destacou Emine Erdogan, informando que ela escreveu uma carta descrevendo a crise humanitária em Gaza e a enviou a Melania Trump.
A agência de notícias sérvia Tanjug também deu destaque à carta de Emine Erdogan sobre Gaza.
Um dos portais de notícias mais lidos da Sérvia, o «Blic», também publicou uma notícia com o título «Emine Erdogan pediu a Melania Trump que pensasse também nas crianças de Gaza», afirmando que «Emine Erdogan pediu a Melania Trump que escrevesse uma carta a Netanyahu, tal como fez a Putin».
O portal de notícias mais lido de Montenegro, «CDM», destacou que Emine Erdogan pediu a Melania Trump que pensasse também nas crianças de Gaza.
- Austrália
O site de notícias australiano «9news» publicou a notícia com o título «Emine Erdogan pediu a Melania Trump que falasse sobre as crianças de Gaza».
A notícia referiu que Emine Erdogan apelou a Melania Trump para que demonstrasse a mesma sensibilidade que demonstrou pela guerra na Ucrânia em relação à crise humanitária em Gaza, e deu grande destaque ao conteúdo da carta.
- Malásia, Singapura e Bangladesh
O site de notícias “Free Malaysia Today”, com sede na Malásia, publicou uma notícia com o título “Emine Erdogan pediu a Melania Trump que apoiasse as crianças de Gaza”.
A notícia referia que Emine Erdogan apelou a Melania Trump para que enviasse uma carta ao Primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, apelando ao fim da crise humanitária em Gaza.
A notícia, que inclui as palavras de Emine Erdogan: «Compartilho profundamente os sentimentos expressos na sua carta, como mãe, mulher e ser humano, e desejo que você nutra a mesma esperança pelas crianças de Gaza, sedentas por paz e tranquilidade», também destaca que as Nações Unidas declararam estado de fome em Gaza.
O site de notícias “The Straits Times”, com sede em Singapura, também destacou em sua manchete o apelo de Emine Erdogan a Melania Trump para apoiar as crianças de Gaza.
A notícia destacou que a ONU declarou uma situação de escassez em Gaza e afirmou que «Emine Erdogan enfatizou o reconhecimento global da Palestina e transmitiu a mensagem de que o apelo de Melania Trump seria uma tarefa histórica».
A agência oficial de Bangladesh, Bangladesh Sangbad Sangstha (BSS), publicou a notícia intitulada «A esposa de Erdogan (Emine Erdogan) apelou a Melania Trump para que se pronunciasse em favor das crianças de Gaza», com detalhes sobre a carta.
A notícia incluiu a seguinte declaração de Emine Erdogan na carta: «Acredito que a sua importante sensibilidade em relação às 648 crianças ucranianas que perderam a vida na guerra será ainda mais forte em relação a Gaza, onde 62 mil civis inocentes, incluindo 18 mil crianças, foram cruelmente assassinados nos últimos dois anos.»
- Paquistão, Índia e Japão
O jornal «Dawn», publicado no Paquistão, destacou em manchete o apelo de Emine Erdogan a Melania Trump para que falasse sobre Gaza. A notícia referia que, na sua carta, Emine Erdogan mencionava a carta enviada por Melania Trump a Vladimir Putin sobre as crianças na Ucrânia e na Rússia.
A notícia menciona que Emine Erdogan afirmou: «Nestes dias em que o mundo está a despertar e o reconhecimento de Palestina se tornou uma vontade global, acredito que um apelo seu em nome de Gaza será o cumprimento de uma responsabilidade histórica para com o povo palestiniano».
O site de notícias indiano «Times of India» utilizou o título «Fale também pelas crianças de Gaza: a Primeira-dama turca escreveu uma carta a Melania Trump, que enviou uma carta a Putin».
Na notícia, que incluiu detalhes da carta, foi relatado que Emine Erdogan apelou a Melania Trump para que demonstrasse a mesma sensibilidade que demonstrou pela Ucrânia também por Gaza.
O site de notícias japonês «Japan Today» também noticiou o apelo de Emine Erdogan a Melania Trump.
- Catar
A carta de Emine Erdogan também recebeu ampla cobertura nos media dos países do Médio Oriente.
Os canais Al Jazeera, Al Jazeera Mubasher e Al Jazeera Arabic, sediados no Catar, deram ampla cobertura à carta de Emine Erdogan a Melania Trump.
Nas notícias intituladas «Da esposa do Presidente turco Erdogan, Emine Erdogan, para Melania Trump: levante a sua voz também pelas crianças de Gaza», foi relatado que Erdogan apelou a Melania Trump para que demonstrasse a mesma sensibilidade que demonstrou pelas crianças da Ucrânia também pelas crianças que vivem em Gaza.
Um dos principais jornais do Catar, o «El-Arabi el-Cedid», também publicou a notícia com o título «Apelo de Emine Erdogan a Melania Trump sobre Gaza». A notícia referia que Erdogan chamou a atenção para as crianças que lutam pela sobrevivência sob os ataques e o bloqueio de Israel.
- Arábia Saudita
O jornal “Asharq al-Awsat”, publicado em árabe com sede no Reino Unido, apresentou a carta de Emine Erdogan aos seus leitores com o título “Esposa do Presidente da Türkiye faz apelo à esposa de Trump pelas crianças de Gaza”. A notícia destacou que Erdogan trouxe à tona o drama humanitário em Gaza.
- Emirados Árabes Unidos
A televisão «Sky News Arabia», sediada nos Emirados Árabes Unidos, divulgou a carta com o título «Emine Erdogan apela à atenção para as crianças de Gaza». O canal destacou as declarações da carta de que a sensibilidade demonstrada por Melania Trump pelas crianças na Ucrânia também deveria ser válida para as crianças de Gaza.
- Israel
O jornal israelita «Maariv» chamou a atenção dos seus leitores para a carta escrita por Emine Erdogan, esposa do Presidente turco Recep Tayyip Erdogan, a Melania Trump, com a manchete «Da esposa de Erdogan à esposa do Presidente na Casa Branca: pressionem Netanyahu».
A notícia referia que Emine Erdogan pediu a Melania Trump que pressionasse o Primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, em nome das crianças de Gaza.
A notícia referia que Erdogan pediu a Melania Trump que repetisse o apelo que fez no início deste mês ao presidente russo Vladimir Putin em nome das crianças da Ucrânia e da Rússia, mas desta vez em nome das crianças de Gaza. A carta dizia: «Acredito que a importante sensibilidade que demonstrou em relação às 648 crianças ucranianas se refletirá também em Gaza».
Na carta de Emine Erdogan, estava escrito: «Nestes dias em que o mundo está a passar por um despertar coletivo e o reconhecimento da Palestina se tornou um desejo global, acredito que o apelo que fez em nome de Gaza será o cumprimento de uma responsabilidade histórica para com o povo palestiniano».
Por outro lado, na notícia do jornal «Yedioth Ahronot» intitulada «Carta a Putin, pedido da esposa de Erdogan a Melania: envie também uma carta a Netanyahu», foi referido que Emine Erdogan pediu a Melania Trump que fizesse um apelo semelhante ao da carta que escreveu ao presidente russo, em nome das crianças de Gaza, a Netanyahu.
A notícia também incluiu a frase da carta: «É tarde demais para aqueles que perdemos, mas ainda há esperança para mais de um milhão de pessoas que ficaram para trás.»
- Palestina
Os jornais palestinianos «Alkuds Alarabi», «Kuds el-İhbariyye», «Shehab Agency» e «Alhadath» deram ampla cobertura à carta de Emine Erdogan. As notícias referiram que Erdogan salientou que «as crianças em Gaza estão privadas dos seus direitos mais básicos».
- Egito
A televisão egípcia «AlGhad» exibiu a carta com o título «Da esposa do Presidente da Türkiye a Melania Trump: ajude as crianças de Gaza».
- Líbano
A agência noticiosa oficial do Líbano, NNA, publicou a carta de Emine Erdogan no seu site.
Na notícia publicada com o título «Emine Erdogan exorta Melania Trump a enviar uma mensagem sobre as crianças de Gaza», a carta de Emine Erdogan recordava a sensibilidade demonstrada por Melania Trump em relação às crianças da Ucrânia e salientava que ela deveria demonstrar a mesma sensibilidade em relação às crianças que vivem em condições de guerra sob o cerco do exército israelita em Gaza.
A carta de Emine Erdogan a Melania Trump foi publicada no site da MTV, canal de televisão libanês.
A MTV publicou a carta de Erdogan com o título «Da esposa de Erdogan à esposa de Trump: Espero que dê a mesma esperança às crianças de Gaza».
A notícia da MTV referiu que Erdogan apelou a Trump para que enviasse às crianças palestinianas de Gaza a mesma mensagem que enviou às crianças ucranianas.
Um dos principais sites de notícias do Líbano, o «Lebanon Debate», também publicou a carta de Erdogan com o título «Mostre a mesma sensibilidade às crianças de Gaza». A notícia destacou o apelo humanitário de Erdogan.
- Marrocos
O jornal marroquino «Istiklal» publicou a carta com o título «A esposa do Presidente da Türkiye enviou uma mensagem sobre Gaza à esposa de Trump». A notícia destacou que Erdogan sublinhou as dificuldades vividas pelas crianças de Gaza.
- Irão
A carta da esposa do Presidente Recep Tayyip Erdogan, Emine Erdogan, à esposa do Presidente dos EUA, Donald Trump, Melania Trump, ignorando a situação em Gaza e falando sobre as crianças afetadas pela guerra na Ucrânia, teve ampla cobertura nos media oficial e semioficial do Irão.
As notícias relacionadas com o assunto divulgadas nos media do país foram apresentadas, em geral, como um lembrete de Emine Erdogan a Melania para que ela fosse sensível à crise humanitária em Gaza, assim como na Ucrânia.
A agência de notícias oficial iraniana IRNA apresentou a notícia sobre a carta de Emine Erdogan a Melania Trump aos seus assinantes com o título «Esposa de Erdogan a Melania Trump: “As crianças de Gaza merecem a felicidade, tal como as crianças ucranianas”».
A notícia dizia: «A esposa do presidente da Türkiye, Emine Erdogan, escreveu uma carta oficial à esposa do Presidente dos EUA, Donald Trump, Melania Trump, pedindo-lhe que demonstrasse a mesma empatia e sensibilidade que demonstrou pela crise humanitária na Ucrânia e pelas crianças desse país em relação à situação catastrófica em Gaza e às crianças palestinianas.»
Na notícia, que reproduz detalhadamente o conteúdo da carta de Erdogan, foi salientado que Emine Erdogan apelou a Melania para que «já é tarde demais para agir em relação ao destino dos 18 885 crianças e bebés que perderam a vida em Gaza, mas ainda há uma oportunidade de salvar mais de um milhão de crianças de Gaza que sobreviveram».
O jornal «İttilaat», um dos mais antigos do país, apresentou a carta de Emine Erdogan com a manchete «Esposa de Erdogan a Melania Trump: “As crianças de Gaza são como as crianças ucranianas”». A notícia referia que a primeira-dama turca pediu à primeira-dama dos EUA que mostrasse empatia pela crise humanitária que se vive em Gaza, tal como aconteceu na Ucrânia.
A rede semioficial de notícias estudantis (SNN) também noticiou a carta de Emine Erdogan. A notícia, intitulada «Carta da esposa de Erdogan a Melania Trump: prestem atenção ao sofrimento das crianças palestinianas», dizia: «A primeira-dama da Türkiye escreveu uma carta a Melania Trump pedindo-lhe que demonstrasse a mesma compaixão pela situação humanitária em Gaza que demonstrou pela guerra na Ucrânia».
A agência de notícias semioficial iraniana ISNA também divulgou a carta com o título «Pedido de Emine Erdogan a Melania Trump sobre Gaza». A notícia, que reproduziu detalhadamente a carta de Erdogan, foi apresentada da seguinte forma: «A esposa do presidente da Türkiye pediu à esposa do presidente dos EUA que contactasse o primeiro-ministro de Israel para que este tomasse uma posição em relação à situação das crianças em Gaza».
O site do Clube de Jovens Jornalistas (YJC), ligado à televisão estatal, também publicou a notícia com o título «Carta da esposa de Erdogan a Melania Trump: prestem atenção ao sofrimento das crianças palestinianas».
- Rússia
Os media russos deram destaque às notícias sobre a carta enviada pela esposa do presidente Recep Tayyip Erdogan, Emine Erdogan, à esposa do presidente dos EUA, Donald Trump, Melania Trump, sobre as crianças em Gaza.
A agência de notícias russa TASS publicou a notícia com o título «Emine Erdogan pediu a Melania Trump que expressasse claramente a sua opinião sobre a situação das crianças em Gaza», informando que a esposa do presidente Recep Tayyip Erdogan pediu à esposa do presidente dos EUA que se manifestasse sobre a situação das crianças em Gaza.
A agência de notícias russa TASS publicou uma notícia com o título «Emine Erdogan exortou Melania Trump a expressar claramente a sua opinião sobre a situação das crianças em Gaza», salientando que a esposa do presidente Recep Tayyip Erdogan, Emine Erdogan, quis chamar a atenção para a situação das crianças em Gaza.
A agência de notícias RIA, na notícia intitulada «Esposa de Erdogan pediu a Melania Trump que escrevesse uma carta a Netanyahu», referiu que Emine Erdogan pediu à esposa de Trump que pedisse ao primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, que parasse o ataque em Gaza, onde mais de 18 mil crianças perderam a vida.
O jornal Kommersant publicou a notícia sobre a carta de Emine Erdogan com o título «A esposa de Erdogan pediu a Melania Trump que apoiasse as crianças de Gaza, tal como fez com as crianças ucranianas». Na notícia, Emine Erdogan pediu a Melania Trump que demonstrasse o mesmo cuidado que demonstrou pelas crianças ucranianas afetadas pela guerra também pelas crianças da Faixa de Gaza.
O jornal «Izvestiya», na notícia intitulada «Emine Erdogan apelou a Melania Trump para que interviesse no destino das crianças de Gaza», referiu que Erdogan afirmou: «Ainda temos uma oportunidade para mais de um milhão de crianças que conseguiram sobreviver na Faixa de Gaza. Já é mais do que tempo».
A notícia do jornal «Rossiskaya» destacou que Emine Erdogan afirmou ter-se inspirado na carta enviada por Melania Trump ao presidente russo Vladimir Putin.
O jornal «Vzglyad» também transmitiu aos seus leitores a notícia sobre a carta com as seguintes palavras: «A esposa de Erdogan apelou a Melania Trump sobre as crianças de Gaza». A notícia referia que Emine Erdogan enviou uma carta a Melania Trump para chamar a atenção para a situação das crianças em Gaza e para que ela fizesse um discurso.
- Azerbaijão
A comunicação social do Azerbaijão deu grande destaque à carta enviada pela esposa do presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, Emine Erdogan, à primeira-dama dos EUA, Melania Trump.
O portal de notícias «Qafqazinfo» escreveu que Emine Erdogan apelou a Melania Trump para que refletisse a sensibilidade que demonstrou em relação à guerra na Ucrânia também na crise humanitária em Gaza.
O jornal «Yeni Müsavat» destacou as seguintes palavras da carta: «Acredito que a misericórdia que demonstrou para com 648 crianças ucranianas será também demonstrada para com as crianças de Gaza. Porque, nos últimos dois anos, 62 mil civis inocentes, entre os quais 18 mil crianças, foram brutalmente assassinados.»
A agência de notícias «Report» informou que Emine Erdogan se inspirou na carta que Melania Trump escreveu ao presidente russo Vladimir Putin. A agência também informou que Erdogan pediu que fosse estabelecido contacto com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu.
A imprensa do Azerbaijão considerou a carta de Emine Erdogan como um apelo humanitário para chamar a atenção para a situação das crianças em Gaza.
- Cazaquistão
A agência de notícias estatal do Cazaquistão, «Kazinform», publicou uma notícia com o título «Emine Erdogan enviou uma carta a Melania Trump». Na notícia, que citou a agência Anadolu como fonte, foi relatado que Emine Erdoğan, esposa do presidente da República da Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, enviou uma carta a Melania Trump, esposa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apelando para que ela demonstrasse a mesma sensibilidade que demonstrou em relação aos conflitos na Ucrânia também em relação à crise humanitária em Gaza.
A notícia também incluiu uma fotografia da carta escrita por Emine Erdogan.