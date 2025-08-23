«Acredito que a sensibilidade que demonstrou em relação às 648 crianças ucranianas que perderam a vida na guerra será ainda mais forte em relação a Gaza, onde 62 mil civis inocentes, dos quais 18 mil crianças, foram brutalmente assassinados nos últimos dois anos.»
“Será extremamente importante que envie uma carta ao Primeiro-ministro israelita Netanyahu, contendo o seu forte apelo para que se ponha fim à crise humanitária em Gaza. Nestes dias em que o mundo está a despertar e o reconhecimento da Palestina se tornou uma vontade global, acredito que um apelo seu em nome de Gaza será também o cumprimento de uma responsabilidade histórica para com o povo palestiniano.”
A esposa do Presidente Recep Tayyip Erdogan, Emine Erdogan, enviou uma carta à esposa do Presidente dos EUA, Donald Trump, Melania Trump, apelando-lhe para que demonstrasse a mesma sensibilidade que demonstrou pela guerra na Ucrânia também pela crise humanitária em Gaza.
Emine Erdogan começou a carta saudando Melania Trump com sincero carinho e respeito, referindo que a conversa sincera e a elegante hospitalidade de Melania Trump durante o encontro na Casa Branca, em Washington, ainda permanecem frescas na sua memória, apesar de já terem passado seis anos.
Emine Erdogan afirmou que as conversas que tiveram durante o jantar a sós e o passeio no jardim lhe deram a sensação de que Trump tem uma consciência sensível às questões atuais e que viu o reflexo dessa sensibilidade na carta que Melania Trump escreveu recentemente ao Presidente russo, Vladimir Putin.
«A sensibilidade que demonstrou pelas crianças órfãs na Ucrânia é uma iniciativa que inspira esperança nos corações.»
Emine Erdogan afirmou que considera que o conteúdo da carta de Trump reflete o sentimento comum da humanidade e que aprecia esta valiosa posição, utilizando as seguintes palavras:
«Como referiu na sua carta, o direito das crianças a crescer num ambiente amoroso e seguro é um direito universal e indiscutível. E este direito não é privilégio de nenhuma região geográfica, raça, identidade étnica, grupo religioso ou ideologia. Por conseguinte, estar ao lado dos oprimidos privados deste direito é, acima de tudo, cumprir uma grande responsabilidade para com a família humana. Neste contexto, especialmente como esposa de um líder, a sensibilidade que demonstrou pelas vidas destruídas, pelas famílias desestruturadas e pelas crianças órfãs sob os efeitos devastadores da guerra na Ucrânia é uma iniciativa que inspira esperança nos corações. O seu apelo para que as crianças ucranianas, «obrigadas a sorrir em silêncio», recuperem os seus sorrisos alegres é muito significativo. Acredito que demonstrará essa importante sensibilidade que demonstrou pelos 648 crianças ucranianas que perderam a vida na guerra de forma ainda mais forte por Gaza, onde 62 mil civis inocentes, incluindo 18 mil crianças, foram cruelmente assassinados em dois anos.
«Alguma vez imaginou que um dia usaríamos o conceito de «soldado desconhecido» para as crianças?»
Salientando que Gaza foi palco de uma crueldade sem precedentes na história, o genocídio mais doloroso da era moderna, Emine Erdogan escreveu na sua carta: «O Fundo das Nações Unidas para a Infância compara Gaza, onde uma criança é morta a cada 45 minutos, a um “inferno” para as crianças na superfície e a um “cemitério infantil” no subsolo. Alguma vez imaginou que um dia usaríamos o conceito de «soldado desconhecido», usado para soldados não identificados em guerras, para crianças? Hoje, a expressão «bebé desconhecido», escrita nos caixões de milhares de crianças de Gaza que não têm ninguém e cujos nomes nem sequer podem ser identificados, abre feridas irreparáveis nas nossas consciências. Levados a uma profunda destruição psicológica, tendo esquecido completamente como sorrir, estas crianças gritam aos microfones que querem morrer e carregam nos seus corações inocentes o cansaço de uma guerra com a qual não conseguem lidar. Em Gaza, a história conta que os cabelos dos pequenos órfãos e abandonados ficaram brancos devido à dor e ao medo indescritíveis que viveram.
Apelo para enviar uma carta a Netanyahu por Gaza
Emine Erdogan, afirmando que não são apenas as crianças da Ucrânia que têm o riso silenciado, mas que as crianças da Palestina também merecem a mesma alegria, a mesma liberdade e o mesmo futuro digno, declarou: «Será extremamente significativo enviar uma carta ao Primeiro-ministro israelita Netanyahu com o vosso forte apelo para que a crise humanitária em Gaza seja travada. Nestes dias em que o mundo está a despertar e o reconhecimento da Palestina se tornou uma vontade global, acredito que um apelo seu em nome para Gaza será também o cumprimento de uma responsabilidade histórica para com o povo palestiniano.»
«Devemos unir as nossas vozes e forças contra este sistema distorcido»
Avaliando os acontecimentos na Palestina como algo além de um genocídio, como a imposição de um sistema internacional arbitrário em que tudo e todos podem ser desvalorizados em prol dos interesses e do conforto de um grupo de pessoas, Emine Erdogan apelou para que unam as suas vozes e forças contra este sistema distorcido que considera a vida das crianças de algumas regiões do mundo menos valiosa do que a de outras.
Emine Erdogan enfatizou que é necessário defender as regras do direito internacional e os valores humanitários comuns, que foram desacreditados, e unir-se em torno de princípios comuns, afirmando o seguinte:
“Só assim poderemos alimentar as esperanças das próximas gerações, que são levadas à desesperança dia após dia diante dessa barbárie. Só assim poderemos falar da possibilidade de devolver a alegria às crianças cujas risadas foram silenciadas e de uma paz sustentável e duradoura em todo o mundo. Como mãe, mulher e ser humano, compartilho profundamente os sentimentos expressos na sua carta e desejo que tenha a mesma esperança pelas crianças de Gaza, sedentas de paz e tranquilidade. Para os 18 885 bebés e crianças de Gaza que perdemos, como Hind Recep, de 6 anos, morta com 335 tiros, e Rim, de 3 anos, cujo avô se despediu com um beijo nos olhos sorridentes, já é tarde demais. Mas ainda temos uma chance para os mais de 1 milhão de crianças de Gaza que conseguiram sobreviver. Já está mais do que na hora.”