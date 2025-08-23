«Acredito que a sensibilidade que demonstrou em relação às 648 crianças ucranianas que perderam a vida na guerra será ainda mais forte em relação a Gaza, onde 62 mil civis inocentes, dos quais 18 mil crianças, foram brutalmente assassinados nos últimos dois anos.»

“Será extremamente importante que envie uma carta ao Primeiro-ministro israelita Netanyahu, contendo o seu forte apelo para que se ponha fim à crise humanitária em Gaza. Nestes dias em que o mundo está a despertar e o reconhecimento da Palestina se tornou uma vontade global, acredito que um apelo seu em nome de Gaza será também o cumprimento de uma responsabilidade histórica para com o povo palestiniano.”

A esposa do Presidente Recep Tayyip Erdogan, Emine Erdogan, enviou uma carta à esposa do Presidente dos EUA, Donald Trump, Melania Trump, apelando-lhe para que demonstrasse a mesma sensibilidade que demonstrou pela guerra na Ucrânia também pela crise humanitária em Gaza.

Emine Erdogan começou a carta saudando Melania Trump com sincero carinho e respeito, referindo que a conversa sincera e a elegante hospitalidade de Melania Trump durante o encontro na Casa Branca, em Washington, ainda permanecem frescas na sua memória, apesar de já terem passado seis anos.

Emine Erdogan afirmou que as conversas que tiveram durante o jantar a sós e o passeio no jardim lhe deram a sensação de que Trump tem uma consciência sensível às questões atuais e que viu o reflexo dessa sensibilidade na carta que Melania Trump escreveu recentemente ao Presidente russo, Vladimir Putin.

«A sensibilidade que demonstrou pelas crianças órfãs na Ucrânia é uma iniciativa que inspira esperança nos corações.»

Emine Erdogan afirmou que considera que o conteúdo da carta de Trump reflete o sentimento comum da humanidade e que aprecia esta valiosa posição, utilizando as seguintes palavras:

«Como referiu na sua carta, o direito das crianças a crescer num ambiente amoroso e seguro é um direito universal e indiscutível. E este direito não é privilégio de nenhuma região geográfica, raça, identidade étnica, grupo religioso ou ideologia. Por conseguinte, estar ao lado dos oprimidos privados deste direito é, acima de tudo, cumprir uma grande responsabilidade para com a família humana. Neste contexto, especialmente como esposa de um líder, a sensibilidade que demonstrou pelas vidas destruídas, pelas famílias desestruturadas e pelas crianças órfãs sob os efeitos devastadores da guerra na Ucrânia é uma iniciativa que inspira esperança nos corações. O seu apelo para que as crianças ucranianas, «obrigadas a sorrir em silêncio», recuperem os seus sorrisos alegres é muito significativo. Acredito que demonstrará essa importante sensibilidade que demonstrou pelos 648 crianças ucranianas que perderam a vida na guerra de forma ainda mais forte por Gaza, onde 62 mil civis inocentes, incluindo 18 mil crianças, foram cruelmente assassinados em dois anos.

«Alguma vez imaginou que um dia usaríamos o conceito de «soldado desconhecido» para as crianças?»