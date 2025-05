Segundo uma nova investigação, o uso excessivo das redes sociais pode provocar uma inflamação elevada no corpo humano e causar sintomas como dores de cabeça, dores no peito e nas costas.

Um grupo de investigadores da Universidade de Buffalo e da Universidade Estatal de Ohio descobriu uma correlação entre a utilização das redes sociais e uma saúde física deficiente.

Num estudo revisto por pares, testaram estudantes universitários para detetar a proteína C-reactiva (PCR), que indica inflamação devido a uma infeção. Os níveis de proteína C-reactiva no sangue de uma pessoa podem também ajudar a diagnosticar uma doença inflamatória crónica ou a determinar o risco de doença cardíaca.

O estudo concluiu que os participantes que utilizavam excessivamente as redes sociais apresentavam níveis mais elevados de PCR. Os investigadores descobriram também que quanto maior era a utilização das redes sociais, maior era o número de sintomas somáticos (como dores de cabeça, dores no peito e nas costas) e de visitas a médicos e centros de saúde para tratamento de doenças, explica o estudo.

“A utilização das redes sociais tornou-se parte integrante da vida quotidiana de muitos jovens adultos”, afirma David Lee, doutorado, o autor principal do artigo e professor assistente de comunicação na Faculdade de Artes e Ciências da Universidade de Buffalo. “É fundamental que compreendamos como o envolvimento nestas plataformas contribui para a saúde física.”

Lee et al escrevem na revista Ciberpsicologia, Comportamento e Redes Sociais que um inquérito recente indica que “os americanos passam, em média, cerca de 144 minutos por dia nas redes sociais - mais tempo do que passam a fazer exercício, a socializar diretamente com outras pessoas ou a comer”.

Os investigadores também referem que a Geração Z (pessoas nascidas no final da década de 1990 e início da década de 2000) são utilizadores particularmente intensivos das redes sociais, passando cerca de seis horas do seu dia a enviar mensagens de texto, online e nas redes sociais, e afirmam estar online de forma "quase constante".

Embora existam muitos estudos que se centram no impacto da utilização das redes sociais no bem-estar psicológico, os investigadores dizem que não existem muitos estudos que examinem a forma como a utilização das redes sociais está relacionada com a saúde física.

"Este facto [de não haver mais estudos centrados na relação entre a utilização das redes sociais e o bem-estar físico] é surpreendente", escrevem, "dada a prevalência das redes sociais na vida quotidiana e a estreita ligação entre o bem-estar psicológico e a saúde física."

Os investigadores referem alguns estudos realizados nos últimos anos que se centraram na utilização das redes sociais e na saúde física, o que também sugeriu uma ligação entre os dois, tendo a investigação dependido em grande medida do auto-relato ou dos efeitos da utilização de uma única plataforma, refere o comunicado de imprensa.

“O nosso objetivo era expandir o trabalho anterior, avaliando como a utilização das redes sociais em várias plataformas está associada a resultados de saúde física medidos com medidas biológicas, comportamentais e de auto-relato”, diz Lee, um especialista em resultados de saúde relacionados com interações sociais.

Ao perguntarem como é que a utilização das redes sociais se pode relacionar com a saúde física, os investigadores escrevem que uma via potencial “pode ser através da alteração dos comportamentos de saúde”.

Observam que vários estudos sugerem que níveis elevados de utilização das redes sociais podem afetar o sono, reduzindo a quantidade e a qualidade do mesmo. Salientam que, especialmente para aqueles que utilizam as redes sociais de forma excessiva, que apresentam “uma utilização viciante das redes sociais ou do telemóvel”, pode levar a uma “redução da qualidade do sono e a insónias”. E uma menor qualidade ou quantidade de sono leva a uma pior saúde física, “incluindo riscos elevados de doenças cardiovasculares, hipertensão e mortalidade precoce”.

Os autores escrevem que esta perspetiva se alinha com a hipótese de deslocação, que postula que “o tempo gasto nas redes sociais pode ter efeitos prejudiciais ao deslocar atividades que são benéficas para o bem-estar e a saúde - por exemplo, sono, exercício ou interações presenciais".

Depois, há o fator de stress acrescido que entra em jogo com a hiperconectividade. E com mais stress vem pior saúde, uma vez que pode “aumentar o número e a gravidade dos sintomas somáticos, a probabilidade de infeção e a gravidade dos sintomas após a exposição a um vírus da constipação, e a inflamação sistémica”.

Assim, os investigadores formularam a hipótese de que níveis elevados de utilização das redes sociais podem estar relacionados com uma pior saúde física e examinaram estas ideias em estudantes universitários, que são o grupo etário mais ativamente envolvido nas redes sociais.

Participaram no estudo 251 estudantes universitários, com idades compreendidas entre os 18 e os 24 anos, que forneceram amostras de sangue e preencheram questionários sobre a sua saúde física e a utilização das redes sociais, como o Facebook, Twitter, Snapchat e Instagram (os inquéritos foram realizados em 2017 e estas eram as plataformas mais populares na altura).

Os investigadores também cruzaram as respostas dos estudantes com outro inquérito que “mediu a validade, determinando o grau em que os participantes levaram a sério o seu papel no estudo".

“Conseguimos estabelecer uma correlação entre a quantidade de utilização das redes sociais e estes indicadores de saúde física”, afirmou Lee. “Quanto mais os participantes utilizavam as redes sociais, mais sintomas somáticos apresentavam e mais visitas ao médico relatavam. Também apresentaram níveis mais elevados de inflamação crónica”.

De acordo com Lee, este estudo é apenas o início da compreensão da relação entre as redes sociais e a saúde social.

“Ao analisarmos um marcador biológico no sangue, conseguimos encontrar uma associação relativamente mais objetiva entre a utilização das redes sociais e a saúde física, mas esta descoberta correlacional não pode excluir a possibilidade de uma saúde precária ter impacto na utilização das redes sociais”, afirma Lee.

Lee acrescenta que “na nossa investigação anterior, descobrimos que as pessoas com elevada autoestima beneficiavam da utilização das redes sociais, mas as pessoas com baixa autoestima não. Por isso, o efeito pode ser mais diferenciado”.

“Ainda há trabalho a ser feito”, diz Lee. “Mas, neste momento, queria divulgar a ideia de que a utilização das redes sociais pode ter uma ligação com resultados importantes para a saúde física."