Os cidadãos turcos que estavam a bordo do Madleen, uma embarcação intercetada pelas forças israelitas enquanto tentava entregar ajuda a Gaza, estão sob observação atenta, disseram fontes do Ministério dos Negócios Estrangeiros turco.

Os detidos desembarcaram na segunda-feira à noite e desde então foram visitados por funcionários da Embaixada da Türkiye em Telavive.

Todo o tipo de apoio consular foi prestado aos cidadãos turcos, e os familiares dos cidadãos foram informados sobre o processo, disseram as fontes na terça-feira.

Como parte da mais recente missão organizada pelo grupo da sociedade civil "Coligação Flotilha da Liberdade", que visa romper o bloqueio a Gaza e entregar ajuda à região, o barco de 18 metros partiu no dia 1 de junho do Porto de San Giovanni Li Cuti, em Catânia, Itália, com destino a Gaza.

Os ativistas a bordo do Madleen declararam que manteriam uma postura pacífica e não resistiriam caso o exército israelita interviesse.

O exército israelita intercetou o navio Madleen na segunda-feira, que tinha como objetivo romper o bloqueio a Gaza.

A bordo estavam a deputada francesa do Parlamento Europeu Rima Hassan, a cidadã alemã Yasemin Acar, Hüseyin Suayb Ordu da Türkiye, Thiago Ávila do Brasil, Sergio Toribio da Espanha, Marco van Rennes dos Países Baixos, Baptiste André, Reva Viard, Pascal Maurieras e Yanis Mhamdi da França, a ativista climática sueca Greta Thunberg e o jornalista Omar Faiad.