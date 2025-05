A Türkiye e o Paquistão assinaram um acordo para a apresentação de propostas conjuntas para a exploração de petróleo e gás offshore em 40 blocos no país do sul da Ásia.

O acordo de licitação conjunta foi assinado na terça-feira à margem do Fórum de Investimento em Minerais do Paquistão 2025 na capital Islamabad, de acordo com um comunicado do Ministério do Petróleo do Paquistão.

Em fevereiro, o governo do Paquistão anunciou uma ronda de licitação para a concessão de licenças de exploração em 40 blocos offshore nas bacias de Makran e Indus, acrescentou.

“Esta ronda de licitação é uma oportunidade significativa para atrair investimento direto estrangeiro (IDE) no setor da energia a montante do país”, refere o comunicado.

A Mari Energies Limited, a Oil and Gas Development Company Limited e a Pakistan Petroleum Limited do Paquistão assinaram o acordo com a empresa estatal turca Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) para participar conjuntamente na ronda de licitações offshore.

“Acreditamos que esta colaboração estratégica trará o tão necessário IDE para o Paquistão e abrirá o caminho para a partilha e implantação de tecnologias internacionais, conhecimentos e conjuntos de competências para explorar o potencial inexplorado da região offshore do Paquistão”, disse o comunicado.

O Ministro turco da Energia e dos Recursos Naturais, Alparslan Bayraktar, e o Ministro paquistanês do Petróleo, Ali Pervaiz Malik, assistiram à cerimónia de assinatura.

Manifestando grandes esperanças na cooperação entre o Paquistão e a Türkiye, Malik afirmou que Islamabad está empenhada em fornecer “apoio total” e “encoraja fortemente” esses esforços de colaboração para explorar as suas reservas offshore.

Bayraktar elogiou a realização do fórum de investimento em minerais por Islamabad.