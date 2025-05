Em 29 de outubro de 2024, os habitantes do sudeste de Espanha acordaram com inundações devastadoras que mataram mais de 220 pessoas e causaram danos generalizados nas infra-estruturas.

Estas inundações, desencadeadas por chuvas intensas equivalentes a um ano de precipitação, não foram as primeiras do género na Europa e não serão as últimas, uma vez que o aquecimento global atinge o planeta com uma intensidade e frequência sem precedentes.

O nosso planeta está a sofrer alterações climáticas sem precedentes, ultrapassando limiares críticos para os quais os cientistas há muito alertaram. Relatórios recentes mostram que as temperaturas médias globais ultrapassaram 1,5°C em comparação com o período pré-industrial (1850-1900).

Este aumento pode parecer pequeno para o público em geral, mas representa um ponto de viragem que ameaça o futuro da humanidade e dos ecossistemas do nosso planeta, acelerando a crise climática que resultará na subida do nível do mar, em catástrofes naturais mais frequentes e graves e numa perda maciça de biodiversidade.

Um relatório publicado no mês passado pela Organização Meteorológica Mundial revelou que as concentrações de gases com efeito de estufa atingiram níveis recorde em 2023, o que indica que as temperaturas globais irão aumentar de forma constante nas próximas décadas.

O dióxido de carbono, principal responsável pelo aquecimento global, está a acumular-se na atmosfera a um ritmo sem precedentes na história da humanidade, tendo aumentado mais de 10% em apenas duas décadas.

Este aumento deve-se principalmente às emissões de combustíveis fósseis. Esta tendência alarmante mostra que o nosso planeta atingiu um ponto de não retorno e está a caminhar rapidamente para uma catástrofe climática iminente.

Os cientistas previram que 2024 seria o ano mais quente de que há registo. O Serviço de Alterações Climáticas, que faz parte do Programa Copernicus da União Europeia, anunciou que o dia 22 de julho de 2024 seria o dia mais quente da história moderna, com a temperatura média diária global a atingir um recorde de 17,15°C.

O aumento das temperaturas médias é um sinal de alerta crítico, indicando não só temperaturas máximas e mínimas mais elevadas, mas também uma maior probabilidade de fenómenos meteorológicos extremos. Estes incluem as ondas de calor deste verão em partes dos Estados Unidos de América, inundações devastadoras no sul da Europa e incêndios florestais graves na América do Sul.

As pessoas a nível mundial estão a pagar um preço elevado por estes fenómenos climáticos extremos, com os países em desenvolvimento a suportarem a maior parte do impacto. Um estudo recente do Imperial College de Londres concluiu que mais de 570 mil mortes foram atribuídas a 10 catástrofes climáticas graves desde 2004. A seca de 2011 na Somália, em que 258 mil pessoas morreram devido à fome causada pelo aumento das temperaturas, é um exemplo que se destaca.

Países em vias de desaparecimento

Os cientistas concordam que a continuação da atividade industrial e as emissões de gases sem controlo conduzirão a um aumento de 2,7°C da temperatura global até ao final do século.

Este cenário catastrófico tem consequências desastrosas, incluindo a potencial inundação de nações e ilhas inteiras, como o Bangladesh, as Maldivas e a cidade costeira egípcia de Alexandria, devido à subida do nível do mar. Ameaça também a segurança alimentar, perturba os ecossistemas e enfraquece as economias mundiais.

Infelizmente, a responsabilidade por estes fenómenos meteorológicos extremos cabe aos seres humanos devido à má utilização dos recursos ambientais e às atividades humanas.

Os cientistas atribuem a aceleração dos fenómenos meteorológicos extremos ao aumento da concentração de gases com efeito de estufa na atmosfera, que conduz a uma subida acentuada das temperaturas médias.

Esta situação perigosa levou o Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, a advertir repetidamente que o nosso planeta está a aproximar-se do ponto de não retorno, comparando-o a um “inferno climático”. Apelou a uma transição mais rápida para uma economia verde com baixo teor de carbono, eficiente e sustentável do ponto de vista ambiental. Sublinhou a necessidade de uma maior cooperação entre as economias desenvolvidas e em desenvolvimento, centrada na aceleração da transição para o abandono dos combustíveis fósseis. Apelou também a um apoio financeiro adequado para ajudar os países pobres a reduzir as emissões e a superar os efeitos inevitáveis do aquecimento global.

Compromissos e políticas

Apesar dos compromissos assumidos pelos países no âmbito do Acordo de Paris, que visa manter o aquecimento abaixo de 1,5°C para evitar os piores impactos das alterações climáticas, o fosso entre os compromissos e as políticas efectivas continua a aumentar de ano para ano. As respostas internacionais são frequentemente consideradas decepcionantes e inadequadas para fazer face à dimensão do desafio.

Uma desilusão recente foi o projeto de acordo financeiro proposto pela presidência da COP29, no Azerbaijão. O acordo apela aos países ricos, historicamente responsáveis pela crise climática devido às suas atividades industriais, para que contribuam com 250 mil milhões de dólares por ano até 2035 para ajudar os países pobres a enfrentar os impactos das alterações climáticas. No entanto, esta proposta tem sido criticada por todos os quadrantes, uma vez que o objetivo fica aquém dos 400 mil milhões de dólares anuais necessários para a adaptação às alterações climáticas.

Estas políticas não só são injustas, como também põem em risco a vida de milhões de pessoas, especialmente em regiões vulneráveis como África e pequenos estados insulares.

Soluções promissoras

Ainda há esperança de evitar os piores efeitos da crise climática. A Organização das Nações Unidas sublinha que as tecnologias existentes podem reduzir significativamente as emissões até 2030 e 2035. Os peritos sublinham que as emissões globais de carbono devem diminuir 45% até 2030 e atingir o zero líquido até 2050.

As principais ações incluem a implementação de planos nacionais de adaptação, a suspensão de novos projetos de combustíveis fósseis, a redução da utilização de combustíveis fósseis em 30% até 2030, a eliminação progressiva do carvão até 2040 e a disponibilização do financiamento necessário por parte dos países ricos. As soluções incluem também a reflorestação, a proteção das populações vulneráveis, a melhoria dos sistemas de alerta precoce e a sensibilização através de comportamentos sustentáveis.

A concretização destes objetivos exige um forte empenho dos indivíduos, dos governos e das organizações.

A crise climática não é apenas uma crise ambiental, mas também um teste à nossa humanidade e à nossa capacidade de cooperar e trabalhar colectivamente. As catástrofes a que assistimos hoje devem ser um sinal de alerta que exija uma ação urgente. A questão que se coloca agora é: estamos prontos para assumir esta responsabilidade ou continuaremos a ser espectadores passivos enquanto o nosso planeta caminha para um ponto de não retorno?