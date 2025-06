O Presidente turco Recep Tayyip Erdogan abordou o conflito no Médio Oriente, sublinhando o apoio ao direito do Irão à autodefesa contra Israel.

“É absolutamente natural, legítimo e legal que o Irão se defenda contra o banditismo e o terrorismo de Estado de Israel”, afirmou Erdogan durante a reunião do Grupo Parlamentar do Partido da Justiça e do Desenvolvimento (AK) na capital, Ancara, na quarta-feira.

As suas declarações surgiram no meio de crescentes ataques israelitas contra o Irão e os seus aliados na região.

Erdogan sublinhou a gravidade do conflito e condenou a liderança de Israel: "O Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu há muito que superou o tirano Hitler no crime de genocídio. Esperamos que os seus destinos não sejam os mesmos".

E acrescentou: “Estamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance para pôr termo a esta agressão desumana contra Gaza, a Síria, o Líbano, o Iémen e o nosso vizinho Irão”.

‘Ataques terroristas’

Erdogan também sublinhou o custo humano das acções de Israel, avisando: “O sangue dos civis massacrados, dos bebés e das crianças assassinadas está salpicado não só nas mãos e nos rostos daqueles que apoiam a arrogância de Israel, mas também daqueles que permanecem em silêncio”.

Ao abordar as preocupações com a estabilidade regional, Erdogan garantiu que a Türkiye está a manter-se vigilante: "Estamos a acompanhar de perto os ataques terroristas de Israel contra o Irão. Todas as nossas instituições estão em alerta sobre os potenciais efeitos destes ataques na Türkiye".

Tranquilizou o público, afirmando: "A nossa nação pode ficar descansada. O Governo está totalmente empenhado em salvaguardar os interesses, a paz, a unidade e a segurança da Türkiye".

Erdogan acrescentou: “Fizemos e estamos a fazer preparativos para todos os desenvolvimentos e cenários negativos possíveis.”

Condenou igualmente a inação mundial face à violência em curso no Médio Oriente.

“Perante a agressão levada a cabo perante os olhos da humanidade, a ONU, as organizações internacionais e os estados permanecem em silêncio, enquanto alguns até apoiam este banditismo.”

Erdogan sublinhou a urgência da situação, apontando para as implicações regionais mais vastas do conflito, e apelou a uma maior responsabilização.

"Parar a agressão de Israel é essencial para o mundo e para a humanidade. Todos os países da nossa região, incluindo o nosso vizinho Irão, devem aprender as lições necessárias com estes acontecimentos."

O Presidente reafirmou igualmente o empenhamento da Türkiye na paz e na diplomacia, prometendo um compromisso sustentado.

"A nossa luta para pôr termo à agressão de Israel vai continuar. Os nossos esforços para estabelecer a paz na região intensificar-se-ão.

"Não faremos uma pausa nos nossos contactos diplomáticos e na diplomacia por telefone. Faremos tudo o que for possível para evitar uma catástrofe que poderá afetar toda a gente", acrescentou.