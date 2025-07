O principal responsável pela ajuda humanitária da ONU alertou para a aceleração da catástrofe humanitária em Gaza, afirmando que uma em cada três pessoas não come “há dias” e que as crianças estão a “definhar” devido à grave escassez de ajuda alimentar.

Tom Fletcher, subsecretário-geral para os assuntos humanitários e coordenador da ajuda de emergência, afirmou no domingo que, apesar da decisão de Israel de apoiar um aumento da ajuda durante uma semana, são necessárias grandes quantidades de ajuda para evitar a fome.

“A crise humanitária em Gaza é devastadora. Uma em cada três pessoas em Gaza não come há dias. Há pessoas que estão a ser alvejadas só por tentarem obter comida para alimentar as suas famílias”, afirmou Fletcher numa declaração no X.

As primeiras informações indicam que foram recolhidos mais de 100 camiões de ajuda nos postos de passagem para serem transportados para Gaza.

“São necessárias enormes quantidades de ajuda para evitar a fome e uma crise sanitária catastrófica”.

Apelou a um acesso urgente e sustentado, a autorizações mais rápidas para os comboios, a várias viagens diárias aos pontos de passagem, a um abastecimento constante de combustível e a corredores humanitários seguros e livres de ataques.

“A ajuda não deve ser bloqueada, atrasada ou estar sob fogo”, afirmou.

Fletcher também reiterou o pedido da ONU para a libertação imediata e incondicional de todos os reféns.

“Em última análise, é claro que não precisamos apenas de uma pausa - precisamos de um cessar-fogo permanente”, afirmou.

Genocídio

Israel matou cerca de 60.000 palestinianos, na sua maioria mulheres e crianças, na sua carnificina no enclave bloqueado.

Teme-se que cerca de 11.000 palestinianos estejam soterrados pelos escombros das casas aniquiladas, segundo a agência noticiosa palestiniana WAFA.

No entanto, os peritos afirmam que o número real de mortos excede significativamente o que as autoridades de Gaza comunicaram, estimando que poderá rondar os 200.000.

Ao longo do genocídio, Israel reduziu a maior parte do enclave bloqueado a ruínas e praticamente deslocou toda a sua população.

Em novembro passado, o Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de captura contra o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e o seu antigo ministro da Defesa, Yoav Gallant, por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.

Israel enfrenta também um processo de genocídio no Tribunal Internacional de Justiça pela sua guerra contra o enclave.