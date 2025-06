A Guarda Revolucionária do Irão (IRGC) afirmou que utilizou novos métodos para perturbar os sistemas de defesa israelitas durante uma oitava vaga de operações, fazendo com que se atacassem uns aos outros.

O IRGC afirmou na segunda-feira que as capacidades melhoradas de informação e equipamento utilizadas no ataque “mais poderoso e devastador do que antes” causaram o mau funcionamento dos sistemas de defesa israelitas.

“Os sistemas de defesa do inimigo, com várias camadas, foram afectados de tal forma que os sistemas de defesa do regime se atacaram uns aos outros”, afirmou.

O IRGC disse que as suas inovações levaram a que o máximo de mísseis atingisse os alvos, apesar do “apoio abrangente dos EUA e do Ocidente” às tecnologias defensivas de Israel.

O Irão descreveu a operação como o cumprimento de promessas feitas por comandantes já falecidos e disse que mostrou que “os cálculos e avaliações do inimigo sionista e dos americanos contra o Irão islâmico estavam completamente errados”.

O IRGC advertiu que as operações “eficazes, direcionadas e mais devastadoras” contra alvos vitais do “falso regime” continuarão até à sua “destruição completa”.

Os ataques mataram e feriram dezenas de pessoas em Israel na segunda-feira, agravando o conflito que começou quando Telavive atacou inicialmente o Irão na madrugada de sexta-feira, atingindo instalações nucleares e de mísseis e matando comandantes militares e cientistas de topo.