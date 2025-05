O grupo Houthis do Iémen afirmou ter lançado um míssil balístico hipersónico contra o aeroporto Ben Gurion em Telavive, alertando as companhias aéreas internacionais de que o aeroporto israelita é “inseguro para a aviação civil”.

Numa declaração transmitida pela televisão, o porta-voz militar do grupo, Yahya Saree, afirmou que o míssil atingiu com sucesso o alvo pretendido, acrescentando que outro “alvo vital” na cidade costeira de Ascalão também foi atingido.

No domingo, as autoridades israelitas suspenderam todos os voos no aeroporto Ben Gurion depois de um míssil lançado do Iémen ter sido atingido perto da instalação.

O serviço de emergência de Israel, Magen David Adom, informou que “várias pessoas sofreram ferimentos ligeiros devido à queda de um míssil perto do Terminal 3 do Aeroporto Ben Gurion”, sem fornecer mais pormenores.

Os meios de comunicação israelitas informaram que seis companhias aéreas internacionais suspenderam os seus voos para Telavive na sequência do ataque dos Houthi.

De acordo com o Channel 13 israelita, a Lufthansa, a Swiss International Air Lines, a Austrian Airlines, a Air India, a ITA Airways e a Air Europa cancelaram os voos regulares para Telavive.

Um voo da Air India com destino a Israel regressou para a Nova Deli quando sobrevoava a Jordânia, segundo o Yedioth Ahronoth.

Entretanto, um voo da British Airways com partida de Londres sofreu um atraso de duas horas devido à incerteza quanto à possibilidade de prosseguir para Telavive.

“Responder com força”

O Primeiro-ministro Benjamin Netanyahu deverá realizar uma reunião de alto nível sobre segurança no domingo à tarde, para discutir possíveis respostas ao ataque dos Houthis. “Depois de um míssil ter caído no aeroporto Ben Gurion, já não temos quaisquer restrições. Israel vai responder com força aos Houthis”.

Netanyahu também prometeu lançar mais ataques contra os Houthis.

“Temos o direito de responder e nada nos impede”, disse a emissora pública KAN, citando uma fonte de segurança não identificada.

De acordo com o exército israelita, o ataque com míssil de domingo ocorreu após múltiplas sirenes de ataque aéreo em várias regiões de Israel e várias tentativas falhadas de intercetar o projétil.

Este foi o terceiro lançamento de um míssil deste tipo em dois dias, depois de os Houthis terem afirmado anteriormente que o alvo era a base aérea de Ramat David e a região de Telavive.

Além disso, o grupo de resistência palestiniano Hamas elogiou um ataque com mísseis contra o principal aeroporto internacional de Israel.

“O Iémen... intensifica os seus ataques contra o coração da ilegítima entidade sionista, ultrapassando os sistemas de defesa mais avançados do mundo e atingindo os seus alvos com precisão”, afirmou Abu Obeida, porta-voz das Brigadas Qassam, em comunicado.