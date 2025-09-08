A fabricante turca de carros elétricos Togg revelou um novo sedã e anunciou que iniciará vendas na Europa, começando pela Alemanha, enquanto procura novas oportunidades de lucro ao entrar no maior e altamente competitivo mercado automóvel da região.

Na segunda-feira, a Togg anunciou o lançamento europeu do seu SUV elétrico T10X e apresentou o T10F, um sedã elétrico de cinco portas. Os pedidos para ambos os modelos começarão na Alemanha no final de setembro.

O Presidente da Togg, Fuat Tosyali, afirmou que a expansão da empresa para a Europa, após o seu sucesso na Türkiye, representa um marco importante.

Falando sobre a jornada de produção da Togg e os desafios enfrentados, Tosyali declarou: "Pela primeira vez na história, produzir um carro com todos os direitos de propriedade intelectual pertencentes à Türkiye foi um desafio por si só, considerando a história industrial do nosso país, e nós conseguimos.”

"Felizmente, não desistimos. Mesmo quando enfrentámos dificuldades, sempre focámos em encontrar soluções e trabalhámos arduamente."