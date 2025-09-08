A fabricante turca de carros elétricos Togg revelou um novo sedã e anunciou que iniciará vendas na Europa, começando pela Alemanha, enquanto procura novas oportunidades de lucro ao entrar no maior e altamente competitivo mercado automóvel da região.
Na segunda-feira, a Togg anunciou o lançamento europeu do seu SUV elétrico T10X e apresentou o T10F, um sedã elétrico de cinco portas. Os pedidos para ambos os modelos começarão na Alemanha no final de setembro.
O Presidente da Togg, Fuat Tosyali, afirmou que a expansão da empresa para a Europa, após o seu sucesso na Türkiye, representa um marco importante.
Falando sobre a jornada de produção da Togg e os desafios enfrentados, Tosyali declarou: "Pela primeira vez na história, produzir um carro com todos os direitos de propriedade intelectual pertencentes à Türkiye foi um desafio por si só, considerando a história industrial do nosso país, e nós conseguimos.”
"Felizmente, não desistimos. Mesmo quando enfrentámos dificuldades, sempre focámos em encontrar soluções e trabalhámos arduamente."
Os detalhes sobre os preços de ambos os modelos não foram divulgados.
A Togg vendeu cerca de 30.000 unidades do seu SUV elétrico T10X na Türkiye no ano passado, o seu primeiro ano completo de entregas. As vendas deste ano, até agosto, aumentaram 42%, totalizando cerca de 21.000 unidades.
Várias outras startups de veículos elétricos, como a Fisker, Lordstown e Arrival, falharam em outras regiões, embora os investidores continuem a financiar algumas dessas operações deficitárias.
O fundador da VinFast investiu fortemente na fabricante vietnamita de veículos elétricos, adquirindo o seu braço de P&D por US$ 1,52 mil milhões enquanto tenta atingir o equilíbrio financeiro até ao final de 2026.
A fabricante americana de veículos elétricos Lucid recebeu cerca de US$ 8 mil milhões do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, enquanto o investimento de US$ 5,8 mil milhões da Volkswagen na Rivian tem sido um suporte vital para a startup americana.