Fabricante turca de veículos elétricos Togg lança novo sedã na Alemanha e visa expansão na Europa
O Presidente da Togg, Fuat Tosyali, diz que a expansão da empresa para a Europa, após o seu sucesso na Türkiye, é um momento decisivo.
O modelo T10F da Togg estreou na IAA Mobility 2025, em Munique. / AA
8 de setembro de 2025

A fabricante turca de carros elétricos Togg revelou um novo sedã e anunciou que iniciará vendas na Europa, começando pela Alemanha, enquanto procura novas oportunidades de lucro ao entrar no maior e altamente competitivo mercado automóvel da região.

Na segunda-feira, a Togg anunciou o lançamento europeu do seu SUV elétrico T10X e apresentou o T10F, um sedã elétrico de cinco portas. Os pedidos para ambos os modelos começarão na Alemanha no final de setembro.

O Presidente da Togg, Fuat Tosyali, afirmou que a expansão da empresa para a Europa, após o seu sucesso na Türkiye, representa um marco importante.

Falando sobre a jornada de produção da Togg e os desafios enfrentados, Tosyali declarou: "Pela primeira vez na história, produzir um carro com todos os direitos de propriedade intelectual pertencentes à Türkiye foi um desafio por si só, considerando a história industrial do nosso país, e nós conseguimos.”

"Felizmente, não desistimos. Mesmo quando enfrentámos dificuldades, sempre focámos em encontrar soluções e trabalhámos arduamente."

Os detalhes sobre os preços de ambos os modelos não foram divulgados.

A Togg vendeu cerca de 30.000 unidades do seu SUV elétrico T10X na Türkiye no ano passado, o seu primeiro ano completo de entregas. As vendas deste ano, até agosto, aumentaram 42%, totalizando cerca de 21.000 unidades.

Várias outras startups de veículos elétricos, como a Fisker, Lordstown e Arrival, falharam em outras regiões, embora os investidores continuem a financiar algumas dessas operações deficitárias.

O fundador da VinFast investiu fortemente na fabricante vietnamita de veículos elétricos, adquirindo o seu braço de P&D por US$ 1,52 mil milhões enquanto tenta atingir o equilíbrio financeiro até ao final de 2026.

A fabricante americana de veículos elétricos Lucid recebeu cerca de US$ 8 mil milhões do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, enquanto o investimento de US$ 5,8 mil milhões da Volkswagen na Rivian tem sido um suporte vital para a startup americana.

