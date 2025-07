O Presidente da Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, testou no sábado o recém-lançado modelo sedan T10F do fabricante nacional de veículos elétricos Togg, destacando a crescente presença da Türkiye na indústria global de veículos elétricos.

O Presidente Erdogan foi acompanhado pelo Presidente do Conselho da União das Câmaras e Bolsas de Mercadorias da Türkiye (TOBB), Rifat Hisarciklioglu; pelo Presidente do Conselho Administrativo do Grupo Anadolu, Tuncay Ozilhan; pelo Presidente do Conselho da Zorlu Holding, Ahmet Nazif Zorlu; pelo Presidente do Conselho Administrativo de Turkcell, Senol Kazanci; e pelo Presidente do Conselho Administrativo Tosyali Holding, Fuat Tosyali.

O evento ocorre numa altura em que a Türkiye está a subir rapidamente na hierarquia dos mercados mundiais de veículos elétricos.

'História de sucesso'

Recentemente, a Türkiye tornou-se o 8º maior mercado mundial para vendas de veículos elétricos em 2024, impulsionado pelo aumento da produção nacional, pela expansão da rede de carregamento e pelos incentivos apoiados pelo Estado, de acordo com o grupo de investigação britânico New AutoMotive.

No ano passado, a Türkiye registou 123.982 vendas de veículos elétricos. Apenas em abril de 2025, o país ficou no 7º lugar a nível mundial, com 11.173 unidades vendidas — ultrapassando a Noruega e a Itália e tornando-se o líder no mercado de veículos elétricos entre os países mediterrânicos. Dezembro de 2024 marcou as maiores vendas mensais de veículos elétricos da Türkiye até à data, com 17.894 unidades vendidas, colocando-a em 6º lugar a nível mundial nesse mês.

A New AutoMotive descreveu o crescimento da Türkiye como uma "história de sucesso", referindo que a quota de mercado de veículos elétricos a bateria (BEV) excedeu os 10% durante 8 meses consecutivos.

A rápida adoção de veículos elétricos pela Türkiye é vista como um pilar fundamental da sua agenda de transformação ecológica (verde), com a Togg a desempenhar um papel central na definição do futuro automóvel do país.