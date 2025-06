Pelo menos 265 pessoas morreram, enquanto apenas um passageiro sobreviveu, quando um voo da Air India com destino a Londres se despenhou momentos após a descolagem da cidade de Ahmedabad, no pior desastre aéreo do mundo numa década.

A Press Trust of India, citando a polícia, noticiou que 265 corpos foram recuperados depois de o Boeing 787-8 Dreamliner, que transportava 230 passageiros e 12 tripulantes, se ter despenhado contra uma residência de uma faculdade de medicina na quinta-feira.

Do total de corpos, 241 a bordo do voo AI171 foram confirmados como mortos pela Air India, enquanto pelo menos 24 pessoas, que se acredita serem estudantes e habitantes locais, morreram em terra.

O Ministro do Interior da Índia, Amit Shah, depois de visitar o local da queda do avião, afirmou que a elevada temperatura provocada pela queima de combustível nos destroços do avião “não deixava qualquer hipótese” de salvar os passageiros.

Acrescentou que o número final de mortos será anunciado quando as vítimas forem verificadas por resultados de testes de ADN.

O único sobrevivente do acidente foi identificado como sendo o cidadão britânico de origem indiana Viswashkumar Ramesh, que foi levado para um hospital.

“A Air India apresenta as suas mais profundas condolências às famílias dos falecidos. Os nossos esforços estão agora inteiramente concentrados nas necessidades de todas as pessoas afectadas, das suas famílias e dos seus entes queridos”, declarou a companhia aérea em comunicado.

A morte de Vijay Rupani, antigo ministro-chefe de Gujarat, o estado da Índia Ocidental onde o avião se despenhou, também foi confirmada.

A Tata, empresa proprietária da Air India, prometeu fornecer 10 milhões de rupias indianas (116.863 dólares) às famílias das vítimas, cobrir as despesas médicas dos feridos e apoiar a reparação do albergue.

O voo tinha a bordo 169 cidadãos indianos, mais 53 cidadãos britânicos, 7 portugueses e 1 canadiano, para além de 2 pilotos e 10 membros da tripulação de cabina.

Viram “cerca de 15 a 20 corpos queimados”

O voo 171 da Air India emitiu um pedido de socorro e despenhou-se “imediatamente após a descolagem”, por volta das 13h40 (08h10 GMT), informou a Direção-Geral da Aviação Civil da Índia.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram o jato a perder altitude - com o nariz para cima - antes de embater num albergue de pessoal médico e explodir numa bola de fogo.

O avião colidiu com um edifício que albergava médicos e as suas famílias numa zona residencial sobrelotada de Ahmedabad, uma cidade com cerca de oito milhões de habitantes.

No local do acidente, entre um hospital e o bairro de Ghoda Camp, um jornalista da AFP viu pessoas a recuperar corpos e bombeiros a lançar água sobre os destroços em chamas.

Um morador, que não quis ser identificado, disse: “Vimos pessoas do prédio a saltar do segundo e terceiro andares para se salvarem. O avião estava em chamas.”

“Quando chegámos ao local, havia vários corpos estendidos e os bombeiros estavam a apagar as chamas”, disse à AFP outra residente, Poonam Patni, acrescentando que muitos dos corpos estavam queimados.

Um médico chamado Krishna disse que “o nariz e a roda dianteira atingiram o refeitório do edifício onde os alunos estavam a almoçar”.

Ele disse que viu “cerca de 15 a 20 corpos queimados”, enquanto ele e os seus colegas resgataram cerca de 15 alunos.

Investigação

O Ministro da Aviação da Índia, Kinjarapu Ram Mohan Naidu, disse que foi iniciada uma investigação formal pela Investigação de Acidentes Aeronáuticos.

O Presidente e Diretor Executivo da fabricante aeroespacial Boeing, Kelly Ortberg, disse que a Boeing estava pronta para ajudar na investigação.

As agências de investigação de acidentes britânica e norte-americana disseram ter enviado equipas para apoiar a investigação indiana.

Uma fonte próxima do caso disse que esta foi a primeira vez que um 787 Dreamliner se despenhou.

O Boeing 787 Dreamliner é o orgulho do catálogo de aviões de longo curso da empresa americana: um avião leve, de fuselagem larga e eficiente em termos de combustível, capaz de transportar até 330 pessoas.