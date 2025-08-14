Numa decisão histórica que pode estabelecer um precedente jurídico global, um tribunal local na Bélgica suspendeu o envio de armas para Israel através do Porto de Antuérpia, citando a conduta “genocida” do governo Netanyahu na guerra em Gaza.

Na decisão do mês passado, o Tribunal de Primeira Instância de Bruxelas ordenou ao governo regional flamengo que interrompesse o trânsito de equipamentos militares para Israel, fundamentando explicitamente a sua decisão na Convenção sobre Genocídio da ONU e em outros tratados internacionais.

O tribunal de língua neerlandesa mencionou repetidamente o termo “genocídio” na sua decisão — utilizando-o 16 vezes — ao proibir o trânsito de bens relacionados com a defesa do Porto de Antuérpia para Israel. Também fez referência à “Genocideverdrag” (Convenção sobre Genocídio) quatro vezes.

A TRT World obteve uma cópia da decisão original em neerlandês e utilizou uma tradução online para o inglês para corroborar as citações e os principais achados mencionados aqui.

A decisão de 17 de julho de 2025 foi resultado de um caso apresentado por quatro ONG flamengas — Vredesactie, INTAL, 11.11.11 e a Liga pelos Direitos Humanos — que argumentaram que componentes militares enviados por Antuérpia estavam a ser usados em tanques e veículos blindados israelitas envolvidos no que descreveram como “o genocídio em Gaza.”

A decisão bloqueou um envio específico de “rolamentos cónicos” destinados à Ashot Ashkelon Industries, uma empresa de defesa israelita, e também impôs uma proibição geral ao trânsito futuro de tais materiais, com uma multa de 50.000 euros (cerca de 58.600 dólares) para cada violação.

Grupos de direitos humanos descreveram a decisão como “sem precedentes” na Europa desde o início da guerra em Gaza.

“Este é um precedente importante, especialmente em relação ao envio de armas que poderiam ser usadas no genocídio contra os palestinos,” afirmou Lichen Ullmann, coordenador da organização de paz flamenga Vredesactie, à TRT World.

Fien De Meyer, da Liga Flamenga dos Direitos Humanos, coautora da ação, disse que o tribunal foi convencido porque a defesa não contestou o conteúdo ou o destino do envio.