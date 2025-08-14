Numa decisão histórica que pode estabelecer um precedente jurídico global, um tribunal local na Bélgica suspendeu o envio de armas para Israel através do Porto de Antuérpia, citando a conduta “genocida” do governo Netanyahu na guerra em Gaza.
Na decisão do mês passado, o Tribunal de Primeira Instância de Bruxelas ordenou ao governo regional flamengo que interrompesse o trânsito de equipamentos militares para Israel, fundamentando explicitamente a sua decisão na Convenção sobre Genocídio da ONU e em outros tratados internacionais.
O tribunal de língua neerlandesa mencionou repetidamente o termo “genocídio” na sua decisão — utilizando-o 16 vezes — ao proibir o trânsito de bens relacionados com a defesa do Porto de Antuérpia para Israel. Também fez referência à “Genocideverdrag” (Convenção sobre Genocídio) quatro vezes.
A TRT World obteve uma cópia da decisão original em neerlandês e utilizou uma tradução online para o inglês para corroborar as citações e os principais achados mencionados aqui.
A decisão de 17 de julho de 2025 foi resultado de um caso apresentado por quatro ONG flamengas — Vredesactie, INTAL, 11.11.11 e a Liga pelos Direitos Humanos — que argumentaram que componentes militares enviados por Antuérpia estavam a ser usados em tanques e veículos blindados israelitas envolvidos no que descreveram como “o genocídio em Gaza.”
A decisão bloqueou um envio específico de “rolamentos cónicos” destinados à Ashot Ashkelon Industries, uma empresa de defesa israelita, e também impôs uma proibição geral ao trânsito futuro de tais materiais, com uma multa de 50.000 euros (cerca de 58.600 dólares) para cada violação.
Grupos de direitos humanos descreveram a decisão como “sem precedentes” na Europa desde o início da guerra em Gaza.
“Este é um precedente importante, especialmente em relação ao envio de armas que poderiam ser usadas no genocídio contra os palestinos,” afirmou Lichen Ullmann, coordenador da organização de paz flamenga Vredesactie, à TRT World.
Fien De Meyer, da Liga Flamenga dos Direitos Humanos, coautora da ação, disse que o tribunal foi convencido porque a defesa não contestou o conteúdo ou o destino do envio.
“O juiz concordou que o governo flamengo não estava a cumprir adequadamente os requisitos do Tratado de Comércio de Armas e das suas próprias regulamentações,” explicou ela.
A decisão do tribunal de Bruxelas ocorreu após meses de críticas globais crescentes sobre a catástrofe humanitária em Gaza, onde mais de 61.000 palestinianos — a maioria mulheres e crianças — foram mortos, segundo o Ministério da Saúde de Gaza. Agências internacionais alertaram para a fome, com dezenas a morrer por desnutrição.
Risco real de ‘atos genocidas’
O tribunal concluiu que as ações de Israel em Gaza desde 7 de outubro de 2023 foram descritas por órgãos da ONU, especialistas e grandes ONG como a Amnistia Internacional como genocídio, com o Tribunal Internacional de Justiça (TIJ) considerando “plausível” que os direitos dos palestinianos sob a Convenção sobre Genocídio estão sendo violados.
Observou as perdas civis impressionantes — dezenas de milhares de mortos, principalmente mulheres e crianças — e concluiu que a Bélgica, como parte da Convenção sobre Genocídio e das Convenções de Genebra, é obrigada a prevenir qualquer contribuição para tais atos.
Citando as leis flamengas de comércio de armas, o Tratado de Comércio de Armas e o Regulamento de uso dual da UE, o tribunal determinou que há um risco sério e real de que os rolamentos cónicos em questão possam ser usados por Israel em “atos genocidas.”
Concluiu que “a prevenção do genocídio e a proteção de vidas civis em Gaza superam os interesses económicos em jogo” e ordenou a proibição do trânsito de quaisquer bens relacionados à defesa para Israel enquanto tais riscos persistirem.