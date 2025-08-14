POLÍTICA
4 min de leitura
Tribunal belga classifica de “genocídio” as ações israelitas em Gaza - poderá abrir um precedente?
O Tribunal de Primeira Instância de Bruxelas, de língua neerlandesa, cita 16 vezes o termo “genocídio” e invoca 4 vezes a Convenção das Nações Unidas sobre o Genocídio, num acórdão que suspende a venda de produtos militares de Antuérpia a Israel.
Tribunal belga classifica de “genocídio” as ações israelitas em Gaza - poderá abrir um precedente?
Ativistas pró-Palestina em protesto contra o genocídio e crimes de guerra de Israel em Gaza, em Bruxelas, Bélgica, em 19 de janeiro de 2025. / Reuters
há um dia

Numa decisão histórica que pode estabelecer um precedente jurídico global, um tribunal local na Bélgica suspendeu o envio de armas para Israel através do Porto de Antuérpia, citando a conduta “genocida” do governo Netanyahu na guerra em Gaza.

Na decisão do mês passado, o Tribunal de Primeira Instância de Bruxelas ordenou ao governo regional flamengo que interrompesse o trânsito de equipamentos militares para Israel, fundamentando explicitamente a sua decisão na Convenção sobre Genocídio da ONU e em outros tratados internacionais.

O tribunal de língua neerlandesa mencionou repetidamente o termo “genocídio” na sua decisão — utilizando-o 16 vezes — ao proibir o trânsito de bens relacionados com a defesa do Porto de Antuérpia para Israel. Também fez referência à “Genocideverdrag” (Convenção sobre Genocídio) quatro vezes.

A TRT World obteve uma cópia da decisão original em neerlandês e utilizou uma tradução online para o inglês para corroborar as citações e os principais achados mencionados aqui.

A decisão de 17 de julho de 2025 foi resultado de um caso apresentado por quatro ONG flamengas — Vredesactie, INTAL, 11.11.11 e a Liga pelos Direitos Humanos — que argumentaram que componentes militares enviados por Antuérpia estavam a ser usados em tanques e veículos blindados israelitas envolvidos no que descreveram como “o genocídio em Gaza.”

A decisão bloqueou um envio específico de “rolamentos cónicos” destinados à Ashot Ashkelon Industries, uma empresa de defesa israelita, e também impôs uma proibição geral ao trânsito futuro de tais materiais, com uma multa de 50.000 euros (cerca de 58.600 dólares) para cada violação.

Grupos de direitos humanos descreveram a decisão como “sem precedentes” na Europa desde o início da guerra em Gaza.

“Este é um precedente importante, especialmente em relação ao envio de armas que poderiam ser usadas no genocídio contra os palestinos,” afirmou Lichen Ullmann, coordenador da organização de paz flamenga Vredesactie, à TRT World.

Fien De Meyer, da Liga Flamenga dos Direitos Humanos, coautora da ação, disse que o tribunal foi convencido porque a defesa não contestou o conteúdo ou o destino do envio.

Recomendado

“O juiz concordou que o governo flamengo não estava a cumprir adequadamente os requisitos do Tratado de Comércio de Armas e das suas próprias regulamentações,” explicou ela.

A decisão do tribunal de Bruxelas ocorreu após meses de críticas globais crescentes sobre a catástrofe humanitária em Gaza, onde mais de 61.000 palestinianos — a maioria mulheres e crianças — foram mortos, segundo o Ministério da Saúde de Gaza. Agências internacionais alertaram para a fome, com dezenas a morrer por desnutrição.

Risco real de ‘atos genocidas’

O tribunal concluiu que as ações de Israel em Gaza desde 7 de outubro de 2023 foram descritas por órgãos da ONU, especialistas e grandes ONG como a Amnistia Internacional como genocídio, com o Tribunal Internacional de Justiça (TIJ) considerando “plausível” que os direitos dos palestinianos sob a Convenção sobre Genocídio estão sendo violados.

Observou as perdas civis impressionantes — dezenas de milhares de mortos, principalmente mulheres e crianças — e concluiu que a Bélgica, como parte da Convenção sobre Genocídio e das Convenções de Genebra, é obrigada a prevenir qualquer contribuição para tais atos.

Citando as leis flamengas de comércio de armas, o Tratado de Comércio de Armas e o Regulamento de uso dual da UE, o tribunal determinou que há um risco sério e real de que os rolamentos cónicos em questão possam ser usados por Israel em “atos genocidas.”

Concluiu que “a prevenção do genocídio e a proteção de vidas civis em Gaza superam os interesses económicos em jogo” e ordenou a proibição do trânsito de quaisquer bens relacionados à defesa para Israel enquanto tais riscos persistirem.

Explore
Relatório: Presidente iraniano 'levemente ferido' no ataque israelita do mês passado
Gaza: A fome está agora a matar o que as bombas israelitas não mataram
As autoridades iranianas fazem rusga na oficina de drones gerida por 'agentes' israelitas em Teerão
Erdogan e Aliyev discutem laços bilaterais e segurança regional numa conversa telefónica
Seul: Pyongyang forneceu a Moscovo reservas massivas de projéteis de artilharia
Relatório: EUA podem deportar migrantes para países terceiros com apenas 6 horas de aviso
Rússia lamenta a recusa da Coreia do Norte em participar na ASEAN
Após o desarmamento dos terroristas do PKK, Erdogan diz "A Türkiye venceu"
Zelenskyy confirma o reinício do fornecimento de armas norte-americanas à Ucrânia
EUA sancionam presidente cubano pela forma como lidou com os protestos de 2021
Armas terroristas do PKK destroem-se em chamas
Erdogan: Uma Türkiye sem terrorismo “trará resultados positivos”
UNESCO acrescenta sítios dos Camarões e do Malawi à lista do património
Uganda reabre postos fronteiriços com a República Democrática do Congo por ordem presidencial
Chefe do exército paquistanês acusa a Índia de promover "agenda nefasta" após conflito fronteiriço
Dê uma espreitadela na TRT Global. Partilhe os seus comentários!
Contact us