Lisa Solrun Christiansen levanta-se às 4 da manhã na maioria dos dias e começa a tricotar camisolas de lã grossa cobiçadas por compradores de todo o mundo por serem quentes e pelos padrões coloridos que celebram a cultura tradicional Inuit da Gronelândia.

A sua rotina matinal inclui uma rápida consulta das notícias, mas atualmente o ritual quebra a sua paz por causa de todas as histórias sobre os desejos do Presidente dos EUA, Donald Trump, face à sua terra natal.

No início deste mês, Christiansen disse: “Sinto-me sobrecarregada”, enquanto olhava para o mar, onde icebergues incrivelmente azuis flutuavam ao largo.

Filha de pais inuítes e dinamarqueses, Christiansen, 57 anos, adora a Gronelândia. O facto de o seu pai, um artista e professor, ter desenhado a bandeira vermelha e branca da Gronelândia é uma fonte de imenso orgulho familiar.

“No seu leito de morte, falou muito sobre a bandeira e disse que a bandeira não era dele, era do povo”, conta.

“E há uma frase em que não paro de pensar. Ele disse: 'Espero que a bandeira una o povo da Gronelândia'”.

Ilha da ansiedade

Os habitantes da Gronelândia estão cada vez mais preocupados com o facto de a sua terra natal, uma região autónoma da Dinamarca, se ter tornado um peão na competição entre os EUA, a Rússia e a China, à medida que o aquecimento global abre o acesso ao Ártico. Temem que o objetivo de Trump de assumir o controlo da Gronelândia, que possui ricos depósitos minerais e se situa em rotas aéreas e marítimas estratégicas, possa bloquear o seu caminho para a independência.

Estes receios aumentaram no domingo, quando Usha Vance, a mulher do vice-presidente dos EUA, JD Vance, anunciou que iria visitar a Gronelândia no final desta semana para assistir à corrida nacional de trenós puxados por cães. Por outro lado, o conselheiro de segurança nacional Michael Waltz e o secretário da energia Chris Wright visitarão uma base militar americana no norte da Gronelândia.

O anúncio inflamou as tensões desencadeadas no início deste mês, quando Trump reiterou o seu desejo de anexar a Gronelândia, apenas dois dias depois de os gronelandeses terem eleito um novo parlamento que se opõe a fazer parte dos EUA. Trump fez mesmo uma referência velada à possibilidade de pressão militar, referindo as bases americanas na Gronelândia e ponderando que “talvez vejam cada vez mais soldados a ir para lá”.

A notícia da visita provocou uma reação imediata dos políticos locais, que a descreveram como uma demonstração do poder dos EUA numa altura em que estão a tentar formar um governo.

É necessário afirmar com veemência que a nossa integridade e democracia devem ser respeitadas sem qualquer interferência externa”, declarou o primeiro-ministro cessante, Mute Boroup Egede.

A Gronelândia, que faz parte da Dinamarca desde 1721, tem vindo a avançar para a independência há décadas. É um objetivo que a maioria dos gronelandeses apoia, embora divirjam quanto ao momento e à forma como isso deve acontecer. Não querem trocar a Dinamarca por um “senhorio” americano.

A questão é saber se a Gronelândia será autorizada a controlar o seu próprio destino numa altura de crescentes tensões internacionais, em que Trump vê a ilha como fundamental para a segurança nacional dos EUA.

David contra Golias

Embora a Gronelândia tenha uma influência limitada contra a maior superpotência do mundo, Trump cometeu um erro estratégico ao desencadear uma disputa com a Gronelândia e a Dinamarca em vez de trabalhar com os seus aliados da NATO em Nuuk e Copenhaga, disse Otto Svendsen, um especialista do Ártico no Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais em Washington.

As acções de Trump, diz ele, uniram os gronelandeses e promoveram um maior sentido de identidade nacional.

“Há um sentimento de orgulho e de autodeterminação na Gronelândia, que faz com que os gronelandeses não se deixem intimidar pela pressão de Washington”, afirmou Svendsen. “E estão a fazer tudo o que está ao seu alcance para fazer ouvir a sua voz.”

A Dinamarca reconheceu o direito da Gronelândia à independência num momento à sua escolha ao abrigo da Lei de Auto-Governo da Gronelândia de 2009, que foi aprovada pelos eleitores locais e ratificada pelo parlamento dinamarquês. O direito à auto-determinação está também consagrado na Carta das Nações Unidas, aprovada pelos EUA em 1945.

Segurança nacional dos EUA

Mas Trump está mais concentrado nas necessidades económicas e de segurança dos EUA do que nos direitos das nações mais pequenas. Desde que regressou ao cargo, em janeiro, pressionou a Ucrânia a assinar o acordo sobre minerais de terras raras, ameaçou recuperar o Canal do Panamá e sugeriu que o Canadá se tornasse o 51º Estado.

Agora, voltou a sua atenção para a Gronelândia, um território com 56.000 habitantes, a maioria dos quais de origem inuíte.

A Gronelândia protege o acesso ao Ártico, numa altura em que o degelo do mar reacendeu a competição pelos recursos energéticos e minerais e atraiu uma presença militar russa cada vez maior.

A base espacial de Pituffik, na costa noroeste da ilha, apoia operações de alerta de mísseis e de vigilância espacial para os EUA e a NATO.

Antes da reeleição de Trump, os gronelandeses esperavam tirar partido desta posição única para ajudar o país a alcançar a independência. Agora temem que isso os tenha tornado vulneráveis.

Cebastian Rosing, que trabalha numa empresa de táxis aquáticos que oferece passeios pelo fiorde de Nuuk, diz-se frustrado com o facto de Trump estar a tentar assumir o controlo no momento em que a Gronelândia começou a afirmar a sua autonomia e a celebrar as suas origens inuítes.

“É muito estranho defender (a ideia) de que o nosso país é o nosso país, porque sempre foi o nosso país”, disse. “Só estamos a recuperar a nossa cultura por causa do colonialismo.”

Importância estratégica

Não é que os gronelandeses não gostem dos EUA.

Há décadas que acolhem os americanos.

Os EUA ocuparam efetivamente a Gronelândia durante a Segunda Guerra Mundial, construindo uma série de bases aéreas e navais.

Depois da guerra, o governo do Presidente Harry Truman ofereceu-se para comprar a ilha devido à “extrema importância da Gronelândia para a defesa dos Estados Unidos”. A Dinamarca rejeitou a proposta, mas assinou um acordo de longo prazo para a base.

Quando Trump ressuscitou a proposta durante o seu primeiro mandato, foi rapidamente rejeitada pela Dinamarca e descartada como uma manobra de manchete. Mas agora Trump está a perseguir a ideia com energia renovada.

Durante um discurso no início deste mês, disse numa sessão conjunta do Congresso que os EUA precisavam de assumir o controlo da Gronelândia para proteger a sua segurança nacional. “Penso que o vamos conseguir”, disse Trump. “De uma forma ou de outra”.

Um modelo nas Ilhas Marshall?

Mesmo assim, Trump tem os seus admiradores na Gronelândia.

E não há maior fã do que Jorgen Boassen. Quando falou com a The Associated Press, Boassen usava uma t-shirt com uma fotografia de Trump com o punho no ar e sangue a escorrer-lhe pela cara, depois de uma tentativa de assassinato no ano passado. Por baixo, o slogan “American Badass”.

Boassen trabalha para uma organização chamada American Daybreak, fundada pelo antigo colaborador de Trump, Thomas Dans, e que promove laços mais estreitos entre os EUA e a Gronelândia.

O antigo pedreiro, que se descreve a si próprio como “110 por cento″ inuit, tem uma série de queixas contra a Dinamarca, a maior parte das quais derivam do que considera serem os maus tratos infligidos à população local durante o domínio colonial.

Em particular, cita mulheres inuítes que dizem ter sido equipadas com dispositivos de controlo de natalidade sem a sua autorização durante a década de 1970.

Boassen afirma que Trump tem de agir para proteger a porta das traseiras da América, porque a Dinamarca não conseguiu garantir a segurança da Gronelândia.

Mas até ele quer que a Gronelândia seja independente, um aliado dos EUA, mas não o 51º Estado.

O que ele tem em mente é algo mais parecido com o acordo de livre associação que as Ilhas Marshall negociaram com os EUA quando se tornaram independentes em 1986. Esse acordo reconhece o arquipélago do Pacífico como uma nação soberana que conduz a sua própria política externa, mas dá aos EUA o controlo da defesa e da segurança.

“Estamos em 2025”, disse Boassen. “Por isso, não acredito que eles possam vir aqui e assumir o controlo.”

Aconteça o que acontecer, a maioria dos gronelandeses concorda que o destino da ilha deve ser decidido por eles, não por Trump.

“Temos de nos manter unidos”, disse Christiansen, com as suas agulhas de tricô a fazer um clique e um estalido.