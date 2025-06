O Presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou que Israel e o Irão acordaram um cessar-fogo faseado a partir das 04h00 GMT de terça-feira, com o objetivo de pôr formalmente termo a quase duas semanas de intensas hostilidades.

Numa declaração publicada na sua plataforma social Truth, Trump disse que o acordo prevê um “cessar-fogo completo e total”, começando com o Irão a iniciar a pausa nas operações, seguido por Israel 12 horas depois.

O cessar-fogo deverá marcar o “fim oficial” daquilo a que Trump chamou “A GUERRA DE 12 DIAS”.

“Partindo do princípio de que tudo funciona como deveria, o que acontecerá, gostaria de felicitar ambos os países, Israel e Irão, por terem tido a resistência, a coragem e a inteligência para pôr fim àquilo a que se deveria chamar ‘A GUERRA DOS 12 DIAS’”, escreveu Trump.

O conflito eclodiu em 13 de junho, quando Israel lançou ataques aéreos contra várias instalações militares, civis e nucleares iranianas, incluindo a instalação de enriquecimento subterrâneo de Fordow.

Teerão respondeu com ataques de mísseis balísticos contra alvos israelitas, desencadeando um ciclo de retaliação que levou ao confronto militar mais direto entre os dois países em décadas.

As tensões aumentaram ainda mais quando os Estados Unidos se juntaram à agressão de Israel em 22 de junho, atingindo três instalações nucleares iranianas e provocando um ataque com mísseis iranianos à base aérea americana de Al Udeid, no Catar.

Apesar da escalada, os canais diplomáticos - que alegadamente envolvem Omã e a Suíça - têm estado a trabalhar para mediar um cessar-fogo.

Trump não mencionou os mediadores envolvidos, mas deu crédito a ambas as partes por terem concordado com aquilo a que chamou uma “redução gradual” das operações activas.

O calendário escalonado - com o Irão a iniciar o cessar-fogo, seguido de Israel - foi alegadamente concebido para permitir que ambas as forças armadas concluíssem os ataques em curso e evitassem uma interrupção abrupta.

Uma região volátil em alerta

As duas últimas semanas de conflito aberto causaram centenas de mortos no Irão e dezenas em Israel, com a população de ambos os países forçada a procurar abrigo contra ataques aéreos e ataques com mísseis.

Os combates provocaram receios de uma guerra regional mais alargada.

O Irão organizou funerais para civis e membros da Guarda Revolucionária mortos em ataques israelitas.

Entretanto, Israel activou os protocolos de emergência em todo o país e atacou o território iraniano com os seus ataques mais vastos dos últimos tempos.